El Salvador

El Salvador: Reforma tributaria exime a extranjeros de la retención sobre rendimientos bursátiles

Una reforma tributaria, vigente desde este martes, exime a los inversionistas no domiciliados del pago y retención del impuesto sobre la renta por ganancias en títulos valores, alineando la normativa local con prácticas regionales más competitivas

Guardar
Firma de contrato El Salvador
La reforma elimina límites tributarios y exige informes detallados sobre inversionistas no residentes. La competitividad financiera se convierte en protagonista, mientras el Estado refuerza el control sobre las transacciones (Imagen creada con IA para referencia)

El Gobierno de El Salvador puso en marcha este martes 21 de abril la reforma al Código Tributario que elimina la retención del impuesto sobre los rendimientos de capital para inversionistas extranjeros en títulos valores dentro del mercado bursátil local. Con esta medida, el país busca reforzar la competitividad de su sistema financiero y atraer capitales foráneos.

Anteriormente, los inversionistas no domiciliados —ya sean personas físicas, jurídicas, sociedades irregulares, uniones de personas, sucesiones o fideicomisos— debían enfrentar una retención del 3 % sobre las rentas y ganancias obtenidas en títulos valores negociados a través de la Bolsa de Valores salvadoreña. La reforma, originada por la solicitud del gobierno central, exime a partir de esta fecha a dichos inversores tanto de la retención como del pago del Impuesto sobre la Renta en este rubro, aproximando la legislación salvadoreña a estándares impositivos de mercados bursátiles competidores en la región.

Los rendimientos del capital invertido en títulos valores en el sistema financiero salvadoreño por personas o entidades no domiciliadas quedan excluidos de la obligación de contribuir al fisco vía retención, como señala el nuevo texto del artículo 158 del Código Tributario. De este modo, la norma deroga el inciso que imponía la retención sobre transacciones tanto en los mercados primario como secundario de la Bolsa de Valores de El Salvador.

En contraste, otros tipos de pagos a sujetos no domiciliados en el país siguen gravados a una tasa general del 20 %, una excepción que ubica a los capitales bursátiles foráneos en una posición de mayor ventaja. El Ministerio de Hacienda defendió la reforma ante la Asamblea Legislativa con el siguiente argumento: “de lo contrario se genera menor recaudación fiscal y, en consecuencia, un menor crecimiento económico”.

Una mujer de negocios y un hombre se dan la mano en una mesa con documentos. Varias personas observan en una oficina con vista a una ciudad y montañas.
Una reforma legislativa transforma la dinámica de inversiones en Centroamérica. La eliminación impositiva se combina con controles, configurando un escenario inédito para operadores internacionales y locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El porcentaje mencionado, provoca un desincentivo a la inversión extranjera, especialmente de aquellos que realizan operaciones en el mercado bursátil, lo que redunda en la fuga de capitales extranjeros”, se justificó la medida en el decreto.

Refuerzo a la supervisión fiscal y nuevas obligaciones para casas corredoras de bolsa

La reforma tributaria introduce también controles adicionales sobre la operativa de los inversionistas internacionales. Desde ahora, las casas corredoras de bolsa domiciliadas en El Salvador deberán informar periódicamente a la Administración Pública la identidad y las transacciones realizadas por inversionistas no domiciliados activos en el mercado de valores nacional.

Esta obligación se cumplirá en los plazos de liquidación de retenciones que establece el artículo 62 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, a más tardar en diciembre del año fiscal correspondiente.

El Código Tributario salvadoreño, pieza central para la regulación de la relación entre el Estado y los contribuyentes, se ajusta con una modificación que modifica la estructura de incentivos del mercado interno de valores. Con este cambio, El Salvador busca consolidar su atractivo como destino de inversiones de capital dentro del entorno jurídico regional, priorizando reglas claras para los operadores extranjeros y mecanismos de fiscalización reforzados.

