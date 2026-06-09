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El Oso ya tiene fecha para su despedida en Disney+ y llegará con sus ocho episodios de golpe

La plataforma confirmó que la quinta y última entrega se estrena el 25 de junio en América Latina, con un lanzamiento completo que deja atrás el formato semanal para cerrar la historia de una sola sentada

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Disney presentó hoy el tráiler oficial de El Oso, la aclamada serie ganadora de varios premios Emmy®. La producción estrena su quinta y última temporada el jueves 25 de junio. (Disney )

Disney+ ha fijado el jueves 25 de junio como la fecha de estreno final para la quinta y última temporada de El Oso, producción original de FX reconocida en la industria por su desempeño en los premios Emmy. Según informó la propia plataforma, los ocho episodios estarán disponibles de forma simultánea exclusivamente en su servicio para toda América Latina, una estrategia de lanzamiento completo que busca capitalizar el fenómeno de consumo acelerado en streaming.

El anuncio de programación establece una ruptura con el esquema tradicional de estrenos semanales utilizado inicialmente en la mayoría de las producciones originales de Disney+. En el caso de El Oso, el modelo de distribución full drop —todos los capítulos lanzados en una sola jornada— indica la confianza del estudio en la capacidad de la serie para sostener conversación, retención de audiencia y volumen de reproducciones en el corto plazo. El poster oficial de la temporada también ha sido publicado junto al primer tráiler, reforzando la presencia visual de la campaña.

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Disney+ estrenará la quinta y última temporada de El Oso el jueves 25 de junio en América Latina. (Disney+)
Disney+ estrenará la quinta y última temporada de El Oso el jueves 25 de junio en América Latina. (Disney+)

La decisión de programar el cierre de El Oso ocurre tras el lanzamiento de “Gary”, episodio especial en formato flashback coescrito y protagonizado por Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, que ha diversificado la narrativa existente al explorar la historia de los personajes Richie y Mikey fuera de la línea temporal principal. Este experimento narrativo, habilitado como contenido adicional en Disney+ bajo el nombre del episodio, responde a una lógica de expansión de universo ahora consolidada en las principales franquicias del streaming.

El clímax narrativo y operativo de la serie

La quinta temporada inicia inmediatamente después de que Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) abandona el sector gastronómico, según detalla el comunicado de Disney+. Con la gerencia del restaurante recaída de manera directa sobre Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richard Richie Jerimovic (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie “Sugar” Berzatto (Abby Elliott), la ficción propone un escenario acotado de recursos: el grupo enfrenta la amenaza de una posible venta del local y una tormenta inminente mientras aspiran por una estrella Michelin, el máximo galardón culinario internacional. El planteamiento operativo de la temporada apunta a un último servicio, lo que agrega tensión y urgencia al desenlace.

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The Bear - Serie
La quinta temporada de El Oso comienza después de la salida de Carmy Berzatto del sector gastronómico. (Crédito: Disney)

El elenco estable permanece encabezado por Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con participaciones confirmadas de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis. La serie refuerza así la articulación entre historias corales y recurrencia de figuras secundarias asociadas a la marca FX.

En términos de showrunning e ingeniería de producción, Christopher Storer conserva la doble función de creador y productor ejecutivo, respaldado por un equipo integrado por Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer mantiene el cargo específico de productora culinaria, lo que perfila la atención técnica a las escenas de cocina como un distintivo de la franquicia. FX Productions asume la totalidad del proceso productivo, garantizando así uniformidad en la gestión de derechos y distribución.

Los ocho episodios de El Oso estarán disponibles en simultáneo en Disney+, con un lanzamiento completo que reemplaza el esquema semanal. (Crédito: Disney)
Los ocho episodios de El Oso estarán disponibles en simultáneo en Disney+, con un lanzamiento completo que reemplaza el esquema semanal. (Crédito: Disney)

Estrategias de contenido y posicionamiento en el streaming

La temporada final de El Oso está diseñada para concluir la narrativa en un solo bloque de episodios y poner a prueba la retención de suscriptores de Disney+ en el trimestre. El antecedente inmediato del episodio “Gary”, así como la incorporación de reconocidos invitados en la lista de reparto, forman parte de una campaña de consolidación de marca en un contexto de alta competencia por la atención del usuario en plataformas on demand.

En conclusión, Disney+ apuesta por el estreno masivo simultáneo como cierre para una de sus series de mayor reconocimiento reciente, consolidando a El Oso como estandarte de la producción original de FX en el entorno global de contenido digital.

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