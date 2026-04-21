República Dominicana

Entregan kits escolares a estudiantes afectados por lluvias en República Dominicana

Las familias que sufrieron pérdidas recientes en comunidades de Los Ríos y otras zonas recibieron materiales educativos a través de una acción coordinada para facilitar el regreso seguro a las actividades escolares

Guardar
El INABIE entregó cien kits escolares a estudiantes afectados por las lluvias en Los Ríos, Santo Domingo, como respuesta a la emergencia climática en República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El INABIE entregó cien kits escolares a estudiantes afectados por las lluvias en Los Ríos, Santo Domingo, como respuesta a la emergencia climática en República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Unos cien kits escolares fueron entregados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) a estudiantes del sector Los Ríos, en Santo Domingo, como parte de una medida urgente destinada a asistir a familias que sufrieron pérdidas tras las intensas lluvias que afectaron recientemente a la República Dominicana.

La distribución de materiales incluyó uniformes, mochilas, cuadernos, calzados y otros insumos esenciales para el aprendizaje. La acción, coordinada con el Centro Educativo República de Costa Rica, la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Apmae) y las propias familias, buscó que los estudiantes afectados pudieran reincorporarse a clases sin obstáculos.

El operativo abarcó a estudiantes de comunidades como La Cuba, La 800, La Esperanza, Juan Valdez y Puerto Rico. El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, indicó que el plan de respuesta inmediata se ampliaría a otras zonas impactadas por las lluvias, con el objetivo de evitar interrupciones en la educación.

El INABIE también desplegó un operativo de Salud Escolar, que incluyó evaluaciones físicas y psicológicas para los menores, buscando no solo reponer útiles, sino también acompañar a los estudiantes en su bienestar emocional tras la emergencia.

El operativo, alcanzó comunidades como La Cuba, La 800, La Esperanza, Juan Valdez y Puerto Rico. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El operativo, alcanzó comunidades como La Cuba, La 800, La Esperanza, Juan Valdez y Puerto Rico. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La comunidad educativa y las familias valoraron positivamente la entrega. Rosemina Camilo, madre de estudiantes beneficiados, consideró que la ayuda llegó en un momento oportuno para quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Por su parte, la directora del centro, Regina Rodríguez, remarcó la importancia de este tipo de apoyo para asegurar la permanencia escolar. Rafaela Rocha, representante de la Apmae, sostuvo que “este apoyo permite que los estudiantes continúen sus clases sin interrupciones y con la seguridad de no perder el año escolar”.

La jornada estuvo a cargo de una comisión del INABIE encabezada por Luis Lizardo, director de Salud y Nutrición; Omar Brito, director de Utilería Escolar; Santo Gervasio, coordinador del Programa de Apoyo Escolar; y Ana Zabala, encargada de Salud.

Emergencia climática y respuesta social en República Dominicana

República Dominicana atravesó una emergencia climática debido a una vaguada que dejó un saldo de siete personas fallecidas y provocó el desplazamiento de más de 30.000 habitantes, según datos oficiales.

El desbordamiento del río Camú impactó al 95 % de Villa Montellano y forzó la evacuación de más de mil residentes de esa localidad. Las lluvias torrenciales también causaron daños en 6.500 viviendas y aislaron a 38 comunidades por la crecida de ríos y los deslizamientos de tierra.

República Dominicana enfrentó la muerte de siete personas y el desplazamiento de más de 30.000 habitantes debido a lluvias torrenciales y una vaguada. (EFE/Orlando Barría)
República Dominicana enfrentó la muerte de siete personas y el desplazamiento de más de 30.000 habitantes debido a lluvias torrenciales y una vaguada. (EFE/Orlando Barría)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantuvieron la vigilancia activa en 21 provincias bajo alerta amarilla y siete en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas. Las autoridades recomendaron evitar el uso de ríos y balnearios, así como el cruce de fuentes fluviales, y suspendieron servicios básicos y clases en varias zonas del país.

