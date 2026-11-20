Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

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“¡Habemus dictamen!”. Diego Santilli, que junto a Karina Milei venía de fustigar incansablemente teléfonos de gobernadores y de legisladores de colores variados, se autocelebró la ocurrencia: eligió jugar con una frase de connotación eclesiástica y, por si quedaban dudas de su intención, acompañar el posteo en redes sociales con la imagen de una chimenea de la que salía humo blanco. “Y sí, es como si en el Congreso acabaran de elegir a un nuevo Papa”, exageraban al lado del jefe de Gabinete.

Siete días después de la histórica visita de León XIV a la Argentina, el Gobierno encontraba su propia fumata para festejar las once firmas conseguidas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La euforia era comprensible: tras negociaciones frenéticas, tironeos con los aliados y concesiones de último momento, el oficialismo había logrado poner a tiro de la media sanción su ambiciosa reforma electoral.

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El estilo, el tono y las palabras de “El Colo” marcaban un evidente contraste con lo que había publicado Patricia Bullrich cuarenta y cuatro minutos antes: una fotografía de sí misma, sonriente frente a la cámara, mientras rubricaba el papel por el que La Libertad Avanza había sufrido tanto. “¡Tremendo! ¡Mirá cómo se quiere llevar el mérito!”, fue la queja que se escuchó en esas horas intensas en la Casa Rosada cuando analizaban los movimientos de la jefa de bloque en la Cámara Alta.

La senadora nacional Patricia Bullrich

Sin embargo, detrás de la felicidad y el alivio de unos y otros se escondía una realidad que nada tenía que ver con la épica que se mostraba en público: el proyecto que Javier Milei había enviado al palacio legislativo el 21 de abril tenía 79 artículos, pero el 18 de noviembre terminó reducido a apenas 25. Una poda de proporciones considerables para una administración que asegura tener el futuro bajo control.

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El avance parlamentario del texto que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fue el punto cúlmine de una semana que había comenzado con definiciones contundentes tanto por parte de Javier Milei como de Luis Caputo. “Para quien sea mi sucesor en el 2031, porque voy a ser reelecto…”, arengó el primer mandatario, justo antes de hacer silencio para largos aplausos, durante un discurso de las Jornadas Monetarias y Cambiarias. Antes había sido “Toto” el que había enarbolado una idea parecida en una entrevista radial: “Para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”. Dos pronósticos que sonaron como parte de una misma estrategia deliberada: proyectar optimismo, instalar que la recuperación económica es inevitable, que el kirchnerismo está condenado a seguir siendo oposición y que la continuidad libertaria después de diciembre de 2027 es prácticamente un hecho consumado.

“Nuestra gestión está tratando de anclar expectativas positivas para que la población no tenga miedo y se neutralice la preocupación de los mercados. El problema es que la tranquilidad que prometemos no resuelve la debilidad de la actividad en determinados sectores ni el deterioro que tenemos en las principales encuestas”, admite, en modo sinceridad total, uno de los miembros de la mesa política. Y se anima a ir más allá: “Las certezas electorales que vendemos vienen chocando de frente con las incertidumbres de los bolsillos”.

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El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) en Estados Unidos

En ese contexto, uno de los intercambios más reveladores de la semana se produjo durante la visita del ministro de Economía a los estudios de Radio Mitre. Eduardo Feinmann le recordó que el riesgo país había escalado de unos 400 puntos básicos a niveles cercanos a los 900: “Sube por el temor a que no esté Milei”, fue la respuesta de Caputo. En paralelo, el hombre que meses atrás pronosticaba que la Argentina atravesaría los mejores 18 meses de las últimas décadas reconocía que ese período de prosperidad todavía no arrancó. Tuvo, además, que enfrentar un comentario incómodo:

—Usted dijo que el kirchnerismo estaba muerto.

—Sí, lo creo.

—Y no está muerto.

—Eso lo vamos a ver en las elecciones. El kirchnerismo ya no es alternativa o refugio. Si la gente se asusta, vota a Milei. Si la economía crece, también. Yo no veo realmente el escenario en el que, en su mayoría, la gente vote kirchnerismo.

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La respuesta encerraba una contradicción difícil de disimular: el mismo funcionario que considera políticamente muerto al peronismo explicaba la desconfianza financiera por el miedo a su regreso. Un gobernador que suele empujar a sus diputados y senadores a acompañar con sus votos al espacio violeta lo pone en estos términos: “Si la oposición está tan debilitada y no representa una alternativa de poder, ¿por qué el oficialismo considera imprescindible ponerle pausa a las primarias justo cuando el Presidente tiene que renovar su mandato? ¿Qué necesidad tiene de cambiar las reglas electorales con semejante urgencia si dicen estar seguros de ganar?”.

En Balcarce 50 tienen un libreto armado para ese tipo de planteos: además del ahorro presupuestario de USD 200 millones por no organizar las PASO el próximo año, nadie en el ecosistema violeta quiere que esa “encuesta cara” se transforme en un plebiscito anticipado. “Queremos patear recién para octubre la chance de turbulencias en caso de que Javier no haga una buena primera vuelta. Si se sufragara en agosto, en cambio, se adelanta la probabilidad de una posible corrida y de un clima que pueda deteriorar nuestras posibilidades de quedarnos con el Sillón de Rivadavia”, concede con crudeza un operador libertario de línea directa con Milei.

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Nadie en LLA quiere que las condiciones económicas compliquen la relección de Javier Milei (SRA)

La suspensión de las internas abiertas sólo para 2027 fue, finalmente, el botín más preciado de una negociación en la que el Gobierno tuvo que entregar buena parte de sus pretensiones originales. Se cayó la eliminación definitiva de las primarias, murieron antes de nacer las listas colectoras y quedó en el camino la intención de suprimir por completo los espacios gratuitos de publicidad electoral. También se moderaron los cambios que pretendía introducir en el financiamiento privado de las campañas. “Lo importante era conseguir lo que realmente necesitábamos. El resto siempre se podía charlar”, justifican cerca de los hermanos Milei. No obstante, la batalla legislativa todavía está lejos de terminar y el texto podría sufrir nuevas modificaciones antes de la votación prevista para el jueves 26 de noviembre. Hay un punto, por ejemplo, que genera especial controversia: la desaparición de los debates presidenciales obligatorios para la primera vuelta, que pasarían a organizarse solamente en caso de balotaje.

La historia detrás de la fumata blanca con las once firmas del dictamen es un pequeño manual de pragmatismo que La Libertad Avanza suele aplicar cuando se encuentra entre la espada y la pared. El operativo tuvo una característica central que explica cómo empezaron a modificarse los equilibrios internos: la Casa Rosada aceleró conversaciones electorales que originalmente pensaba reservar para más adelante. Apenas un caso testigo: en Mendoza, Alfredo Cornejo facilitó el entendimiento que terminó con la firma de su antecesor Rodolfo Suárez; malas noticias para el violeta Luis Petri en su intención de candidatearse para gobernador en ese territorio. También hubo conversaciones a varias bandas con los caciques de Córdoba y Corrientes.

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“Igual, falta lo más difícil: transformar ese despacho en una ley”, se lamenta uno de los brazos ejecutores de Karina Milei en este tema. Para conseguir la media sanción, el Gobierno necesita al menos 37 votos en la Cámara Alta. En Balcarce 50 aseguran tener 38, aunque nadie se anima a dar por terminado el trabajo.

Hasta hace poco, la orden que bajaba “El Jefe” consistía en mantener separados los entendimientos parlamentarios por las PASO y el Presupuesto de las definiciones electorales para 2027. Esa frontera empezó a volverse más flexible, más cuando once provincias ya anunciaron que separarán sus comicios de la fecha nacional: Neuquén abrirá el calendario el 14 de febrero; Santa Fe, Tucumán y Salta irán a las urnas entre abril y junio. Las dos Buenos Aires y otros nueve distritos todavía no resolvieron qué hacer. Para el Gobierno, cada desdoblamiento representa una campaña adicional que afrontar sin tener al Presidente en la boleta.

