Cámara de Diputados de la Nación

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El Gobierno formalizó este viernes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre. El decreto incluyó 11 asuntos, con proyectos sobre soberanía nacional, presupuesto, reforma electoral, inversiones, biocombustibles, juego ilegal y designaciones que requieren el acuerdo del Senado.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 1433/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El mensaje que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso estableció que la citación se realizó en uso de las facultades previstas en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

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“Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 1° y hasta el 31 de diciembre de 2026”, señaló el artículo primero de la norma. El segundo artículo precisó que los temas habilitados son aquellos incluidos en el anexo que acompañó el decreto.

La nómina sumó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, una iniciativa que el oficialismo intentó tratar días atrás en Diputados sin reunir el quórum necesario. También incorporó el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2027, que ya cuenta con trámite parlamentario.

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El temario contempló además el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado “Súper RIGI”, y la Reforma Electoral Integral. La norma no detalló el contenido de esta última iniciativa, que forma parte de los proyectos que el oficialismo busca resolver antes del cierre del año legislativo.

Entre los asuntos incluidos figura el proyecto de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria. A la vez, el Ejecutivo habilitó el tratamiento de una ley para regular la elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles.

Ese punto formaba parte de las conversaciones políticas previas a la publicación del decreto. Como adelantó Infobae, el Gobierno evaluó su incorporación con la intención de obtener respaldo de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe en otras discusiones legislativas.

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El listado oficial sumó el proyecto de Combate Contra el Juego Ilegal, una iniciativa sobre la que el Senado avanzó durante los últimos días. También incluyó la Ley de Hojarasca, una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo que busca modificar o derogar normas vigentes.

El anexo dejó previstos dos proyectos que todavía deben ser remitidos al Parlamento: la Ley de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos y la Ley de Competitividad Financiera. El texto los identifica expresamente como iniciativas “a ser enviado[s] por el Poder Ejecutivo Nacional”.

La convocatoria también habilitó la consideración de pliegos para designaciones y promociones que requieran acuerdos del Senado. El decreto contempló tanto los expedientes ya enviados como los que el Ejecutivo remita durante diciembre.

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En los últimos días, la Comisión de Acuerdos del Senado trató cinco pliegos vinculados con postulaciones para tribunales y dependencias del Ministerio Público de la Nación. Entre ellos figuraron cargos con competencia electoral en San Juan y Corrientes, de acuerdo con la información publicada por este medio.

El Presupuesto 2027 aparece entre los temas centrales de la convocatoria. El proyecto debe ser tratado por el Senado, mientras que Diputados tiene pendientes iniciativas como la Reforma Electoral Integral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La citación restringe el debate parlamentario de diciembre a los puntos detallados en el anexo. “Se declaran asuntos comprendidos en la convocatoria los detallados en el Anexo”, estableció el artículo segundo del Decreto 1433/2026.

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El Poder Ejecutivo comunicó formalmente la medida mediante el Mensaje 318/2026, dirigido al Honorable Congreso de la Nación. El texto indicó: “Tengo el agrado de dirigirme a fin de remitirle el decreto por el cual se lo convoca” para el período fijado entre el 1 y el 31 de diciembre.