Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Ella siempre fue esa chica. Elle, del universo de Legalmente Rubia, se estrena el 1 de julio. (Prime Video)

Prime Video ha apostado fuerte por consolidar la franquicia Legalmente Rubia y, antes de su debut, anunció la renovación de Elle por una segunda temporada. El nuevo título —producido por Amazon MGM Studios junto a Hello Sunshine— estrenará sus primeros ocho episodios el 1 de julio, convirtiéndose en un lanzamiento global. El movimiento anticipa una estrategia de expansión de propiedad intelectual para el streaming, que capitaliza el valor de marca en el contexto del 25.º aniversario de la película original.

La confirmación de una segunda entrega antes incluso de la llegada de la serie marca una excepción en la lógica de renovación de Prime Video, reservada para proyectos con alto perfil estratégico. Este adelanto ha repercutido en el ecosistema de producción, pues refuerza el posicionamiento de Reese Witherspoon como figura clave no solo frente a cámara, sino también a nivel de desarrollo ejecutivo. La actriz —quien protagonizó las películas de la saga— se mantiene activa como productora ejecutiva, avalando el traspaso generacional al nuevo rostro de Elle Woods, encarnado por Lexi Minetree.

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Lexi Minetree posa sonriente como Elle, vestida de fucsia frente a un casillero rosa decorado, en el póster oficial de la nueva serie de Amazon Prime. (Prime Video)

El equipo creativo lo encabezan Laura Kittrell (High School, Insecure) y Caroline Dries, ambas en funciones de showrunner, junto a un staff de productores ejecutivos que integran a Witherspoon, Lauren Neustadter, Amanda Brown y Marc Platt. Jason Moore, conocido por dirigir Pitch Perfect, asumió la dirección de los dos primeros episodios y también figura entre los productores ejecutivos, lo cual garantiza trazabilidad creativa con la marca original.

El trabajo de casting: un proceso abierto y multietapa

El fichaje de Lexi Minetree, de 25 años, se resolvió tras una convocatoria abierta que atrajo miles de audiciones, detalló Prime Video en su comunicado. La interpretación que definió a la actriz frente al equipo de Hello Sunshine fue la recreación del video de admisión a Harvard, pieza icónica de la cinta de 2001. Esto permitió a los responsables captar tanto el registro gestual como la lectura contemporánea del clásico, asegurando continuidad y, a la vez, renovación de ADN para la franquicia.

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“Elle”, la serie precuela de “Legalmente Rubia” que llega pronto a streaming (Prime Video)

El elenco principal incluye a June Diane Raphael como Eva —madre de la protagonista— y Tom Everett Scott como Wyatt, su padre. La estructura secundaria cuenta con las participaciones de Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz. Entre los figuras de reparto recurrente sobresalen James Van Der Beek, David Burtka, Matt Oberg y Sharon Taylor. Toda la nómina apuesta a equilibrar rostros emergentes con nombres reconocidos, estrategia que favoreció la proyección internacional del producto.

Ingenierías narrativas y expansión de universo

La narrativa sitúa la acción en 1995, explorando la adolescencia de Elle Woods antes del arco universitario desarrollado en las películas. La ambientación urbana en Seattle y el enfoque en la secundaria consolidan una estética noventera, con referencias directas a corrientes como el “grunge” —destacada en el vestuario del personaje— y dinámicas de integración y exclusión entre pares, como reveló el primer tráiler presentado el 9 de junio.

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Prime Video renovó Elle para una segunda temporada antes del estreno y reforzó su apuesta por la franquicia Legalmente Rubia. (Prime Video)

Prime Video detalló que la historia expande la relación de la protagonista con su madre, construyendo antecedentes dramáticos y afectivos que dialogan con elementos reconocibles de la saga. La comparación realizada por Witherspoon con el caso de Merlina (Wednesday), mencionada por la actriz entre sus motivaciones para impulsar el spin-off, perfila la ambición de capitalizar formatos probados del género coming-of-age y el potencial de universos narrativos extendidos.

El evento “Elle World”, programado en Nueva York para celebrar el estreno y el aniversario de la franquicia, operará como plataforma experiencial y comercial, con acceso gratuito y reservas a partir del 10 de junio a las 8:00 a.m. ET mediante ElleWorldNYC.com.

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Amazon MGM Studios y Hello Sunshine producen Elle en el marco del 25.º aniversario de la película original Legalmente Rubia. (Prime Video)

La película “Legalmente Rubia” (Legally Blonde), estrenada en 2001 y protagonizada por Reese Witherspoon, se convirtió en un éxito tanto en taquilla como en la cultura popular. Con un presupuesto de 18 millones de dólares, la película recaudó más de 141 millones de dólares a nivel mundial. Solo en su primer fin de semana en Estados Unidos, obtuvo más de 20 millones de dólares, y finalizó su recorrido en cines con casi 97 millones en la taquilla doméstica.

Además de su rendimiento económico, “Legalmente Rubia” se destacó por su impacto social. La historia de Elle Woods desafió estereotipos de género y promovió mensajes de empoderamiento femenino y superación personal, consolidando frases y escenas que permanecen vigentes en la memoria colectiva. Su relevancia cultural impulsó la realización de secuelas, adaptaciones teatrales y reavivó el interés por nuevos proyectos relacionados con el universo de Elle Woods.

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Lexi Minetree fue elegida para Elle tras una convocatoria abierta con miles de audiciones y una prueba basada en el video de admisión a Harvard. (Prime Video)

Al encargar la segunda temporada antes del estreno, la plataforma estructura un pipeline de producción que asegura continuidad narrativa y logístico-comercial en el mediano plazo, configurando Elle como un caso testigo de inversión proactiva en spin-offs de IPs cinematográficas consolidadas.