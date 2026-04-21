Entregan kits escolares a estudiantes afectados por lluvias en República Dominicana

El INABIE entregó cien kits escolares a estudiantes afectados por las lluvias en Los Ríos, Santo Domingo, como respuesta a la emergencia climática en República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Unos cien kits escolares fueron entregados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) a estudiantes del sector Los Ríos, en Santo Domingo, como parte de una medida urgente destinada a asistir a familias que sufrieron pérdidas tras las intensas lluvias que afectaron recientemente a la República Dominicana.

La distribución de materiales incluyó uniformes, mochilas, cuadernos, calzados y otros insumos esenciales para el aprendizaje. La acción, coordinada con el Centro Educativo República de Costa Rica, la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Apmae) y las propias familias, buscó que los estudiantes afectados pudieran reincorporarse a clases sin obstáculos.

El operativo abarcó a estudiantes de comunidades como La Cuba, La 800, La Esperanza, Juan Valdez y Puerto Rico. El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, indicó que el plan de respuesta inmediata se ampliaría a otras zonas impactadas por las lluvias, con el objetivo de evitar interrupciones en la educación.

El INABIE también desplegó un operativo de Salud Escolar, que incluyó evaluaciones físicas y psicológicas para los menores, buscando no solo reponer útiles, sino también acompañar a los estudiantes en su bienestar emocional tras la emergencia.

El operativo, alcanzó comunidades como La Cuba, La 800, La Esperanza, Juan Valdez y Puerto Rico. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La comunidad educativa y las familias valoraron positivamente la entrega. Rosemina Camilo, madre de estudiantes beneficiados, consideró que la ayuda llegó en un momento oportuno para quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Por su parte, la directora del centro, Regina Rodríguez, remarcó la importancia de este tipo de apoyo para asegurar la permanencia escolar. Rafaela Rocha, representante de la Apmae, sostuvo que “este apoyo permite que los estudiantes continúen sus clases sin interrupciones y con la seguridad de no perder el año escolar”.

La jornada estuvo a cargo de una comisión del INABIE encabezada por Luis Lizardo, director de Salud y Nutrición; Omar Brito, director de Utilería Escolar; Santo Gervasio, coordinador del Programa de Apoyo Escolar; y Ana Zabala, encargada de Salud.

Emergencia climática y respuesta social en República Dominicana

República Dominicana atravesó una emergencia climática debido a una vaguada que dejó un saldo de siete personas fallecidas y provocó el desplazamiento de más de 30.000 habitantes, según datos oficiales.

El desbordamiento del río Camú impactó al 95 % de Villa Montellano y forzó la evacuación de más de mil residentes de esa localidad. Las lluvias torrenciales también causaron daños en 6.500 viviendas y aislaron a 38 comunidades por la crecida de ríos y los deslizamientos de tierra.

República Dominicana enfrentó la muerte de siete personas y el desplazamiento de más de 30.000 habitantes debido a lluvias torrenciales y una vaguada. (EFE/Orlando Barría)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantuvieron la vigilancia activa en 21 provincias bajo alerta amarilla y siete en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas. Las autoridades recomendaron evitar el uso de ríos y balnearios, así como el cruce de fuentes fluviales, y suspendieron servicios básicos y clases en varias zonas del país.

Equipos de rescate permanecieron desplegados en los sectores más afectados, mientras continuaba el monitoreo constante de la situación para proteger a la población. La magnitud de ese fenómeno climático dejó consecuencias graves en la infraestructura, la seguridad y la vida diaria de miles de familias dominicanas.