Raymond Clemente Navarro, la víctima de un robo que estremeció en República Dominicana

Las autoridades detuvieron a un hombre por el homicidio de Clemente Navarro, ocurrido el pasado 17 de abril durante un asalto a un establecimiento de lavado de coches en Canabacoa, en República Dominicana. Foto de archivo

En la provincia de Santiago de los Caballeros, al norte de República Dominicana, las autoridades confirmaron la detención de Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, señalado como responsable del homicidio del ciudadano puertorriqueño Raymond Clemente Navarro durante un asalto en un lavadero de coches.

El hecho, ocurrido el pasado 17 de abril en la localidad de Canabacoa, movilizó a la Policía Nacional, que mantenía activa una orden de captura contra el sospechoso. Según informó EFE en base a fuentes oficiales, Reyes Rodríguez, de 28 años, se entregó en el Palacio de Justicia de Santiago, donde quedó bajo custodia policial.

El asesinato de Raymond Clemente Navarro, de 52 años, se produjo cuando un grupo armado irrumpió en un establecimiento de lavado de vehículos y abrió fuego durante un intento de robo. Las investigaciones permitieron identificar rápidamente a los presuntos responsables, entre quienes figura Reyes Rodríguez, quien cuenta con antecedentes penales por delitos similares en el norte del país.

De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, junto al detenido están implicados otros dos hombres en el ataque; uno de ellos ya ha sido arrestado y el tercero permanece prófugo. La institución precisó que la búsqueda del fugitivo continúa activa, mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes sobre los detenidos.

Imagen de archivo: Las autoridades dominicanas buscan al fugitivo. (Foto cortesía Policía Dominicana)

Investigación y búsqueda de implicados

EFE detalló que las autoridades dominicanas vinculan a Reyes Rodríguez con el homicidio de un agente policial en 2020, durante un enfrentamiento armado en la localidad de Jacagua. En aquel episodio, la policía logró capturar al acusado y a otros presuntos implicados tras una persecución, e incautó armas de fuego y motocicletas supuestamente utilizadas en la comisión del delito.

Reyes Rodríguez ya había sido identificado como reincidente por delitos similares, lo que ha sido objeto de análisis por parte de los organismos de seguridad, según las declaraciones recogidas por el medio internacional.

La ola de violencia que afecta a distintas regiones de República Dominicana se refleja en las estadísticas oficiales difundidas por EFE, que reportan 951 homicidios intencionales registrados en el país durante 2025, lo que equivale a una tasa de 8.7 asesinatos cada 100,000 habitantes. Estos datos sitúan la problemática de la seguridad ciudadana y el crimen organizado en el centro de la preocupación pública y de la agenda gubernamental.

Imagen de referencia de un asesinato en el que las autoridades recaban evidencia.

La detención de Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez representa un avance en la investigación del caso y en la respuesta frente a la criminalidad en la zona norte de República Dominicana. EFE precisó que los procedimientos judiciales siguen en curso, mientras el resto de los presuntos implicados enfrenta el proceso penal correspondiente. Las autoridades exhortaron a la colaboración ciudadana para lograr la captura del tercer sospechoso y esclarecer por completo los hechos.

Reacciones y contexto comunitario

La comunidad puertorriqueña, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, ha expresado su inquietud ante el homicidio de Raymond Clemente Navarro, solicitando justicia y una pronta resolución del caso. El seguimiento judicial y las acciones de la Policía Nacional continuarán en los próximos días, en el marco de las investigaciones abiertas sobre este y otros hechos violentos recientes en el país.