Equipos de rescate permanecieron desplegados en los sectores más afectados, mientras continuaba el monitoreo constante de la situación para proteger a la población. La magnitud de ese fenómeno climático dejó consecuencias graves en la infraestructura, la seguridad y la vida diaria de miles de familias dominicanas.

Temas Relacionados

Instituto Nacional de Bienestar EstudiantilSanto DomingoEmergencias ClimáticasEducaciónRepública Dominicana

Últimas Noticias

“Prometieron trabajo, pero fueron a morir”: Dos salvadoreñas buscan respuestas tras la muerte de sus esposos en Rusia

Bajo la fachada de jugosas ofertas laborales en el área de seguridad, una red internacional de reclutamiento liderada por figuras identificadas como “Polina” y “Alexandra” está arrastrando a ciudadanos salvadoreños a la guerra en Rusia

“Prometieron trabajo, pero fueron a morir”: Dos salvadoreñas buscan respuestas tras la muerte de sus esposos en Rusia

La migración irregular cayó drásticamente en Centroamérica durante 2025

El informe de la OIM documenta una fuerte disminución de los movimientos no autorizados hacia Estados Unidos, menor flujo migratorio a través de Honduras y pasos por el Darién, además de nuevas rutas en dirección opuesta y reducción de riesgos mortales

La migración irregular cayó drásticamente en Centroamérica durante 2025

Panamá impulsa estrategia para competir en servicios modernos, pero enfrenta brechas clave

Un informe del PNUD advierte rezagos en talento, medición e infraestructura digital.

Panamá impulsa estrategia para competir en servicios modernos, pero enfrenta brechas clave

En fotos: Estudiantes becadas salvadoreñas exploraron la tecnología aeroespacial en el Space Camp de la NASA

Jóvenes de El Salvador aprovecharon al máximo su semana en Alabama, donde descubrieron los secretos de las misiones espaciales junto a estudiantes de toda la región, gracias a la Fundación Poma y el programa ¡Supérate!

En fotos: Estudiantes becadas salvadoreñas exploraron la tecnología aeroespacial en el Space Camp de la NASA

Déficit fiscal en Panamá alcanza $1,110 millones en los primeros meses de 2026

Las cifras reflejan una mayor ejecución de inversión pública y compromisos sociales, según el MEF

Déficit fiscal en Panamá alcanza $1,110 millones en los primeros meses de 2026

TECNO

Cambios en Google Fotos: así funcionan sus nuevas herramientas para mejorar rostros

Cambios en Google Fotos: así funcionan sus nuevas herramientas para mejorar rostros

Estos son los iPhone que no podrían actualizarse a iOS 27

Apple lanza iOS 26.5 beta 3 y soluciona un molesto problema en la pantalla de bloqueo

Así es el ciberataque que conoce la manera como trabajas y busca afectar tu empresa

Si usas TikTok desde un navegador web tus datos podrían estar en riesgo por este ataque

ENTRETENIMIENTO

Esto dicen las primeras críticas de “Michael”, la esperada biopic del Rey del Pop

Esto dicen las primeras críticas de “Michael”, la esperada biopic del Rey del Pop

Disney apuesta por la inclusión: 3 canciones famosas ahora cobran vida en lenguaje de señas

La hermana de Dua Lipa se convirtió en la nueva “It Girl” de la moda internacional

Rihanna posó junto a su hija por primera vez: la pequeña Rocki ya es portada de revista

David Cross y el drama detrás de “Alvin y las ardillas”: “Nunca volveré a trabajar con esa gente por el resto de mi vida”

MUNDO

Francia planea eliminar la exención de tasas universitarias para estudiantes extranjeros no europeos

Francia planea eliminar la exención de tasas universitarias para estudiantes extranjeros no europeos

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

Inauguraron en Helsinki uno de los puentes urbanos peatonales más largos del mundo

Israel condenó a 30 días de arresto a los soldados que destrozaron una estatua de Cristo en el Líbano

La policía rusa registró la mayor editorial del país y detuvo a su director por “propaganda LGTBI”