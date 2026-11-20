Las ventas de autos 0 km de noviembre podrían ser mejores que las del año anterior. Si se confirma la tendencia, será el segundo mes del año que muestra cifras de color verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si normalmente noviembre es un mes de baja en las ventas de autos 0km por la proximidad con fin de año y la costumbre de postergar entre 30 y 45 días la operación para tener un auto un año más nuevo, el resultado parcial de este mes muestra una mejor performance de operaciones, incluso pese a haber tenido dos días de feriado nacional extra a causa de la visita del papa León XIV.

Noviembre tendrá finalmente 18 días hábiles en los tres principales distritos del país, contando el día adicional que se sumó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

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Sin embargo, con el cómputo de 10 días de operaciones, prácticamente la mitad del mes en términos de jornadas de trabajo en los Registros de la Propiedad Automotor, la caída de ventas es considerablemente más baja de lo estimado.

Hasta el miércoles inclusive, el acumulado de autos patentados alcanzó las 17.859 unidades, lo que representa una caída del 4,3% respecto a octubre y 4,6% menos que las matriculaciones de noviembre de 2025.

A pesar de tener dos días feriados adicionales, la caída de ventas es del 4,3% a mitad de noviembre. Si se miden los días hábiles, el resultado es positivo.

Pero si se computa ese total respecto a los días hábiles disponibles, en noviembre de 2025 habían transcurrido 11 días y se habían patentado 18.728, lo que da un promedio de 1.560 autos por día y este año ya se llevan matriculados 1.785 de promedio, dejando una diferencia interanual parcial de un 14,4% a favor de 2026.

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Si esa misma comparación se hace con los números de octubre de este año que tuvo 11 días hábiles, el promedio diario de ventas fue de 1.697 unidades, es decir que las operaciones están subiendo en un 5,2 por ciento.

Cautela en la industria

En el sector, sin embargo, mantienen la cautela, especialmente después del golpe inesperado de octubre en el que las ventas cayeron un 12% interanual y un 8,4% respecto al mes anterior.

“Esperábamos unas 35.000 ventas para noviembre y por ahora ese número no se estaría alcanzando”, dijeron a Infobae desde una automotriz este jueves, estimando que al promediar el mes la proyección da cerca de 33.000 vehículos dentro de la categoría de autos particulares y comerciales livianos.

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No obstante, más allá de la expectativa mayor que había en las marcas, si se patenta ese volumen de autos el mes cerrará prácticamente igual que su referencia del año pasado, cuando se registraron 33.400 unidades. En cualquier caso, será una buena noticia, ya que 2026 solo tuvo un mes con mejores cifras que 2025, marzo, con apenas un 1,2% de suba de matriculaciones.

Toyota y su pickup Hilux lideran cómodamente las ventas de noviembre, en el caso de la camioneta, duplicando el volumen de unidades del segundo y tercer puesto.

Marcas y modelos líderes

Entre las marcas, Toyota lidera en el corte parcial con 3.544 unidades, seguida por Volkswagen con 2.154, Ford con 1.705, Fiat con 1.452 y Chevrolet con 1.352 autos vendidos. Completan los diez primeros lugares Peugeot, Renault, BYD, Mercedes-Benz y Citroën.

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En el detalle de los modelos, la pickup Toyota Hilux marca el rumbo a mitad de noviembre con 1.389 unidades, en segundo lugar está la Volkswagen Amarok con 768 (casi la mitad exacta), y tercera está la otra pickup de gran volumen, la Ford Ranger, que alcanza las 726 matriculaciones.

Después de las tres camionetas medianas está el mejor SUV, que una vez más es el Ford Territory, con 688 unidades, delante del segundo modelo del segmento, el Toyota Yaris Cross con 652 y por el Fiat Cronos, el mejor auto de pasajeros, que suma 619 patentamientos.

En séptima posición está el Toyota Corolla Cross con 497, octavo el Peugeot 208 con 451, la novena posición le corresponde al Toyota Yaris hatchback con 439, y el décimo lugar quedó para el Volkswagen Tera con 405 unidades entregadas. Los mejores fuera del Top 10 son el Chevrolet Tracker con 376, el Chevrolet Onix con 298, Toyota Corolla sedán con 269, Peugeot 2008 con 230 y el Volkswagen Polo con 227.

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