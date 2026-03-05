República Dominicana

República Dominicana busca convertirse en centro regional de articulación contra el crimen transnacional

La administración de Luis Abinader coloca la ciencia y la innovación en el centro de la reforma policial, buscando que la justicia se fundamente en pruebas y que la colaboración internacional fortalezca el sistema legal dominicano

Guardar
El presidente Luis Abinader pronuncia
El presidente Luis Abinader pronuncia un discurso en Santo Domingo, con una pantalla de fondo que muestra imágenes forenses y cinta policial con la palabra 'CRIMEN', enfatizando temas de seguridad. (Presidencia de la República)

La República Dominicana dio inicio este miércoles a una nueva etapa en la lucha contra el crimen, posicionando la tecnificación de la investigación criminal no solo como un asunto administrativo, sino como una política de Estado orientada a disminuir la impunidad y fortalecer el sistema de justicia. El presidente Luis Abinader subrayó este enfoque durante el primer Simposio Internacional de Investigación Criminal: Ciencia e Innovación contra el Crimen, reforzando su visión de ubicar la investigación científica como núcleo del accionar judicial, según informó la Presidencia de la República.

Durante el evento, Abinader destacó que la transformación de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) sobrepasa la modernización de uniformes o equipamientos. El mandatario afirmó: “La tecnificación de la Dicrim no es un proyecto administrativo. Es una política de Estado. Es el motor para reducir la impunidad y fortalecer el sistema de justicia dominicano”. Indicó que esta reforma apunta a construir “un modelo donde la inteligencia precede a la reacción” y en el que la “prueba científica sustituye la improvisación”.

El acto congregó a más de 400 delegados nacionales de instituciones como la Procuraduría General, Dintel, DNCD, Dicrim y el Nuevo Modelo de Servicio Público Policial, junto a especialistas internacionales.

El simposio se erige como punto de referencia en la modernización de la investigación criminal de República Dominicana. Abinader afirmó: “Hoy, la República Dominicana dialoga y aprende de las mejores prácticas del hemisferio: del modelo de gestión de la PDI de Chile, del Cenac-Dijin de Colombia, de unidades especializadas de México, del FBI, la ATF, el HSI Innovation Lab, la División de Ciberdelitos del IRS de Estados Unidos y de Interpol”.

El presidente Luis Abinader ofrece
El presidente Luis Abinader ofrece un discurso oficial en un evento celebrado en Santo Domingo, con banderas internacionales de fondo. (Presidencia de la República)

Este proceso pretende dejar atrás prácticas reactivas y empíricas que durante décadas han predominado en América Latina, en favor de un enfoque científico basado en inteligencia, análisis de datos, interoperabilidad y transparencia. Según Abinader, la reforma policial involucra una transformación profunda.

Abinader precisó que la República Dominicana abandona el papel de país receptor de cooperación externa para convertirse en “centro regional de pensamiento y articulación contra el crimen transnacional en el Caribe”.

El presidente expuso que el Plan de Modernización y Tecnificación de la Dicrim incorpora un nuevo Modelo de Gestión de Lucha Contra la Criminalidad basado en metodologías actuales y las mejores prácticas regionales. El proceso se organiza en cinco ejes temáticos: persecución penal fundada en la investigación criminal, análisis de fenómenos delictivos regionales sintetizados en el “Radar 5D”, integración de inteligencia artificial e innovación, legitimidad e integridad, y el estudio comparado de modelos de éxito para combatir el crimen.

Como resultado, se firmó el Decálogo de la Buena Actuación Dicrim y se adoptó el plan de modernización, estableciendo así un compromiso institucional vinculante. Abinader puntualizó: “Ese decálogo será el nuevo estándar ético y técnico que regirá cada actuación investigativa en nuestro país”.

Cooperación internacional

Una funcionaria del gobierno pronuncia
Una funcionaria del gobierno pronuncia un discurso en Santo Domingo sobre políticas de seguridad, con banderas internacionales y un letrero de "CRIME SCENE" de fondo, reflejando el compromiso de la administración de Luis Abinader con la seguridad ciudadana. (Presidencia de la República)

La organización estuvo a cargo de la Policía Nacional de la República Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y la Oficina del Comisionado Ejecutivo. Entre los asistentes destacaron la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial Luis García Hernández, el director central de investigaciones de la Policía Nacional general Pedro Ignacio Matos Pérez, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

El evento obtuvo el respaldo financiero del INL —dependiente del gobierno de Estados Unidos— y de su agencia local ejecutora, PADF. Delegaciones de organismos de seguridad y justicia provenientes de Estados Unidos, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Chile, Venezuela y Croacia participaron en las sesiones de trabajo.

El énfasis en la ciencia

Abinader reiteró que la investigación científica es imprescindible para alcanzar un Estado social de derecho eficaz. Dijo: “No puede haber Estado social de derecho sin investigación científica sólida. No puede haber justicia sin prueba técnica. No puede haber paz duradera si la impunidad sigue encontrando grietas en el sistema”.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, apuntó sobre la ética en la modernización policial: “Estamos fortaleciendo capacidades forenses, integrando herramientas de análisis estratégico, incorporando inteligencia artificial y promoviendo la interoperabilidad con agencias aliadas; ninguna herramienta tecnológica puede reemplazar la responsabilidad moral del investigador ni el compromiso inquebrantable con la verdad, porque la verdad es el fundamento de toda justicia auténtica”.

11/10/2021 Bandera de República Dominicana
11/10/2021 Bandera de República Dominicana en Santo Domingo POLITICA LATINOAMÉRICA REPÚBLICA DOMINICANA JIMMY VILLALTA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Por su parte, el cónsul general de Estados Unidos en el país, William “Bill” Swaney, expresó que el encuentro afianza la colaboración en investigación criminal, al consolidar un modelo basado en la ciencia y la innovación. “Mejoraremos la seguridad en Estados Unidos y la República Dominicana y aumentaremos la confianza pública en nuestras instituciones”.

Temas Relacionados

Luis AbinaderRepública DominicanaPolicía NacionalMinisterio de Interior y PolicíaInvestigación CriminalCooperación Internacional

Últimas Noticias

Nicaragua es declarado responsable de ataques y hostigamiento contra familia de exfiscal

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) identifica una cadena de hechos que incluyen agresiones, amenazas y desprotección, determinando que la administración nacional debe reparar los daños causados, de acuerdo con normas internacionales de protección

Nicaragua es declarado responsable de

El Ministerio de la Defensa Nacional controla fuga de GLP en Puerto Quetzal de Guatemala

La activación de los procedimientos de seguridad portuaria permitió contener de manera oportuna un escape originado por una válvula defectuosa en un buque noruego durante operaciones en instalaciones especializadas de distribución energética

El Ministerio de la Defensa

Hondureño de 31 años es capturado con 170 kilos de cocaína valorada en L57 millones en Guasaule

La acción policial, que forma parte de la estrategia nacional de seguridad, apunta a reforzar las operaciones de control en zonas limítrofes y neutralizar vías de tránsito clave utilizadas para introducir droga a mercados internacionales, especialmente Norteamérica.

Hondureño de 31 años es

376 estudiantes se beneficiarían con becas en El Salvador tras reforma presupuestaria

La solicitud enviada por el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa busca reasignar recursos del presupuesto 2026 para financiar la formación de estudiantes en situación vulnerable a través de una entidad colaboradora en materia educativa

376 estudiantes se beneficiarían con

Ex director de Centros Penales en Honduras Ramiro Muñoz es nombrado como Director de la Lucha contra el Narcotráfico

El objetivo central es fortalecer la capacidad investigativa y operativa ante organizaciones delictivas que, en palabras del propio Zelaya, han alcanzado tales niveles de sofisticación que podrían “poner de rodillas” al Estado si no se responde con decisión y oportunidad.

Ex director de Centros Penales

TECNO

Convierte tu Android en un

Convierte tu Android en un ordenador: guía del modo escritorio y dispositivos compatibles

Actualiza tu Google Pixel y prueba ya las novedades de Android 16

Cómo las minas de carbón abandonadas podrían convertirse en gigantescas baterías subterráneas a base de agua

Startup de exingenieros de SpaceX y Apple presenta sus primeros robots humanoides para tareas industriales

Esto es todo lo que Apple presentó esta semana: MacBook Neo, iPhone 17e y más

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Family Guy’

El creador de ‘Family Guy’ abordó el futuro de la serie tras el episodio 450

BTS regresa con ARIRANG: Fecha y hora de estreno del concierto en vivo desde Seúl

La vez que Christina Applegate tuvo un aborto cuando era adolescente por culpa de un novio abusivo

Qué es la fórmula 80/20, la estrategia de Tiffani Thiessen para mantener hábitos saludables sin renunciar a los pequeños placeres

“Soy un sobreviviente de cáncer”: por primera vez David Ramsey reveló su lucha y cómo la enfermedad transformó su vida

MUNDO

El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El dictador norcoreano Kim Jong-un supervisó la fabricación de un nuevo buque con potencial nuclear

Pakistán anunció la muerte de más de 480 combatientes talibanes tras una semana de ofensiva contra Afganistán

Rusia intensifica los ataques contra la red ferroviaria del sur de Ucrania: al menos cinco heridos por bombardeos con drones y misiles en Mykolaiv y Odesa

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen