“Planteamos esto como cuatro películas”, contó Diego Luna a Infobae por el estreno de “Andor”

Diego Luna regresa a Cassian Andor para contar el inicio del personaje en la rebelión.

Su carrera era lo suficientemente buena sin necesidad de entrar a Star Wars para ser popular ni conocido en gran parte del mundo. Trabajaba en Hollywood y en la industria audiovisual mexicana constantemente, pero le llegó la oferta de sumarse a Rogue One: una historia de Star Wars y decidió tomarla con gran responsabilidad: “Me hizo sentir que había valido la pena, que tenía sentido haberlo hecho. Como que es un universo en el que ya pasan muchas cosas, ya hay muchísimas historias de Star Wars ahí afuera. Si vas a entrar es porque vas a aportar algo”, le contó a Infobae a través de una videollamada. En casi 10 minutos, Diego Luna habló con total compromiso de Andor, la serie para la que trabaja hace cuatro años y que ya estrenó en Disney+.

Sea o no del universo Star Wars, Andor tiene un claro objetivo: contar una historia prolija, bien narrada, sin demasiado apuro por entretener, pero sí en avanzar en la vida personal de Cassian Andor y sus decisiones, su lugar, su entorno y su pasado. Es una serie que, según contó Luna, está pensada como cuatro películas divididas en 12 episodios. Y que la serie en general tendrá dos temporadas.

El actor mexicano ya había debutado con este rol en "Rogue One: una historia de Star Wars". (Disney Plus)

“Nos propusimos tener un acercamiento, si bien es un formato que es nuevo para para casi todos los que estamos en este equipo, empezando por Tony Gilroy, que es nuestro líder y la voz cantante. Pero todos en general, tanto escritores como diseñadores en hemos trabajado más en cine. Y un poco lo que buscábamos era esa paciencia en el lenguaje visual, pero también en la narrativa. Era importante ir develando poco a poco”, explicó la estrella sobre el trabajo que posee Andor lejos del tono y la velocidad con la que se manejan los títulos de Star Wars. También agregó: “La idea era aprovechar que tenemos un formato de 12 episodios y planteamos esto como cuatro películas. Nos caben cuatro películas aquí, adentro por ende, pueden pasar muchísimas cosas y con toda la paciencia del mundo, no hay que echar todo en el primer episodio”.

La nueva ficción de Star Wars, que ya debutó en Disney+ con tres episodios, no es una ficción más. Te contamos en esta nota los detalles de sus primeros capítulos, pero básicamente tiene un tono más adulto y se mete en la verdadera crudeza del Imperio y todo el sometimiento ejercido en su etapa de dominio total. El actor mexicano explicó las razones de un debut tan amplio: “Por eso también nos pareció importante mostrar tres episodios de golpe, que no es lo que normalmente se hace en Disney+ y no es lo que teníamos planeado al principio. Y de tanto decir: ‘Oigan, es que es importante que el público vea tres de golpe para que entienda el potencial, para que entienda la apuesta que significa la serie’. Tiene que ver con eso de que poco a poco se van articulando las cosas y vas entendiendo. Y de pronto pasa algo que crees que tiene un sentido y al rato te das cuenta de que tenía otro y de repente conoces un personaje que no sabes muy bien qué hace ahí. Y en dos o tres episodios te vas a enterar”.

Los tres primeros capítulos de "Andor" están disponibles para ver en streaming. (Disney Plus)

Hay algo que distingue a Andor de otras series de la saga de George Lucas y es su profundización en aspectos políticos, sociales y diplomáticos, pero que nada tiene que ver con los Jedi y la familia Skywalker. Así lo planeo Gilroy para Rogue One y lo mantuvo para la serie precuela de la película de 2016. El guionista de la saga Bourne y director de Michael Clayton, Duplicidad y El Legado Bourne puso todo su talento al servicio de esta serie para que sea distinta.

Diego Luna distingue y valora el trabajo de su showrunner y el hombre que lo fue a buscar dos veces para ser un rebelde en Star Wars: “Tony (Gilroy) es un tipo que sabe articular esto de una forma magistral. Es un escritor que tiene una respuesta para todo. Nada pasa porque ‘ay, qué cool sería que pase esto en este momento’. No, no. Todo tiene un porqué y una explicación y por eso también nos tardamos cuatro años y medio. Hay un trabajo en la precisión y en el detalle que lleva tiempo”.

"Andor" funciona como una precuela de "Rogue One". Ambas producciones fueron escritas por Tony Gilroy. (Disney Plus)

Más allá de la seriedad y compromiso con el que el protagonista y productor ejecutivo de Andor se tomó la serie, hay espacio para el amor a la saga: “No es algo que haya proyectado. No es algo que haya pensado o con lo que haya soñado, ni mucho menos. Yo, como espectador, crecí viendo estas películas mucho y mi primer encuentro con el cine tiene mucho que ver con Star Wars, pero como espectador. Luego como actor, como que mis objetivos y mis sueños estaban puestos en otro lado”, confesó Luna.

Sobre su entrada a la franquicia, sumó: “Cuando me invitaron a Rogue One fue de verdad algo que salió de la nada, no lo vi venir y lo mismo me pasó con esta serie. La verdad es que ya me había despedido de este universo, ya me había despedido de este personaje, había además gozado muchísimo el viaje y cuando me llamaron no lo podía creer”. Entrar a Star Wars implica un viaje inolvidable y lleno de sorpresas, como por ejemplo, ser una figura de acción. Sobre verse a sí mismo o tener su propia figura, Diego contó que sin dudas es una versión mejorada: “El tema de tener una figura de acción me da mucha risa y trato de pensar poco en ello, porque si un día me acostumbro a que eso sea normal, este... espero alguien me baje de ese viaje y me ponga unas cachetadas y me recuerde que la vida es otra”.

El universo "Star Wars" continúa expandiéndose y, con "Andor", logra un tono más adulto que se acerca a lo político y social. (Disney Plus)

Diego Luna protagoniza Andor, la nueva serie de Disney+ ya disponible en la plataforma con tres episodios y uno nuevo cada miércoles.

SEGUIR LEYENDO: