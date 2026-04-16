República Dominicana

Las autoridades despliegan ayudas a familias afectadas por emergencias climáticas en República Dominicana

Un operativo nacional permitió la entrega de artículos domésticos y enseres esenciales en distintos sectores vulnerables identificados por los organismos de asistencia, tras evacuaciones masivas y daños provocados por lluvias intensas en 13 provincias del país

Guardar
La DASAC inició la entrega de electrodomésticos y artículos básicos a familias de Nuevo Amanecer y Puerto Plata tras las recientes inundaciones. (Foto cortesía Gobierno)
La DASAC inició la entrega de electrodomésticos y artículos básicos a familias de Nuevo Amanecer y Puerto Plata tras las recientes inundaciones. (Foto cortesía Gobierno)

Las autoridades de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria(DASAC) comenzaron este miércoles la entrega de electrodomésticos y artículos básicos a familias afectadas por las emergencias climáticas en República Dominicana, específicamente en el sector Nuevo Amanecer de Los Alcarrizos y en varias comunidades de Puerto Plata.

La iniciativa responde a la urgencia de aliviar la situación de los damnificados, que perdieron la mayor parte de sus pertenencias debido a la intensificación de las lluvias y las inundaciones registradas en los últimos días.

El operativo abarcó la distribución de camas, neveras, estufas, lavadoras, televisores, juegos de sala y comedor, así como cilindros de gas. De acuerdo con la información ofrecida por la entidad, los beneficiarios fueron identificados tras un levantamiento previo, lo que permitió focalizar la ayuda únicamente en quienes efectivamente resultaron afectados por las inundaciones.

Desde primera hora, las brigadas de asistencia social se desplegaron por los barrios señalados para entregar los enseres casa por casa.

El operativo de asistencia social benefició a damnificados cuya situación fue verificada mediante un levantamiento previo en las zonas más afectadas. (Foto cortesía Gobierno)
El operativo de asistencia social benefició a damnificados cuya situación fue verificada mediante un levantamiento previo en las zonas más afectadas. (Foto cortesía Gobierno)

Según datos proporcionados por el Centro de Operaciones de Emergencias(COE), las precipitaciones extremas ya provocaron el desplazamiento y evacuación de 30,500 personas de sus hogares a lo largo del país. El fenómeno responde a la incidencia combinada de un sistema frontal y una vaguada, incrementando la vulnerabilidad de cientos de comunidades.

El sistema frontal mantiene a más de la mitad de las provincias en alerta

Para este jueves, el Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a trece el número de provincias y al Distrito Nacional bajo alerta amarilla, mientras que otras doce permanecen en alerta verde, de acuerdo con los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología(INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Las autoridades detallaron que una nueva masa de aire, influenciada por el viento y reforzada por una vaguada, continuará generando amplios incrementos de nubosidad acompañados de lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Trece provincias y el Distrito Nacional permanecen en alerta amarilla, mientras que otras doce se mantienen en alerta verde por riesgo de inundaciones. (Foto Gobierno de República Dominicana)
Trece provincias y el Distrito Nacional permanecen en alerta amarilla, mientras que otras doce se mantienen en alerta verde por riesgo de inundaciones. (Foto Gobierno de República Dominicana)

El pronóstico establece que la situación empeorará especialmente después del mediodía, con la probabilidad de ráfagas de viento que podrían provocar nuevos deslizamientos de tierra y la eventual caída de granizo. Entre las provincias bajo alerta amarilla figuran Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Vega.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, y prohíben el uso de balnearios en las zonas bajo alerta para evitar accidentes o pérdidas humanas. En la costa atlántica, el INDOMET sugiere que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas naveguen únicamente cerca de la costa, sin aventurarse mar adentro, debido al oleaje peligroso y los vientos anómalos que se reportan actualmente.

La provincia de Espaillat recibió inspección y acciones prioritarias para rehabilitar puentes, cañadas y sistemas eléctricos tras crecidas históricas del río Yásica. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)
La provincia de Espaillat recibió inspección y acciones prioritarias para rehabilitar puentes, cañadas y sistemas eléctricos tras crecidas históricas del río Yásica. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

El colapso de un puente en La Vega incrementa las pérdidas materiales

La inestabilidad provocada por las lluvias se tradujo, además, en afectaciones puntuales a la infraestructura vial del país. El martes se registró el colapso de un puente en la comunidad Las Cabuyas, en La Vega, cuando un camión cargado con arroz trataba de cruzarlo. Según confirmaron las autoridades, el vehículo se hundió junto a una parte significativa de su carga, aunque ninguna persona sufrió lesiones.

Las pérdidas materiales resultaron considerables, no sólo por el daño a la infraestructura del puente sino también por los granos que fue arrastrados por el agua tras la caída del camión. Este derrumbe se suma a los incidentes recientes que afectan el tránsito y la economía de las zonas impactadas.

Temas Relacionados

Dirección de Asistencia Social y Alimentación ComunitariaPuerto PlataEmergencias ClimáticasInfraestructura VialRepública DominicanaInundaciones

Últimas Noticias

Comisión de juicio político sugiere remover a altos cargos electorales en Honduras

Un informe entregado al pleno legislativo propuso la separación de miembros clave del CNE y el TJE, tras recoger testimonios sobre presuntas irregularidades que afectan la transparencia y el funcionamiento de los procesos electorales en 2025

Comisión de juicio político sugiere remover a altos cargos electorales en Honduras

Emergencia climática: El Salvador registra temperaturas récord a las puertas del fenómeno del Niño

El país atraviesa la fase más intensa de la transición entre la época seca y la lluviosa, con temperaturas que superan los 40 grados y riesgos de salud asociados, según autoridades y expertos en meteorología

Emergencia climática: El Salvador registra temperaturas récord a las puertas del fenómeno del Niño

Aeronaves, yates y departamentos decomisados a traficantes serán subastados en República Dominicana

Un catálogo de apartamentos, terrenos y medios de transporte obtenidos por medio de decomisos será vendido de manera transparente, conforme a la legislación vigente, cuyas utilidades serán destinadas a iniciativas oficiales de resarcimiento social

Aeronaves, yates y departamentos decomisados a traficantes serán subastados en República Dominicana

El presidente Arévalo asegura que subsidio temporal para combustibles será un alivio para los guatemaltecos

La reducción se aplicará en todas las estaciones y se reflejará en el costo de cada galón adquirido, beneficiando tanto a quienes usan diésel como gasolina súper o regular, según las fuentes oficiales del gobierno

El presidente Arévalo asegura que subsidio temporal para combustibles será un alivio para los guatemaltecos

El esperado reencuentro de Ricardo Arjona con los salvadoreños ya tiene fecha y promete un show inolvidable

La próxima visita del artista guatemalteco retomará su vínculo con el público salvadoreño tras casi cuatro años de ausencia, mediante un espectáculo programado para el 31 de octubre en el estadio Cuscatlán

El esperado reencuentro de Ricardo Arjona con los salvadoreños ya tiene fecha y promete un show inolvidable

TECNO

Aprovecha en Steam: cuatro nuevos juegos gratis disponibles antes del viernes

Aprovecha en Steam: cuatro nuevos juegos gratis disponibles antes del viernes

Adiós a mentir sobre tu edad: la Unión Europea crea app que verifica cuántos años tienes

Lista de códigos Free Fire para reclamar recompensas este 16 de abril de 2026

Robots humanoides ya trabajan 8 horas seguidas en fábricas: así están cambiando la industria

Google reduce el fraude: más de 8.300 millones de anuncios eliminados y depuración masiva de cuentas en 2025

ENTRETENIMIENTO

Victoria Beckham rompió el silencio sobre la crisis con su hijo Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

Victoria Beckham rompió el silencio sobre la crisis con su hijo Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

Asa Butterfield, de estrella infantil a protagonista de dramas y el desafío de reinventarse tras el éxito de Sex Education

“La nueva Focker” lanza su primer tráiler: Ariana Grande desata el caos en la familia de Ben Stiller y Robert De Niro

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té” estrena tráiler y fecha: el crimen real argentino conquista Netflix

“Solo quería dejar de sentir dolor”: Jennie Garth relató la noche que marcó un quiebre en su vida tras la ruptura con su exesposo

MUNDO

Israel advirtió que podría retomar los ataques contra Irán si el régimen rechaza la propuesta de Estados Unidos

Israel advirtió que podría retomar los ataques contra Irán si el régimen rechaza la propuesta de Estados Unidos

Duro discurso del papa León XIV durante su gira por Camerún: “El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos”

Cómo es la flota de Estados Unidos que tiene la misión de mantener el bloqueo de todos los puertos de Irán

“Enviados a morir”: denuncian que Rusia fuerza a migrantes a combatir en Ucrania

El régimen de Irán suspendió todas sus exportaciones petroquímicas