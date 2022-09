“Andor”: esto dicen las primeras reacciones sobre lo nuevo de “Star Wars”

Diego Luna regresa como Cassian Andor en una serie que antecede los hechos de "Star Wars: Rogue One". (Disney Plus)

Diego Luna es el protagonista de la próxima serie que se integrará al universo de Star Wars: Andor. Al actor mexicano lo vimos interpretar por primera vez este personaje en la precuela Rogue One, estrenada en 2016 y considerada hasta hoy como una de las películas mejor valoradas de la saga cinematográfica. La ficción original de Disney+ se enfocará en explorar los orígenes de Cassian antes de unirse oficialmente a la Rebelión.

Este 16 de septiembre, las primeras reacciones sobre los cuatro episodios iniciales salieron a la luz en las redes sociales. En términos generales, los críticos concuerdan en que no luce similar a las otras producciones del estilo de la franquicia y se acerca más al drama criminal en un escenario de ciencia ficción. No hay héroes ni villanos muy definidos, ya que cada uno tiene algo de oscuridad y luz dentro de sí. Además, Luna no interpreta al clásico rol principal que busca siempre hacer el bien, puesto que es un embaucador moralmente ambiguo.

La nueva serie de "Star Wars" lanzará su primer episodio el 21 de septiembre. (Disney Plus)

¿Qué dicen las primeras reacciones sobre Andor?

Erik Davis, de Fandango y Rotten Tomatoes: “He visto cuatro episodios de Andor y me encanta su enfoque más cercano. Es diferente a los otros programas, menos humor. Juega como un drama criminal más que una ópera espacial. Me encantó cómo destaca a los líderes del Imperio de bajo nivel, ya que revela una alianza rebelde que se está formando lentamente”.

Meredith Loftus, de Collider: “He visto los primeros cuatro episodios de Andor y es una gran victoria para mí. Muy impresionada por la historia, llena de personajes moralmente ambiguos. Definitivamente hay algunos momentos de *Leo [DiCaprio] señalando la televisión*. En general, está conectado a tierra, bellamente filmado y no puedo esperar por más”.

Alex Zalben, de Decider: “Tonalmente, visualmente, sonoramente, si no supiera que Andor era un espectáculo de Star Wars, habría pensado que era un drama de ciencia ficción para adultos completamente nuevo. Eso es algo bueno (quizás algo grandioso) que vale la pena con la promesa de permitir que otros creadores jueguen en la caja de arena. Comienzo prometedor”.

Las primeras impresiones sobre "Andor" destacan su distanciamiento del estilo de la saga cinematográfica. (Disney Plus)

Sabina Graves, de Gizmodo: “La construcción constante y llena de tensión de Andor se reduce a una historia personal de la diáspora. Diego Luna brilla como un sobreviviente al margen que se encuentra a sí mismo fundamental para el inicio de la rebelión forjada por la privación de derechos del Imperio, como tantos otros listos para levantarse”.

Sean Keane, de CNET: “Vi los primeros cuatro episodios de Andor hace semanas, pero se me grabaron en el cerebro. Los dos primeros episodios son lentos, hasta el punto en que cuestioné si se sentía como Star Wars. Luego, el tercer episodio me dejó alucinando y me enganché con el cuarto”.

Alisha Grauso, de Screen Rant: “Cassian Andor es un tipo muy, muy diferente del protagonista de Star Wars. Sospechoso. Un estafador. Un mentiroso. Y hace que el espectáculo sea aún mejor. Diego Luna y Stellan Skarsgård aparecen cada vez que aparecen juntos en la pantalla”.

Póster de "Andor", lo nuevo de "Star Wars" que se verá en septiembre de este año. (Disney Plus)

Andor, protagonizada por el mexicano Diego Luna, llegará el 21 de septiembre a Disney+.

SEGUIR LEYENDO: