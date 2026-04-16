Las autoridades despliegan ayudas a familias afectadas por emergencias climáticas en República Dominicana

La DASAC inició la entrega de electrodomésticos y artículos básicos a familias de Nuevo Amanecer y Puerto Plata tras las recientes inundaciones. (Foto cortesía Gobierno)

Las autoridades de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria(DASAC) comenzaron este miércoles la entrega de electrodomésticos y artículos básicos a familias afectadas por las emergencias climáticas en República Dominicana, específicamente en el sector Nuevo Amanecer de Los Alcarrizos y en varias comunidades de Puerto Plata.

La iniciativa responde a la urgencia de aliviar la situación de los damnificados, que perdieron la mayor parte de sus pertenencias debido a la intensificación de las lluvias y las inundaciones registradas en los últimos días.

El operativo abarcó la distribución de camas, neveras, estufas, lavadoras, televisores, juegos de sala y comedor, así como cilindros de gas. De acuerdo con la información ofrecida por la entidad, los beneficiarios fueron identificados tras un levantamiento previo, lo que permitió focalizar la ayuda únicamente en quienes efectivamente resultaron afectados por las inundaciones.

Desde primera hora, las brigadas de asistencia social se desplegaron por los barrios señalados para entregar los enseres casa por casa.

El operativo de asistencia social benefició a damnificados cuya situación fue verificada mediante un levantamiento previo en las zonas más afectadas. (Foto cortesía Gobierno)

Según datos proporcionados por el Centro de Operaciones de Emergencias(COE), las precipitaciones extremas ya provocaron el desplazamiento y evacuación de 30,500 personas de sus hogares a lo largo del país. El fenómeno responde a la incidencia combinada de un sistema frontal y una vaguada, incrementando la vulnerabilidad de cientos de comunidades.

El sistema frontal mantiene a más de la mitad de las provincias en alerta

Para este jueves, el Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a trece el número de provincias y al Distrito Nacional bajo alerta amarilla, mientras que otras doce permanecen en alerta verde, de acuerdo con los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología(INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Las autoridades detallaron que una nueva masa de aire, influenciada por el viento y reforzada por una vaguada, continuará generando amplios incrementos de nubosidad acompañados de lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Trece provincias y el Distrito Nacional permanecen en alerta amarilla, mientras que otras doce se mantienen en alerta verde por riesgo de inundaciones. (Foto Gobierno de República Dominicana)

El pronóstico establece que la situación empeorará especialmente después del mediodía, con la probabilidad de ráfagas de viento que podrían provocar nuevos deslizamientos de tierra y la eventual caída de granizo. Entre las provincias bajo alerta amarilla figuran Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Vega.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, y prohíben el uso de balnearios en las zonas bajo alerta para evitar accidentes o pérdidas humanas. En la costa atlántica, el INDOMET sugiere que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas naveguen únicamente cerca de la costa, sin aventurarse mar adentro, debido al oleaje peligroso y los vientos anómalos que se reportan actualmente.

La provincia de Espaillat recibió inspección y acciones prioritarias para rehabilitar puentes, cañadas y sistemas eléctricos tras crecidas históricas del río Yásica. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

El colapso de un puente en La Vega incrementa las pérdidas materiales

La inestabilidad provocada por las lluvias se tradujo, además, en afectaciones puntuales a la infraestructura vial del país. El martes se registró el colapso de un puente en la comunidad Las Cabuyas, en La Vega, cuando un camión cargado con arroz trataba de cruzarlo. Según confirmaron las autoridades, el vehículo se hundió junto a una parte significativa de su carga, aunque ninguna persona sufrió lesiones.

Las pérdidas materiales resultaron considerables, no sólo por el daño a la infraestructura del puente sino también por los granos que fue arrastrados por el agua tras la caída del camión. Este derrumbe se suma a los incidentes recientes que afectan el tránsito y la economía de las zonas impactadas.