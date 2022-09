“Andor” sigue el camino de “Rogue One” y expande la galaxia de “Star Wars” con un ritmo propio

Así se ve una revolución. (Star Wars Latinoamérica)

Debo confesar que cuando uno ve Star Wars espera un tono y un ritmo específico que puede variar en muchas cosas, pero no modificarse en un alto porcentaje. En cada caso que así sucedió (Rogue One, The Last Jedi) las primeras reacciones fueron crueles por parte de un buen grupo de fans de Star Wars. Sin embargo, a la distancia, resultaron, junto a The Mandalorian, los mejores o más llamativos productos, los que pueden servir como ejemplo para el futuro de la franquicia. Andor toma la posta de Rogue One y apuesta a una serie más amplia en capítulos y más expansiva en cuanto historias y personajes. Bienvenida sea esta visión más cruda de la galaxia sometida por el Imperio donde un hombre decide hacer algo más con su propia vida.

La ficción está protagonizada por Diego Luna, una de las figuras de Rogue One: una historia de Star Wars. Junto a Felicity Jones, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen y gran elenco, la película cuenta cómo se logró obtener los planos de la Estrella de la muerte, la gran excusa de Star Wars: una nueva esperanza. El film de 2016 es considerado hoy uno de los últimos grandes productos de la galaxia muy muy lejana y Lucasfilm no quería perderse la buena imagen de la película, además de un buen negocio: costó 200 millones de dólares y recaudaron 550, casi el triple. Y el secreto para seguir con esta historia es Tony Gilroy, guionista de Rogue One y quien llamó hace 4 años a Diego Luna para contarle que se iba a hacer una historia individual de Cassian Andor y si quería participar. La respuesta no fue inmediata, pero el entusiasmo de Luna sí.

JJyn Erso y el Capitán Cassian Andor (Luna)

Diego Luna terminó confirmando su participación y hasta se convirtió en productor ejecutivo de la serie. Andor, la nueva ficción de Star Wars que llega el 21 de septiembre a Disney+ con los primeros tres capítulos de 12, es un producto fresco, que se siente nuevo y que rompe con la dinámica establecida de las historias de la familia Skywalker. Elementos interesantes para creer en ella sobran, entre ellos su creador y el tono que este le impregnó a la serie, más cercano a los films de espionaje de los 70 y 80 que a los films de Star Wars.

Tony Gilroy es el guionista y showrunner de Andor. Es el director de Michael Clayton, Duplicidad y El Legado Bourne. Pero su nombre suele aparecer cuando se habla de una de las mejores sagas de agentes secretos modernos ya que fue el guionista principal de la saga de Bourne interpretada por Matt Damon. Esto ya nos da una buena idea de lo que veremos en la serie. Y sí, definitivamente, Andor es una ficción de agentes secretos, pero que se centra en el inicio de este soldado, en una realidad pesimista que con ese enojo decide hacer algo al respecto. Cómo y por qué Cassian se suma a la rebelión. Y en ese sentido, primero hay que establecer todo el esquema de personajes que lo rodean y lo llevarán hasta el que protagonizó la película. También su pasado y Gilroy también le dio y construyó una buena base, algo clave para entender las obsesiones del protagonista.

Serie de Disney+ sobre el protagonista de la película de 2016 "Rogue One"

Lo que hay que decir de la serie y quizá la contra principal para el gran público es que no van a ver una producción llena de acción en los primeros capítulos. De hecho, Andor está dividida en dos temporadas de 12 episodios. La primera contará el año uno de Andor como agente secreto y la segunda los siguientes cuatro años hasta llegar a Roque One. Esto explica, en parte, que los 12 episodios iniciales presentarán a un Cassian con todo por aprender sobre la rebelión, que además se está construyendo. En ese juego de intrigas, asesinos, espionaje, hay más secretos y mecanismos por aprender que por ver como se desarrollan y allí es donde los espectadores acompañarán a Cassian Andor. La buena noticia es que Gilroy es uno de los que más saben construir esos momentos y con un buen tiempo para el desarrollo, puede ser una serie realmente distinta y lo deja claro en los cuatro capítulos iniciales. No se desespera porque todo suceda ya, lo resuelve con paciencia y en la sumatoria de detalles, además de una atmosfera realmente nueva para Lucasfilm.

A este escenario hay que agregar que, hasta ahora y en los primeros cuatro capítulos, Stellan Skarsgård, actor de Ronin (si hay una película de los 90 que es de agentes secretos es esta), es como el maestro o padrino de Cassian Andor antes de ser un agente secreto y eso termina siendo la frutilla del postre de los capítulos que le dan inicio a la serie. En ese momento se compra o se abandona la serie definitivamente. En mi caso, compré y me quedé con ganas de más.

Y la tercera razón para entusiasmarse con Andor es el compromiso que le puso Diego Luna a la ficción. No solo por ser un fan confeso de Star Wars, sino también por el aceptar volver seis años después a una historia que ya se sabe el final, pero que todavía hay mucho por contar y creyó, desde el primer minuto, que su personaje tenía cosas por aportar. Entre los detalles que muestran el compromiso del actor, se destacan tres: el primero es que quiso involucrarse como productor de la serie para poder acompañar el proceso, uno que lleva cuatro años desde el primer llamado hasta su estreno. El segundo es que incluyó en la historia de Cassian Andor momentos de su propia vida, de su niñez, para el pasado del personaje (y acá es mejor no abordar nada para no terminar comprometiendo la sorpresa), para terminar conectando y, sobre todo, porque entendió que había puntos en común, salvando las distancias. Y el tercer dato es que Luna, junto a Adria Arjona (en el papel de Bix Caleen), decidieron doblar sus propias voces al castellano empujando el estreno y pensando en el público de América Latina que ve las ficciones dobladas.

Con todos estos elementos detallados y en juego, Andor parece más una serie enteramente de espionaje y la gran pregunta de muchos es si realmente se siente el Imperio, la rebelión y la atmosfera de Star Wars. La respuesta es sí, pero es una nueva forma de ver la galaxia, que muchas veces está edulcorada por el tono ATP de las películas y acá no, es una ficción un poco más adulta sobre las miserias y los actos de violencia ordenados por el Imperio para establecer su dominio en toda la galaxia, donde a veces, como en el caso del planeta de Andor, encuentra una resistencia un poco más organizada que en el resto por eso deben enviar a otro tipo de personal calificado. Y este es otro punto alto de la serie donde los villanos son personajes, no soldados sin rostro. Hay una rivalidad que nace y, seguramente, crecerá a lo largo de los capítulos. Pero es una visión más cruda de la etapa del Imperio en la galaxia, lejos de los personajes simpáticos creados para las películas, donde se reflexiona sobre el poder, la política y los seres humanos en circunstancias extremas. Algo nuevo para la historia creada por George Lucas.

Imágenes oficial de "Andor"

Andor es definitivamente un producto que amplía y expande la galaxia, pero lejos de atarse a personajes y situaciones simpáticas típicas de Star Wars, es una serie más de género. Espionaje, agentes secretos y conflictos diplomáticos como el eje más importante donde se va a mover la historia, pero también es un drama muy personal sobre los conflictos de la infancia del personaje, que le formaron el carácter y que lo llevará a lugares muy oscuros para descargar esa ira acumulada.

Los cuatro primeros episodios es un gran adelanto de lo que promete la serie y espero que continúen en ese camino, donde los detalles y buenos diálogos importan. Quizá el futuro de Star Wars no necesite solamente de estas historias, pero sí de varias de ellas como Rogue One o The Mandalorian, que demostraron que se puede replicar el éxito sin acudir a la familia Skywalker. Andor va en ese camino y gracias a ella, la rebelión, finalmente será televisada.

Andor - Tráiler final - Disney Plus

Andor debuta el 21 de septiembre en Disney+ con tres episodios y luego uno por semana todos los miércoles.

SEGUIR LEYENDO: