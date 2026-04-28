El Salvador

Salvadoreños asisten a Duicentros en el último día para actualizar su residencia electoral

Las autoridades han recordado que quienes no realicen la gestión durante la jornada de este lunes solo podrán votar en la dirección previamente registrada para las elecciones de 2027

Guardar
Un gran número de ciudadanos acudió desde temprano a los puntos habilitados para realizar el trámite debido a la inminente suspensión de cambios en los registros electorales, de acuerdo con la normativa vigente (Foto Infobae: Jessica García)
Un gran número de ciudadanos acudió desde temprano a los puntos habilitados para realizar el trámite debido a la inminente suspensión de cambios en los registros electorales, de acuerdo con la normativa vigente (Foto Infobae: Jessica García)

Ciudadanos salvadoreños acudieron hoy 27 de abril a los diferentes duicentros del país para actualizar la dirección registrada en su Documento único de Identidad (DUI), un requisito indispensable para figurar en el padrón electoral que se utilizará en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

La posibilidad de efectuar esta modificación vence al final de la jornada, según el plazo dispuesto por las autoridades, y el proceso se intensificó ante la suspensión inminente de cambios de domicilio en el sistema electoral, como establece la normativa salvadoreña.

PUBLICIDAD

El artículo 20 del Código Electoral establece que las actualizaciones de residencia en el registro electoral deben interrumpirse exactamente un año antes de la fecha fijada para los comicios. Por eso, en las últimas horas, los duicentros ampliaron su horario de atención para el flujo de ciudadanos que buscan evitar contratiempos en la ubicación de su centro de votación.

El costo oficial estipulado para la emisión del DUI actualizado es de USD 10,31, monto que debe ser abonado al realizar el trámite, sin necesidad de presentar comprobantes de domicilio, según informó el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

PUBLICIDAD

Miles buscan actualizar su dirección antes del cierre de trámites por ley. Los sistemas colapsan, mientras la diáspora obtiene más tiempo. Una reforma reciente cambió el calendario electoral nacional (Foto Infobae: Jessica García)
Miles buscan actualizar su dirección antes del cierre de trámites por ley. Los sistemas colapsan, mientras la diáspora obtiene más tiempo. Una reforma reciente cambió el calendario electoral nacional (Foto Infobae: Jessica García)

El portal de los duicentros anunció un horario extendido hasta las 12 de la medianoche para las sucursales de Ahuachapán, Apopa, Zacatecoluca, Usulután, Cojutepeque, Soyapango, Sonsonate, Sensuntepeque, La Unión, Lourdes, Mejicanos, San Vicente, Chalatenango, San Francisco Gotera, Plaza Mundo Soyapango, Galerías, San Miguel, Santa Tecla y Santa Ana.

“Hoy es último día para que actualices tu dirección del DUI y votes más cerca de casa! Este 27 de abril, puedes realizar el trámite en DUIcentros seleccionados con horarios extendidos”, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Vale mencionar que aunque hay plazo extendido para la renovación de información por fines electorales, los duicentros también están brindando el servicio para quienes renuevan por vencimiento u otros fines. Tal es el caso del sacerdote Mario Alberto Aldana, con su documento vencido desde enero.

Aldana explicó que optó por viajar de forma urgente a Guatemala para realizar el proceso en un solo día y regresar al día siguiente, ya que requería que el documento estuviera activo para la validez de sus gestiones.

Durante su entrevista, reconoció que desconocía que la renovación realizada justo hasta el 27 de abril podría impactar la actualización de información para el padrón electoral, pero precisó que no modificó ningún dato, ya que la actualización correspondió únicamente a la vigencia del DUI.

Mario Alberto Aldana acudió el 27 de abril a las oficinas del DUI Centro en San Salvador para renovar su Documento Único de Identidad (DUI), vencido en enero, con el objetivo de completar trámites legales familiares que requieren el documento vigente. El solicitante manifestó que su visita a Guatemala tuvo carácter urgente y se limitó al proceso de actualización del DUI necesario para la validez de los documentos legales. Negó haber planeado la renovación de su identificación por motivos relacionados con el padrón electoral o cambios de información, indicando que desconocía que la actualización estuviera vinculada al listado electoral para futuras votaciones. Video Infobae Centroamérica.

Más de un año adicional para salvadoreños en el extranjero

En El Salvador el plazo para modificar la dirección es perentorio, pero los salvadoreños residentes en el extranjero cuentan con un período mucho más amplio: la fecha límite fue prolongada hasta el 29 de noviembre de 2026, lo que les otorga cerca de veintiún meses adicionales para acceder al servicio y asegurar su inclusión en el padrón electoral de 2027. Incluso pueden inscribirse por primera vez u obtener un nuevo DUI dentro de ese plazo, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El cierre del padrón electoral responde a un marco legal que fija las condiciones de inscripción y el calendario de trámites reconocidos oficialmente rumbo a las elecciones generales de 2027, en las que la población elegirá presidente y vicepresidente, diputados y autoridades municipales.

La última reforma relevante se produjo el 24 de febrero de 2024, cuando la Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos una Disposición Transitoria para Extensión de Plazos para el Cambio de Domicilio, permitiendo un periodo adicional de actualización tanto para residentes nacionales como para la diáspora.