Nuevos controles para intermediarios y ajustes legales modifican la estructura de incentivos y obligaciones fiscales en un entorno que apuesta por el crecimiento económico. (Foto archivo)
Nuevos controles para intermediarios y ajustes legales modifican la estructura de incentivos y obligaciones fiscales en un entorno que apuesta por el crecimiento económico. (Foto archivo)

La nueva normativa vigente sitúa a El Salvador entre las jurisdicciones de Centroamérica más abiertas a la recepción de capitales extranjeros en su bolsa de valores, distinguiéndose con la eliminación de la retención del 3 % e incorporando el compromiso de transparencia y reporte fiscal de los intermediarios financieros locales.

Temas Relacionados

Gobierno de El SalvadorReforma TributariaMercado de ValoresInversión ExtranjeraEl Salvador

Últimas Noticias

Karol G regresa a Costa Rica con su nueva gira musical “Viajando por el mundo Tropitour”

El espectáculo de la cantante llegará el 27 de noviembre de 2026, según confirmó la productora Move Concerts, que próximamente divulgará información sobre la venta de boletos y la apertura de la preventa oficial

Karol G regresa a Costa Rica con su nueva gira musical “Viajando por el mundo Tropitour”

Panamá cierra su preparación rumbo al Mundial frente a Dominicana

El equipo dirigido por Thomas Christiansen juega su partido de despedida en casa ante República Dominicana, un duelo que servirá para definir la alineación final antes de encarar su segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA

Panamá cierra su preparación rumbo al Mundial frente a Dominicana

Consuelo Porras, una salida que sacude Guatemala: exilios forzados, sanciones globales y la presión sobre Bernardo Arévalo

La salida de la fiscal general marca el fin de una era llena de polémica institucional. Entre denuncias internacionales y tensiones políticas, el relevo pone a prueba el rumbo de la justicia guatemalteca

Consuelo Porras, una salida que sacude Guatemala: exilios forzados, sanciones globales y la presión sobre Bernardo Arévalo

El Salvador impulsa el aumento de la productividad agrícola con semillas de maíz de alta genética

El Viceministerio de Agricultura y Ganadería promueve la utilización de variedades mejoradas para incrementar el rendimiento nacional, enfocado en la autosuficiencia alimentaria y la mitigación de impactos climáticos

El Salvador impulsa el aumento de la productividad agrícola con semillas de maíz de alta genética

Terminal aérea de Tocumen mantiene sus operaciones en un vuelo de crecimiento sostenido

Principal aeropuerto de Panamá sumó 754,213 pasajeros adicionales durante el primer trimestre del año

Terminal aérea de Tocumen mantiene sus operaciones en un vuelo de crecimiento sostenido

TECNO

Estos son los juegos gratis de Steam y Epic Games Store disponibles por tiempo limitado

Estos son los juegos gratis de Steam y Epic Games Store disponibles por tiempo limitado

Ubisoft confirma la fecha de lanzamiento de Assassins Creed Black Flag Resynced: así podrás ver el evento

De aprender idiomas a jugar ajedrez: lo nuevo que prepara Duolingo gratis

Pagos en Yape o Plin podrían ser consideradas boletas electrónicas: cómo afectará en Perú

Lo último de iOS 27: novedades de Siri y nuevos detalles en la pantalla de inicio

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Prince recuerda el momento en que se enteró de la muerte del cantante: “Fue un día horrible”

La exesposa de Prince recuerda el momento en que se enteró de la muerte del cantante: “Fue un día horrible”

Denise Richards recuerda a Patrick Muldoon tras su muerte con una emotiva publicación en Instagram: “No sé qué voy a hacer sin ti”

Anne Hathaway habla del futuro de la tercera entrega de ‘El diario de la princesa’

Glen Powell afirmó quiere probarse el traje de Fox McCloud y los fans de Super Mario ya sueñan con la película

“Situaciones que parecen devastadoras abren nuevas oportunidades”, afirma Elizabeth Banks sobre cómo enfrenta la presión

MUNDO

Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”

Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”

El hallazgo de un fragmento de la Ilíada dentro de una momia desconcierta a la arqueología

Italia convocó al embajador ruso tras los insultos sexistas de un propagandista del Kremlin contra Meloni

Pakistán agradeció a Trump la extensión del alto el fuego y expresó su esperanza de “un acuerdo de paz” entre Estados Unidos e Irán

Rusia utiliza la inteligencia artificial para intensificar sus ciberataques contra infraestructuras en Europa