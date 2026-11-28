El Gobierno del Reino Unido calificó la resolución judicial como una reivindicación de su postura legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Reino Unido celebró la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no ordenar medidas provisionales en el caso planteado por Argentina y consideró que el resultado respalda su posición jurídica respecto de las Islas Malvinas y las aguas circundantes.

En una declaración difundida tras el fallo, el Gobierno británico afirmó que la resolución supone una “reivindicación” de su defensa ante el tribunal. “Acogemos con satisfacción la decisión [...] de no dictar medidas provisionales”, señaló.

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La posición británica sostiene que Argentina buscó impedir que los habitantes de las islas adoptaran decisiones sobre su futuro. Según el comunicado, esa iniciativa no prosperó ante el tribunal internacional.

El comunicado del Reino Unido sobre el fallo del Tribunal del Mar

“Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento”, indicó el Reino Unido, que volvió a defender el principio de autodeterminación para la población del archipiélago.

El Reino Unido reafirma su reclamo sobre las islas y las aguas cercanas

El Gobierno británico señaló que no tiene dudas sobre su “soberanía sobre las Islas Malvinas”, así como sobre sus derechos soberanos en las zonas marítimas próximas. La declaración no precisó los próximos pasos del proceso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

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El secretario de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, Ed Miliband, Foto: Reuters

El diferendo por las islas y los espacios marítimos del Atlántico Sur enfrenta desde hace décadas a Argentina y el Reino Unido. Buenos Aires reclama la apertura de negociaciones por la soberanía, mientras que Londres sostiene que la población de las islas tiene derecho a decidir su estatus político.

Como parte de su respuesta al fallo, el Reino Unido instó a Argentina a respetar la decisión de los habitantes de las islas sobre su futuro. También reclamó el fin de lo que describió como “presión económica generalizada” contra el archipiélago.

“Ahora instamos a Argentina a que respete el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a decidir su propio futuro”, expresó la declaración británica.

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