Un gran número de ciudadanos acudió desde temprano a los puntos habilitados para realizar el trámite debido a la inminente suspensión de cambios en los registros electorales, de acuerdo con la normativa vigente (Foto Infobae: Jessica García)
Un gran número de ciudadanos acudió desde temprano a los puntos habilitados para realizar el trámite debido a la inminente suspensión de cambios en los registros electorales, de acuerdo con la normativa vigente (Foto Infobae: Jessica García)

Las personas que realicen la actualización dentro de El Salvador deben presentarse ante el RNPN, rendir una declaración jurada y pagar el arancel correspondiente. Tras completar el trámite, la institución notifica de inmediato al TSE, que actualiza el lugar de votación registrado del ciudadano.

¿Qué cambia para el votante?

Según la normativa vigente, el cambio de domicilio en el DUI define el centro de votación asignado para febrero de 2027. Después de la modificación, el RNPN remite la información al TSE para su incorporación inmediata en el registro electoral. Esta gestión es obligatoria: quien no actualice su dirección dentro del plazo deberá votar únicamente en el municipio o distrito registrado en su último DUI válido.

El plazo extendido para la diáspora establece que los salvadoreños en el extranjero podrán realizar el trámite de domicilio hasta 90 días antes de la jornada electoral, a diferencia del límite de un año que deben seguir quienes residen en el territorio nacional. El decreto precisa que, en caso de segunda vuelta presidencial, no será posible realizar ninguna otra modificación ni se abrirá ningún plazo adicional fuera de los previstos por los legisladores, según la disposición revisada por Infobae.

Temas Relacionados

Elecciones Generales El SalvadorRegistro Nacional de las Personas NaturalesTribunal Supremo ElectoralPadrón Electoral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala y Honduras encabezan los vuelos con deportados desde Estados Unidos

Las cifras recopiladas evidencian un repunte en marzo sin precedentes en la cantidad de traslados realizados, con un impacto directo en el volumen de migrantes retornados y un crecimiento en la cobertura geográfica de estas medidas

Guatemala y Honduras encabezan los vuelos con deportados desde Estados Unidos

Obispo Silvio Báez al régimen de Ortega: “hoy los ‘ladrones y bandidos’ son los poderosos que se adueñan de la libertad”

La homilía pronunciada en Estados Unidos por el prelado nicaragüense revive las críticas hacia el mandato de Ortega y Murillo, en medio de persistentes denuncias de atentados contra los derechos fundamentales y la libertad religiosa

Obispo Silvio Báez al régimen de Ortega: “hoy los ‘ladrones y bandidos’ son los poderosos que se adueñan de la libertad”

Capturan en San Diego al guatemalteco Eugenio Darío Molina-López, presunto líder de Los Huistas tras cuatro años de búsqueda

La detención de Eugenio Darío Molina-López, quien es señalado como jefe del narcotráfico guatemalteco, ocurrió después de cuatro años de búsqueda global y la intervención de múltiples agencias de seguridad estadounidenses

Capturan en San Diego al guatemalteco Eugenio Darío Molina-López, presunto líder de Los Huistas tras cuatro años de búsqueda

El presidente de Honduras Nasry Asfura inaugura la Semana de Vacunación de las Américas

El mandatario hondureño Nasry Asfura resaltó el valor de las vacunas y la necesidad de prevenir enfermedades impulsando la vacunación regional

El presidente de Honduras Nasry Asfura inaugura la Semana de Vacunación de las Américas

Cambio climático y saberes ancestrales: la milpa centroamericana frente al desafío

Las técnicas agrícolas ancestrales, transmitidas entre generaciones en comunidades indígenas, contribuyen a la regeneración de suelos, la conservación de ecosistemas y permiten enfrentar desafíos ambientales cada vez más frecuentes en la región

Cambio climático y saberes ancestrales: la milpa centroamericana frente al desafío

TECNO

Lo nuevo que se espera en el iPhone 18 Pro: cinco posibles mejoras

Lo nuevo que se espera en el iPhone 18 Pro: cinco posibles mejoras

El rediseño de Google para Pixel impacta en toda la línea de teléfonos Android: en qué consiste

Se acabó: Microsoft y OpenAI se divorciaron y hay un tercero en discordia

Desactiva esta función en tus apps y consigue hasta un 20 % más de batería

Tim Cook llevó a Apple a los 4 billones de dólares, pero su forma de liderar pudo haber quedado obsoleta

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás del conflicto entre Michael Jackson y su hermano Jermaine tras su paso por los Jackson 5

La historia detrás del conflicto entre Michael Jackson y su hermano Jermaine tras su paso por los Jackson 5

La colaboración entre Sabrina Carpenter y Madonna en Coachella ya tiene fecha de estreno

Quién es Tatiana Gabriela, la modelo que participó en el video de Bad Bunny y ahora es pareja de Joe Jonas

“No necesito esa energía”: Josh Hutcherson y su decisión de alejarse por completo de las redes sociales

La hija de Angelina Jolie detalló cómo es su vínculo con la actriz: “Es la mujer más desinteresada, amorosa y comprensiva”

MUNDO

Irán está al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte

Irán está al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte

Estados Unidos pidió a la ONU la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advirtió que las empresas que trabajen con aerolíneas iraníes se arriesgan a sufrir sanciones

Marco Rubio rechazó la oferta iraní sobre el estrecho de Ormuz y acusó a Teherán de querer cobrar peaje por una vía internacional

Japón creó un panel de expertos para revisar su estrategia de defensa en medio de la escalada de tensiones regionales