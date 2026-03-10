República Dominicana impulsa nuevos espacios de ayuda y acceso directo para mujeres en situación de riesgo

Gobierno refuerza prevención de feminicidios y habilita “Puntos Vida” para que mujeres en riesgo puedan pedir ayuda inmediata (Foto cortesía Presidencia)

El gobierno de República Dominicana intensificó este lunes sus estrategias para prevenir la violencia de género en el territorio, implementando los nuevos "Puntos Vida" como espacios seguros donde las mujeres en riesgo pueden solicitar ayuda inmediata. Esta medida, que se desarrolla en paralelo a otras acciones institucionales, busca reducir los feminicidios en el país y refleja el compromiso estatal de garantizar canales de protección accesibles para las víctimas, según informó el portal de la Presidencia de la República.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, detalló en un acto público de este lunes que la tasa acumulada de homicidios se ubicó en 8,05 por cada 100.000 habitantes en lo que va de 2026. En seis territorios no se registraron homicidios, 19 presentan un solo dígito en sus cifras y nueve superan los diez casos. Los datos oficiales muestran una reducción en robos denunciados: 1.185 reportes en lo que va del año, frente a 1.615 en el mismo período de 2025 y 1.661 en 2024.

Raful indicó que los Puntos Vida comenzaron a funcionar en establecimientos del sector privado y organismos públicos, con la finalidad de acercar los mecanismos de protección a las comunidades. Entre los lugares ya habilitados figuran el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Gobernación Provincial de Santiago, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de la Presidencia y una sucursal de Farmacia Los Hidalgos en la avenida Abraham Lincoln.

El personal de estos puntos fue capacitado para actuar como primeros respondientes y activar protocolos en coordinación con la Policía Nacional de la República Dominicana y el Ministerio Público. En la actualidad, las mujeres no están obligadas a acudir a una fiscalía o a un destacamento, sino que pueden solicitar auxilio en cualquiera de los puntos disponibles. Raful precisó: “Se crea una vía de acceso distinta, donde las mujeres no tienen que acudir necesariamente a una fiscalía o a un destacamento. Ya han comenzado a operar esta semana en distintos puntos”.

Un modelo de intervención rápida y herramientas inéditas toman fuerza en la estrategia nacional. Menores protegidos, arrestos masivos y un giro institucional abren posibilidades de futuro para quienes más lo necesitan (Foto cortesía Ministerio del Interior)

La Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, reforzada en los últimos meses, brindó asistencia a 1.695 personas en lo que va de 2026. Además, el organismo rescató a 49 menores de edad expuestos a situaciones de riesgo.

En número de intervenciones por flagrante delito, las estadísticas oficiales señalan 630 arrestos vinculados a casos de violencia intrafamiliar y de género en este período. Por otra parte, 5.994 víctimas recibieron cobertura, protección y seguimiento por parte de las autoridades nacionales.

Raful anticipó la próxima implementación de una ficha estandarizada de valoración de riesgo, que permitirá evaluar cada caso de violencia de forma individual, determinando el nivel y tipo de protección que requieren las víctimas, en un esquema coordinado con la policía y la justicia dominicanas.

Honor a mujeres destacadas

En un acto dedicado a reconocer el liderazgo y el aporte de la mujer al desarrollo nacional, 22 mujeres fueron distinguidas este domingo con la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, un reconocimiento encabezado por el presidente Luis Abinader, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, y la ministra del Ministerio de la Mujer, Gloria Reyes.

La ceremonia, realizada en el Teatro Nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer, incluyó cinco reconocimientos especiales y un homenaje a Minerva Mirabal, símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. Cada galardonada fue reconocida por su compromiso y vocación de servicio, así como aportes que continúan fortaleciendo la construcción de una sociedad con más oportunidades.