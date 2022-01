“Moon Knight” ofreció un vistazo de Oscar Isaac con el traje del antihéroe de Marvel

Dirigida por Mohamed Diab, esta serie de acción y aventura muestra a un complejo vigilante que sufre de un trastorno de identidad disociativo. (Marvel Studios)

El nuevo año para Marvel será distinto en cuanto a sus propuestas para la televisión. Mientras que, en 2021, nos reencontramos con famosos personajes del universo cinematográfico, esta vez conoceremos a protagonistas de historias completamente nuevas y que tendrán importancia en el futuro de otras series y las películas. La primera en inaugurar este calendario será Moon Knight, que formará parte del contenido original para Disney+ al igual que WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki y Hawkeye.

Recientemente, se dio a conocer un nuevo teaser previo al lanzamiento mundial del tráiler programado para el próximo lunes 17 de enero. Se puede apreciar a la estrella Oscar Isaac tomar el rol del enmascarado y, en un breve momento, aparece con el traje del antihéroe , el mismo que utiliza en los cómics. Además, esta nueva propuesta centrada en el Caballero Luna promete una buena dosis de violencia que, incluso, podría superar a lo que se vio en la historia de Ojo de Halcón y Kate Bishop.

Oscar Isaac da vida al Caballero Luna en la próxima ficción del Universo cinematográfico de Marvel. (Disney+)

La ficción protagonizada por Isaac se lanzará el 30 de marzo a través de la plataforma streaming. Podría iniciar con uno o dos episodios, para luego continuar con un estreno semanal de la misma manera que sus antecesoras. De momento, no hay mayores detalles sobre la trama o cómo se integrará este personaje al UCM, pero esto es lo que dice la sinopsis oficial publicada por Marvel:

“Moon Knight es una nueva serie creada para Disney+. Dirigida por Mohamed Diab, esta serie de acción y aventura muestra a un complejo vigilante que sufre de un trastorno de identidad disociativo. Las múltiples identidades que viven en su interior son diferentes personajes que aparecen enmarcados en un entorno con iconografía egipcia”.

"Moon Knight" lanzará su primer episodio el 30 de marzo en la plataforma streaming. (Disney+)

Moon Knight en las historietas de Marvel

Apareció por primera vez en el número 32 de Werewolf by Night, publicado en 1975, y sus primeros pasos en las páginas de Marvel fueron como un villano. Marc Spector es un agente de la CIA de origen israelí que perdió la vida durante una misión en Egipto, pero pudo revivir gracias al pacto con una deidad egipcia, el Dio Khonshu. El trato era muy simple, él regresaría para tener una segunda oportunidad a cambio de convertirse en la extensión de este ser divino en la Tierra.

Más tarde, Moon Knight –el nombre que identifica su álter ego– comenzó a combatir el crimen completamente vestido en un traje de color plata. Su actividad ocurre mayormente en las noches, donde puede ocultarse con facilidad y hacer uso de sus grandes habilidades físicas y sobrenaturales. A la fecha, son tres personajes que llevaron el título de este antihéroe: Marc Spector, Steven Grant y un taxista de nombre Jake Lockley.

La producción televisiva basada en los cómics creados por Doug Moench y Don Perlin se dividirá en seis episodios que relatarán su origen y desarrollo en el mundo de Marvel. Su debut en Disney+ será el 30 de marzo y el tráiler oficial se lanzará el próximo 17 de enero durante el evento deportivo NFL Super Wild Card en Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: