Honduras: Congreso Nacional abre convocatoria para cubrir vacantes en el CNE y TJE

La convocatoria exige a candidatos del CNE y TJE requisitos legales, éticos y de experiencia, para garantizar la transparencia y legitimidad electoral en Honduras. (Foto: Congreso Nacional)

El Congreso Nacional de Honduras anunció este martes la apertura del proceso de convocatoria para cubrir seis vacantes en los principales órganos electorales del país, una medida que podría definir el rumbo de la institucionalidad democrática ante las crecientes dudas sobre transparencia y riesgos de politización.

El procedimiento, que inicia oficialmente con la recepción de postulaciones desde este miércoles, exige a los candidatos cumplir estrictos requisitos legales y éticos, en un contexto marcado por recientes juicios políticos, renuncias y reconfiguraciones internas, según informó el diputado del Partido Nacional y presidente de la comisión especial, Antonio Rivera.

El proceso contempla la elección de cuatro nuevos magistrados —dos propietarios y dos suplentes— para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y de dos consejeros (propietario y suplente) para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con Rivera, para resultar electo, un aspirante necesita al menos 86 votos, lo que exige una mayoría calificada en el Congreso y, por tanto, acuerdos entre diversas bancadas.

Rivera especificó que: “Si el mismo día que dejamos la propuesta tenemos 86 votos, ahí termina. Si no logramos 86 el primer día, esto se puede alargar hasta que haya un consenso”.

La convocatoria, formalizada a la 1:00 de la tarde, responde a la urgencia de sustituir a autoridades dimitidas o destituidas por juicios políticos y reforzar la credibilidad de los órganos electorales.

Las estrictas normas de postulación excluyen a parientes de la Presidencia y ex candidatos políticos, reforzando la independencia de los órganos electorales en Honduras. (Foto: Redes sociales)

Según la información oficial, quienes aspiren al CNE deben ser hondureños por nacimiento, mayores de 30 años, con título universitario y al menos siete años de experiencia profesional, además de una conducta intachable y ninguna vinculación familiar próxima con la Presidencia de la República ni con consejeros actuales.

Se excluye a quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular o titulares de altos cargos estatales.

En el caso del TJE, los requisitos elevan el estándar: los candidatos deben ser abogados con mínimo 10 años de ejercicio profesional, tener más de 35 años y acreditar una sólida trayectoria ética.

Se añade la prohibición de haber administrado fondos públicos sin finiquito, ser contratista estatal o mantener deudas con el Estado. Estas reglas buscan garantizar la independencia y legitimidad de magistrados encargados de dirimir conflictos electorales y son consideradas fundamentales para la integridad del sistema.

Aunque la etapa inicial del proceso será eminentemente técnica —evaluando currículos en busca de idoneidad, ética e independencia—, la fase decisiva será política, con la votación en el pleno. Rivera hizo hincapié en la necesidad de un procedimiento “eminentemente jurídico” antes de proceder al acuerdo entre partidos, lo que para analistas como Carlos Cálix representa un terreno de riesgo.

“Lamentablemente termina siendo más un juego político que un seguimiento correcto a los requisitos”, enfatizó Cálix, subrayando que el exceso de negociación partidaria erosiona la credibilidad de las instituciones.

El proceso busca recuperar la confianza perdida tras juicios políticos y renuncias que sacudieron la credibilidad institucional (Cortesía: Congreso de Honduras)

Una preocupación recurrente es la posible utilización del proceso como “premios de consolación” para figuras de partidos tradicionales.

En el Partido Liberal, ya comenzaron a sonar nombres como Olban Coello, Álvaro Bardales, Arístides Mejía y Karla Romero. Esta tendencia refuerza el temor de que la renovación de los órganos electorales privilegie acuerdos políticos sobre la autonomía institucional.

Ante este panorama, la apertura de postulaciones permite la participación de profesionales independientes y de la sociedad civil.

Diversos sectores destacan que la transparencia en audiencias públicas, la evaluación imparcial y la rendición de cuentas serán determinantes para devolver legitimidad a los órganos electorales.

Los próximos días serán determinantes para observar si el Congreso logra sostener un proceso confiable y apegado estrictamente a la ley, en un momento en el que Honduras atraviesa altos niveles de polarización y desconfianza ciudadana.

La selección y nombramiento de las nuevas autoridades no solo definirá la estructura interna del CNE y el TJE, sino que tendrá un impacto directo en la organización de futuros procesos electorales y en la confianza pública en las decisiones democráticas.

El reto inmediato del Congreso consiste en equilibrar las demandas de legalidad, pluralismo y credibilidad, bajo la lupa de una ciudadanía atenta a cada fase del proceso.