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Ahora, el Gobierno tiene como desafío convertir el proyecto en ley (Fotos: Senado)

La responsabilidad de administrar semejante rompecabezas quedó repartida entre Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem. El jefe de Gabinete tiene los contactos con los mandatarios provinciales; la senadora, la conducción formal de su bloque; y el titular de Diputados, la tarea de evitar que la segunda etapa del trámite parlamentario termine convertida en una nueva pesadilla.

Un paréntesis curioso sobre el antecesor de “El Colo”: mientras Santilli acumula protagonismo, Manuel Adorni intenta abandonar lentamente el ostracismo político al que quedó condenado después de sus escándalos. El ex ministro coordinador volvió a mostrarse en encuentros sociales reservados y dejó trascender que se encuentra en “modo venganza” contra quienes considera responsables de su salida. En su lista negra figuran integrantes del propio oficialismo y hasta personas vinculadas al universo de Mauricio Macri.

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El fundador del PRO tuvo una semana cargada de definiciones. Después de una reunión de la mesa ejecutiva del partido amarillo, el ex mandatario habilitó el respaldo a la suspensión de las primarias; así, sus tres senadores y doce diputados pueden resultar decisivos para el futuro parlamentario del proyecto. A cambio, el espacio consiguió que se mantuviera dentro del paquete la denominada Ficha Limpia, que impide candidaturas nacionales a personas condenadas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia. El acuerdo no estuvo exento de resistencias: Hernán Lacunza, que viene trabajando en su camino presidencial, salió a diferenciarse públicamente. “Hoy mi partido eligió otro camino”, escribió. Y defendió las primarias con argumentos que incluyeron una crítica a modificar las reglas durante la competencia y una reivindicación de la participación ciudadana para elegir a sus representantes.

Hay una curiosidad histórica detrás de la postura de Macri. El mismo sistema electoral que ahora acepta poner en pausa fue una herramienta fundamental para su llegada a la Presidencia en 2015 y terminó convirtiéndose en uno de los factores que precipitaron su derrota cuatro años después. En aquella primera experiencia, las PASO permitieron ordenar Cambiemos, fortalecer su presencia territorial y preparar el terreno para el balotaje en el que derrotó a Daniel Scioli por 51,34% contra 48,66%. En 2019 sucedió lo contrario: la contundente ventaja de más de quince puntos que Alberto Fernández consiguió sobre el entonces presidente en las primarias desató una corrida cambiaria y transformó los dos meses siguientes en una agonía electoral que ni siquiera la remontada de octubre pudo revertir.

Cristian Ritondo y Diego Santilli (Foto: Jaime Olivos)

Pero el entendimiento entre violetas y amarillos tampoco alcanzó para evitar que el oficialismo sufriera esta semana una derrota parlamentaria que dejó expuestas las limitaciones de su muñeca. Mientras en el Senado avanzaba la reforma electoral, en Diputados Martín Menem fracasaba en reunir los 129 legisladores necesarios para abrir una sesión en la que pretendía tratar dos iniciativas prioritarias para el Presidente: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Los diputados que responden a Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora no ocuparon sus bancas. El malestar de Santa Fe y Córdoba tenía motivos concretos: la ausencia de avances sobre la legislación de biocombustibles y la disputa por una silla en el Consejo de la Magistratura que también codicia Cristian Ritondo.

El traspié llegó en un momento especialmente sensible para la cuestión Malvinas. Es que el próximo 28 de noviembre está previsto que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre las medidas provisionales que la Argentina solicitó para intentar frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en el área que está al norte de las islas. La falta de quórum volvió a encender la interna entre Santiago Caputo y los primos Menem. La virulencia que había quedado suspendida en los días en los que León XIV estuvo en Argentina reapareció en las redes sociales sin ningún tipo de moderación. “Festeja Inglaterra, España, Brasil, Irán y Rusia. Qué banda de marginales irresponsables”, disparó Santiago Caputo, que respaldó expresamente un mensaje de Nicolás Promanzio que a su vez acusaba a dirigentes políticos de priorizar sus negociaciones por cargos antes que los intereses nacionales. El texto original incluía expresiones como “políticos de mierda”, referencias a las “changuitas electorales” y el deseo de que la sociedad terminara odiando a los responsables.

Como si faltaran ingredientes para reactivar los recelos internos, y justo cuando se está puliendo la línea fina de la Ley de Leyes, el Gobierno volvió a beneficiar a uno de los organismos donde “El Mago del Kremlin” conserva una influencia decisiva. Mediante el DNU 1391/2026, Milei autorizó una nueva ampliación de recursos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La última incorporación, de $6.157 millones, forma parte de una serie de modificaciones que llevaron el presupuesto inicial de $97.135 millones a unos $183.972 millones: un incremento cercano al 90% en lo que va del año. Entre los nuevos recursos aparecen $600 millones para servicios de Internet y otros $800 millones para pasajes y viáticos. Una excepción llamativa para un organismo que, a diferencia de tantas otras dependencias estatales, parece tener mayores posibilidades de esquivar la motosierra.

En medio de este rosario de tensiones, el Senado regaló este jueves una postal excepcional: sancionó por unanimidad la nueva Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad. Fueron 71 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto, que preserva buena parte de las prestaciones previstas en la emergencia que vence en diciembre, había sido uno de los asuntos más sensibles de la gestión libertaria y motivo de enfrentamientos permanentes con organizaciones, familiares y sectores de la oposición. Durante el debate volvieron a escucharse palabras del Papa, que había pedido medir el progreso de la patria también por su capacidad de acompañar a las personas con discapacidad. Oficialistas y opositores coincidieron, al menos por unas horas, en la importancia de avanzar con una solución legislativa, aunque las críticas sobre el cumplimiento efectivo de las normas siguen abiertas.

El Senado sancionó por unanimidad la nueva Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad (Foto: Luciano Ingaramo/ Comunicacion Institucional Senado)

No hubo un consenso equivalente alrededor de otro asunto que interpela a miles de familias: la prevención de la ludopatía y las apuestas online, especialmente entre adolescentes. José Mayans intentó que el Senado tratara sobre tablas el proyecto que llegó con media sanción de Diputados y recordó que llevaba 731 días esperando una definición. “Si no la tratamos ahora, la ley va a caer”, advirtió el jefe del bloque peronista, que acusó al oficialismo de proteger intereses económicos mientras demoraba una legislación vinculada con la salud pública. No consiguió los dos tercios necesarios, pero se acordó incluir el tema en la sesión del jueves 26, con o sin dictamen de comisión. Victoria Villarruel, como es habitual, se desmarcó nuevamente de parte de la estrategia libertaria: definió la ludopatía como “un flagelo” y, cuando le preguntaron si tendría que haberse votado, respondió con un escueto “sí”.

Ese calendario obliga al Gobierno a administrar cuidadosamente las próximas semanas. En LLA aseguran que la intención es avanzar durante diciembre con la reforma electoral, el Presupuesto, la legislación sobre soberanía nacional y los cambios en el Banco Central, aunque las prioridades y los tiempos dependerán de las mayorías que consigan construir. El entusiasmo que dejó el dictamen de las PASO no disipa una dificultad clave: para cada ley necesitan volver a rosquear con dirigentes y gobernadores que conocen el valor de sus votos y están dispuestos a cobrar políticamente por ellos.

