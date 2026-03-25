República Dominicana

Autoridades de República Dominicana anuncian cierre de 267 playas y balnearios por Semana Santa 2026

El plan de seguridad anunciado por organismos oficiales incluye restricciones en diversas provincias para proteger a las familias, considerando el aumento de desplazamientos a zonas recreativas durante el asueto religioso

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Las autoridades anuncian el cierre de 267 playas y balnearios en República Dominicana por seguridad durante Semana Santa 2026. (Foto de referencia)
Las autoridades anuncian el cierre de 267 playas y balnearios en República Dominicana por seguridad durante Semana Santa 2026. (Foto de referencia)

Un total de 267 playas y balnearios estarán cerrados en varias provincias del país durante la Semana Santa 2026. Esta decisión, anunciada por la Defensa Civil, el Ministerio de Interior y Policía, forma parte de un plan de seguridad y prevención que abarca tanto el interior como la capital, con el objetivo de minimizar los riesgos para las familias que se desplazan por motivos recreativos en estas fechas.

En la provincia de San Cristóbal, se ha informado el cierre de 22 balnearios, mientras que en el municipio de Santo Domingo Este la cifra alcanza los 36.

El Distrito Nacional también figura en la lista de restricciones, con la suspensión de actividades en tres balnearios de relevancia local. Dentro de los lugares afectados se incluyen Playa Caleta (Oeste), Río Dulce, Playa El Valle, La Poza y La Caleta en Boca Chica, además de Playa de Montesinos y Playa Güibia en la capital, y el Balneario Hoyo Azul en la provincia La Altagracia.

Según informó Diario Libre, la medida se implementa con el fin de proteger a la población durante un período en el que se incrementa notablemente la movilidad hacia zonas acuáticas y recreativas.

Las autoridades han señalado que, en años anteriores, la elevada afluencia de visitantes a estos espacios ha incrementado los riesgos de accidentes y situaciones no deseadas, lo que ha motivado la necesidad de tomar decisiones preventivas para el año 2026.

El cierre de estas zonas estará vigente durante toda la Semana Santa, coincidiendo con el periodo de mayor desplazamiento y concentración de personas en ríos, playas y balnearios del país.

La decisión abarca diversas provincias y municipios, y su objetivo principal es reducir la posibilidad de incidentes que puedan afectar la integridad de quienes buscan recreación durante estos días.

San Cristóbal, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional figuran entre las provincias con más balnearios clausurados para Semana Santa. (Captura de pantalla: Defensa Civil Dominicana)
San Cristóbal, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional figuran entre las provincias con más balnearios clausurados para Semana Santa. (Captura de pantalla: Defensa Civil Dominicana)

La Defensa Civil , el Ministerio de Interior y Policía han puesto a disposición del público la lista completa de los espacios clausurados. Se recomienda a la ciudadanía consultar esta información antes de organizar actividades en zonas acuáticas, para evitar inconvenientes y garantizar el cumplimiento de las regulaciones establecidas para este asueto.

Prohibiciones de fiestas masivas durante Semana Santa

La resolución MIP-RR-0001-2026, emitida por el Ministerio de Interior y Policía, establece la prohibición de realizar fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y áreas cercanas durante la Semana Santa 2026.

Esta disposición estará en vigor desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril y busca evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

Además de las restricciones a las fiestas, la normativa prohíbe la instalación de estructuras temporales en los lugares mencionados. El objetivo es reforzar el control y la seguridad en un periodo tradicionalmente caracterizado por la alta movilidad y el uso intensivo de espacios recreativos acuáticos.

Otra medida relevante incluida en la resolución es la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, correspondiente al 3 de abril de 2026. Para ello, la Policía Nacional y la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) han recibido instrucciones de supervisar el cumplimiento de la normativa y tomar las acciones necesarias para garantizar el orden en las zonas sujetas a restricción.

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