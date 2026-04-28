Guatemala: RENAP defiende millonaria inversión en seguridad biométrica y dice que el contrato termina con años de proveedor único

La licitación pública y la migración tecnológica reavivan debates sobre control estatal y legalidad. Nuevos estándares y un modelo internacional abren interrogantes sobre el futuro de la identidad en Guatemala (Foto cortesía Agencia Nacional de las Personas)

El Registro Nacional de las Personas (RENAP) defendió la adjudicación de un contrato millonario para la modernización del sistema biométrico institucional, asegurando que el proceso responde a criterios técnicos, legales y de fortalecimiento institucional. La institución compartió la postura institucional en un comunicado divulgado en sus redes sociales este lunes 27.

Según el comunicado oficial, durante años el sistema biométrico operó bajo un esquema de proveedor único a través de IAFIS Guatemala, con erogaciones estatales superiores a 100 millones de quetzales para garantizar la continuidad del servicio. Ante recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, RENAP promovió un proceso de licitación pública orientado a fortalecer la libre competencia, la transparencia y el uso eficiente de los recursos del Estado.

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La entidad detalló que el proceso de contratación se realizó conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, con publicación en Guatecompras y auditoría concurrente de la Contraloría General de Cuentas. La adjudicación, actualmente vigente, está fundamentada en derecho.

En el ámbito tecnológico, el nuevo sistema se basa en soluciones del fabricante internacional Innovatrics, especializado en sistemas biométricos utilizados a nivel global. Estas soluciones cumplen con estándares internacionales y pruebas del National Institute of Standards and Technology (NIST), y la empresa adjudicada actúa como representante autorizado y certificado de Innovatrics, lo que garantiza la implementación y soporte local adecuados.

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La integración de tecnología foránea y la vigilancia institucional desafían el pasado de proveedor único. La sostenibilidad y el dominio local en juego con una transición sin precedentes (Foto cortesía Agencia Nacional de las Personas)

El proyecto contempla la integración de una solución biométrica probada internacionalmente, con una implementación por fases que asegura la continuidad de los servicios y la migración de información conforme a estándares internacionales de seguridad. Entre las mejoras, destaca la ampliación de la capacidad a 30 millones de registros biométricos y un esquema de licenciamiento perpetuo, reforzando la sostenibilidad del sistema y el control estatal sobre la infraestructura tecnológica, según amplía el comunicado.

RENAP sostiene que el sistema no tiene relación con el padrón electoral

El RENAP insistió en el escrito público que el sistema biométrico no tiene relación con el padrón electoral, ya que cumple funciones diferentes y su actualización no afecta la información utilizada en procesos electorales.

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La institución reafirmó su compromiso con la transparencia y legalidad en cada uno de los procesos, orientando sus acciones a garantizar la seguridad de la identidad de los guatemaltecos y la continuidad de los servicios de registro. “Este cambio no es solo tecnológico, es un paso hacia un modelo más transparente, competitivo y sostenible para el Estado de Guatemala”, destacó la institución.

Pidieron a ciudadanos acudir por su DPI ante acumulación de más de 95 mil identificaciones

Este mes, el RENAP instó a la ciudadanía a acudir por sus documentos, fundamentales para cualquier gestión legal o bancaria en el país. Más de 95.000 Documentos Personales de Identificación (DPI) permanecen listos para ser entregados en las sedes institucionales.

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Un proceso licitatorio bajo la mirada de la Contraloría y el peso de las normas internacionales. Cambios en el registro y el dilema de mantener la confianza ciudadana (Foto cortesía Agencia Nacional de las Personas)

Según la instancia, 95.111 DPI permanecían almacenados en sus oficinas (hasta el 14 de abril) de todo el país, a la espera de que sus titulares llegasen a retirar su documento personal. La institución aclara que los documentos permanecerán resguardados hasta su retiro, lo que garantiza la seguridad e integridad de la identificación.