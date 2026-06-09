Misterio, campamentos y un perro real: así es el primer adelanto de ‘Scooby-Doo: El Origen’

Scooby Doo: Origins es una serie de televisión de misterio sobrenatural, que combina acción real y animación por computadora, creada por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg.

Netflix sorprendió a los fanáticos al presentar el primer tráiler de Scooby-Doo: El Origen, la serie live-action que busca reinventar una de las franquicias más emblemáticas de la animación. La plataforma confirmó el estreno para 2027 y divulgó imágenes en las que, por primera vez en más de 50 años de historia, se observa a un perro Gran Danés real interpretando a Scooby-Doo, dejando de lado los efectos digitales que han caracterizado las adaptaciones anteriores. La historia, ambientada durante un campamento de verano, explora los orígenes de la amistad y el surgimiento del misterio entre los futuros miembros de Misterio a la Orden.

El regreso a los orígenes: una precuela con enfoque en el misterio

La premisa principal de Scooby-Doo: El Origen funciona como una precuela para la saga. Ambientada en el último verano de campamento de los protagonistas, relata cómo Shaggy (interpretado por Tanner Hagen) y Daphne (Mckenna Grace) se ven envueltos en un misterio sobrenatural tras encontrar a un cachorro perdido, que ha sido testigo de un asesinato con características paranormales.

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A este dúo se suman Velma Dinkley (Abby Ryder Fortson), reconocida por su perspectiva científica y práctica, y Fred Jones (Maxwell Jenkins), descrito como “el chico nuevo, extraño pero atractivo”. Cada personaje tiene su propio pasado y secretos, y juntos deben resolver el caso, lo que marca el inicio de su amistad y el nacimiento del equipo de investigación más reconocido de la animación.

La elección de ubicar la historia en un campamento cumple diferentes funciones: por un lado, evoca la nostalgia de muchos episodios desarrollados en escenarios misteriosos; por otro, sitúa a los protagonistas en un ambiente aislado que facilita la aparición de miedos y secretos. Esto ayuda a actualizar la narrativa y adaptar los elementos clásicos del género a temas contemporáneos.

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Elenco, producción y la novedad de un Scooby-Doo real

El reparto de la serie destaca por la selección de jóvenes actores ya reconocidos. Tanner Hagen y Mckenna Grace lideran el elenco como los futuros amigos inseparables Shaggy y Daphne. Abby Ryder Fortson, recordada por su papel como Cassie Lang en el universo Marvel, interpreta a Velma, mientras Maxwell Jenkins dará vida a Fred.

Una de las novedades más comentadas es la decisión de usar un perro real para el papel de Scooby-Doo, marcando un cambio importante respecto a las versiones anteriores que utilizaban modelos digitales cada vez más sofisticados. El avance presentado por Netflix muestra a Scooby huyendo de noche por el bosque, reforzando el tono más oscuro y realista de esta reinterpretación.

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El equipo creativo está compuesto por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, guionistas de Cowboy Bebop y Zoo, quienes actúan como showrunners y guionistas principales, junto a André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson bajo la firma de Midnight Radio. La producción incluye también a Greg Berlanti, destacado productor de éxitos televisivos recientes. El primer episodio estará dirigido por Toby Haynes, lo que representa una apuesta fuerte por el género juvenil y de misterio.

Nuevos enfoques y expectativas ante el relanzamiento de la saga

Scooby-Doo: El Origen asume el reto de reimaginar un universo con más de cincuenta años de historia. La estrategia de Netflix busca atraer tanto a los fanáticos de toda la vida del grupo de detectives adolescentes como a nuevos espectadores.

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La narrativa pone énfasis en el desarrollo profundo de los personajes, mostrando aspectos poco conocidos de sus historias y explorando conflictos internos y secretos del pasado que serán fundamentales durante la investigación. Todo esto se desarrolla en un contexto donde los elementos sobrenaturales conviven con problemáticas típicas de la adolescencia: la amistad, la búsqueda de aceptación, el temor a lo desconocido y las primeras traiciones.

Un rasgo distintivo de la producción es el esfuerzo por representar a Scooby-Doo de forma realista y dar al perro su propio arco de desarrollo a lo largo de la temporada, algo que no se había visto antes en la franquicia. El avance publicado sugiere, además, que el tono será un poco más oscuro que el de las producciones animadas, aunque conservará momentos de humor característicos del grupo.

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La nueva serie dejará atrás el CGI y mostrará un cachorro 100% real para interpretar al icónico gran danés Steve Dietl/Netflix © 2026

Impacto cultural y reacciones del público

La elección de rodar la serie en Atlanta y la presencia de figuras reconocidas en el equipo de producción han generado grandes expectativas, especialmente considerando que las adaptaciones cinematográficas live-action anteriores no lograron alcanzar la influencia cultural del dibujo original.

El uso de un perro real podría fortalecer la conexión emocional del público con Scooby y ofrecer una experiencia visual completamente nueva. Parte del éxito dependerá de que la serie logre equilibrar el respeto por la esencia de los personajes con la necesidad de actualizar valores y temáticas para una audiencia contemporánea.

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Aunque el estreno está previsto para 2027, la presentación del tráiler ya ha generado debates en redes sociales acerca de la fidelidad tanto de los actores como del propio Scooby respecto a los originales. Esto demuestra el valor simbólico que la franquicia aún mantiene y la presión inherente a cualquier intento de renovación.