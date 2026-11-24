Así huyeron los ladrones.

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A poco más de dos semanas del millonario robo que afectó a una sucursal del Banco BCI en pleno centro de Concepción (500 kms al sur de Santiago), la investigación comienza a mostrar avances, pues el Ministerio Público tendría una hipótesis más definida sobre el atraco que permitió a un grupo de al menos 10 avezados ladrones escapar con un botín de más $8.600 millones (USD 8,4 millones).

Así lo aseguró este lunes el seremi de Seguridad del Biobío, Richard Soto, quien además adelantó que el Gobierno evalúa incorporarse formalmente a la causa mediante la presentación de una querella durante los próximos días.

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Según explicó Soto, durante la última sesión del Comité Policial semanal el Fiscal Regional, Roberto Garrido, dio cuenta de una investigación más afinada que apunta al sistema de seguridad privada de la entidad bancaria.

“El fiscal regional indicó que ha habido un avance en el procedimiento, hay varios elementos que están en etapa de estudio y una línea de investigación mucho más clara. Se están viendo todos los procedimientos internos del banco asociados a la seguridad privada”, afirmó a BioBíoChile.

Hasta ahora, el banco afectado ya presentó una querella contra todos quienes resulten responsable, acción a la que podría sumarse el Gobierno esta semana, según confirmó Soto.

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“Estamos haciendo un análisis, por eso vino un equipo desde Santiago a levantar información y a revisar los protocolos del banco, y dependiendo de eso, se va a presentar también una querella por este hecho”, anunció.

Un agente de carabineros vigila el exterior de la sucursal del banco BCI en Concepción tras el robo de más de USD 8,4 millones mediante un forado.

Cámaras desactivadas y abertura en un muro de 60 centímetros

Más allá del monto, uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es el nivel de organización que habría detrás del delito. Los antecedentes apuntan a una banda que no dejó ningún cabo suelto, pues los delincuentes permanecieron varias horas al interior del recinto, utilizaron distintos vehículos para escapar y contaron con apoyo logístico desde el exterior.

Una de las primeras acciones fue intervenir una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones del recinto, con el propósito de impedir que sus integrantes quedaran registrados antes de ejecutar el atraco.

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De acuerdo al fiscal a cargo de la investigación, Roberto Garrido, “habrían participado al menos 10 personas con un nivel de preparación poco habitual. Antes del robo intervinieron una cámara de seguridad cercana al banco”.

El ingreso a la sucursal también requirió una maniobra de alta complejidad, pues los involucrados accedieron desde una propiedad colindante, abriendo un forado en un muro de concreto que tenía aproximadamente 60 centímetros de espesor. Una vez dentro de las dependencias de la entidad bancaria, utilizaron herramientas especializadas para vulnerar las tres bóvedas y apoderarse del dinero.

Y aunque por ahora la investigación apunta al sistema privado de seguridad -pues tampoco había guardias la madrugada del domingo 8 de noviembre en que se llevó a cabo el robo-, la fiscalía tampoco descarta que personas vinculadas laboralmente con el banco, ya sea trabajadores actuales o antiguos funcionarios, pudieran haber entregado información relevante para ejecutar el golpe.

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