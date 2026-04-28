Salvadoreños asisten a Duicentros en el último día para actualizar su residencia electoral

Un gran número de ciudadanos acudió desde temprano a los puntos habilitados para realizar el trámite debido a la inminente suspensión de cambios en los registros electorales, de acuerdo con la normativa vigente (Foto Infobae: Jessica García)

Ciudadanos salvadoreños acudieron hoy 27 de abril a los diferentes duicentros del país para actualizar la dirección registrada en su Documento único de Identidad (DUI), un requisito indispensable para figurar en el padrón electoral que se utilizará en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

La posibilidad de efectuar esta modificación vence al final de la jornada, según el plazo dispuesto por las autoridades, y el proceso se intensificó ante la suspensión inminente de cambios de domicilio en el sistema electoral, como establece la normativa salvadoreña.

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El artículo 20 del Código Electoral establece que las actualizaciones de residencia en el registro electoral deben interrumpirse exactamente un año antes de la fecha fijada para los comicios. Por eso, en las últimas horas, los duicentros ampliaron su horario de atención para el flujo de ciudadanos que buscan evitar contratiempos en la ubicación de su centro de votación.

El costo oficial estipulado para la emisión del DUI actualizado es de USD 10,31, monto que debe ser abonado al realizar el trámite, sin necesidad de presentar comprobantes de domicilio, según informó el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

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Miles buscan actualizar su dirección antes del cierre de trámites por ley. Los sistemas colapsan, mientras la diáspora obtiene más tiempo. Una reforma reciente cambió el calendario electoral nacional (Foto Infobae: Jessica García)

El portal de los duicentros anunció un horario extendido hasta las 12 de la medianoche para las sucursales de Ahuachapán, Apopa, Zacatecoluca, Usulután, Cojutepeque, Soyapango, Sonsonate, Sensuntepeque, La Unión, Lourdes, Mejicanos, San Vicente, Chalatenango, San Francisco Gotera, Plaza Mundo Soyapango, Galerías, San Miguel, Santa Tecla y Santa Ana.

“Hoy es último día para que actualices tu dirección del DUI y votes más cerca de casa! Este 27 de abril, puedes realizar el trámite en DUIcentros seleccionados con horarios extendidos”, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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Vale mencionar que aunque hay plazo extendido para la renovación de información por fines electorales, los duicentros también están brindando el servicio para quienes renuevan por vencimiento u otros fines. Tal es el caso del sacerdote Mario Alberto Aldana, con su documento vencido desde enero.

Aldana explicó que optó por viajar de forma urgente a Guatemala para realizar el proceso en un solo día y regresar al día siguiente, ya que requería que el documento estuviera activo para la validez de sus gestiones.

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Durante su entrevista, reconoció que desconocía que la renovación realizada justo hasta el 27 de abril podría impactar la actualización de información para el padrón electoral, pero precisó que no modificó ningún dato, ya que la actualización correspondió únicamente a la vigencia del DUI.

Mario Alberto Aldana acudió el 27 de abril a las oficinas del DUI Centro en San Salvador para renovar su Documento Único de Identidad (DUI), vencido en enero, con el objetivo de completar trámites legales familiares que requieren el documento vigente. El solicitante manifestó que su visita a Guatemala tuvo carácter urgente y se limitó al proceso de actualización del DUI necesario para la validez de los documentos legales. Negó haber planeado la renovación de su identificación por motivos relacionados con el padrón electoral o cambios de información, indicando que desconocía que la actualización estuviera vinculada al listado electoral para futuras votaciones. Video Infobae Centroamérica.

Más de un año adicional para salvadoreños en el extranjero

En El Salvador el plazo para modificar la dirección es perentorio, pero los salvadoreños residentes en el extranjero cuentan con un período mucho más amplio: la fecha límite fue prolongada hasta el 29 de noviembre de 2026, lo que les otorga cerca de veintiún meses adicionales para acceder al servicio y asegurar su inclusión en el padrón electoral de 2027. Incluso pueden inscribirse por primera vez u obtener un nuevo DUI dentro de ese plazo, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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El cierre del padrón electoral responde a un marco legal que fija las condiciones de inscripción y el calendario de trámites reconocidos oficialmente rumbo a las elecciones generales de 2027, en las que la población elegirá presidente y vicepresidente, diputados y autoridades municipales.

La última reforma relevante se produjo el 24 de febrero de 2024, cuando la Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos una Disposición Transitoria para Extensión de Plazos para el Cambio de Domicilio, permitiendo un periodo adicional de actualización tanto para residentes nacionales como para la diáspora.

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Un gran número de ciudadanos acudió desde temprano a los puntos habilitados para realizar el trámite debido a la inminente suspensión de cambios en los registros electorales, de acuerdo con la normativa vigente (Foto Infobae: Jessica García)

Las personas que realicen la actualización dentro de El Salvador deben presentarse ante el RNPN, rendir una declaración jurada y pagar el arancel correspondiente. Tras completar el trámite, la institución notifica de inmediato al TSE, que actualiza el lugar de votación registrado del ciudadano.

¿Qué cambia para el votante?

Según la normativa vigente, el cambio de domicilio en el DUI define el centro de votación asignado para febrero de 2027. Después de la modificación, el RNPN remite la información al TSE para su incorporación inmediata en el registro electoral. Esta gestión es obligatoria: quien no actualice su dirección dentro del plazo deberá votar únicamente en el municipio o distrito registrado en su último DUI válido.

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El plazo extendido para la diáspora establece que los salvadoreños en el extranjero podrán realizar el trámite de domicilio hasta 90 días antes de la jornada electoral, a diferencia del límite de un año que deben seguir quienes residen en el territorio nacional. El decreto precisa que, en caso de segunda vuelta presidencial, no será posible realizar ninguna otra modificación ni se abrirá ningún plazo adicional fuera de los previstos por los legisladores, según la disposición revisada por Infobae.