Los problemas de la Casa Rosada no se limitan, sin embargo, a los pasillos del Congreso. También aparecen en los estudios de opinión que circulan por los despachos oficiales y en los indicadores de una economía que todavía no consigue transformar sus logros macroeconómicos en una mejora generalizada del humor social. El más reciente relevamiento de AtlasIntel y Bloomberg registró que el 60% de los argentinos evalúa negativamente la situación económica del país y que el 69% tiene la misma opinión sobre el mercado laboral. Hacia los próximos seis meses, la mitad pronostica que el panorama va a empeorar. Son conclusiones que ayudan a explicar por qué el desempleo, y no la inflación, ocupa ahora el primer lugar en el ranking de preocupaciones.

Otro estudio aporta una señal electoral que tampoco debería pasar inadvertida para el equipo presidencial. Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix, el 59,2% asegura que jamás votaría a Javier Milei. Apenas el 24,3% dice que lo elegiría con seguridad y otro 10,6% admite que podría hacerlo, lo que determina un techo potencial de 34,9% en ese relevamiento. No es un pronóstico electoral ni alcanza por sí solo para anticipar el resultado de 2027, pero expone una dificultad que algunos dirigentes libertarios prefieren discutir en privado: ampliar la base de acompañamiento cuando una porción considerable de la sociedad ya manifiesta un rechazo categórico.

Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix, el 59,2% asegura que jamás votaría a Javier Milei (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

Patricia Bullrich es una de las dirigentes oficialistas que vienen advirtiendo sobre ese riesgo. Y esta semana volvió a insistir en público con algunas inquietudes que ya manifestó en privado. “Si hacés todo bien pero perdiste las elecciones, no hiciste todo bien”, afirmó durante el Finance Summit, ante una platea acostumbrada a escuchar elogios sobre las virtudes del equilibrio fiscal. La senadora no cuestionó la orientación general del programa, pero pidió que sus beneficios empiecen a sentirse antes de que los argentinos vuelvan a las urnas. Horas más tarde profundizó su posición con un mensaje en redes sociales: “El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”. Y completó con una advertencia: los trabajadores, las pequeñas empresas y los sectores productivos necesitan cambios concretos en su vida cotidiana. “El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina”, escribió. No es una diferencia menor con la confianza electoral que exhiben Milei y Caputo. Bullrich está convencida de que la continuidad libertaria exige algo más que defender los indicadores macroeconómicos y apostar a que el temor al kirchnerismo haga el resto.

La ex ministra de Seguridad tiene sus propios motivos para mirar de cerca el futuro inmediato. Su nombre sigue apareciendo en conversaciones reservadas sobre una eventual fórmula presidencial junto a Milei, alternativa que ella evita confirmar públicamente pero que tampoco desaparece de los análisis del Círculo Rojo. En ese contexto, según pudo reconstruir Infobae, le pidió a una persona de su confianza que la ayudara a convencer al Presidente de introducir algunas modificaciones económicas en su programa. En el entorno de Bullrich rechazan que estas diferencias constituyan una ruptura política. Y el propio Presidente se ocupó de respaldarla durante una entrevista en A24. “¿Cómo la vamos a echar?”, preguntó cuando lo consultaron por las versiones de enfrentamiento. Y agregó: “Es mi socia política”.

La coincidencia parcial de Bullrich con una adversaria interna histórica del Presidente también generó comentarios en el universo violeta. Victoria Villarruel aprovechó el cierre de una planta de La Campagnola en Mar del Plata para volver a cuestionar los efectos del programa económico sobre la producción. “Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, escribió. La vicepresidenta profundiza así su perfil diferenciado, con críticas que ponen el foco en la economía real y el empleo. No significa que ambas dirigentes compartan un proyecto político ni que sus diferencias con Milei tengan la misma intensidad, pero sí que desde lugares muy distintos empiezan a señalar un problema parecido.

La paradoja para La Libertad Avanza es que, pese a la acumulación de dificultades, la oposición que debería aprovecharlas tampoco consigue acomodar su propio mapa. En ese sentido, el peronismo ofreció esta semana otra demostración de sus problemas para construir una alternativa nacional: Sergio Massa reunió en San Fernando a dirigentes del peronismo federal, intendentes bonaerenses, referentes del kirchnerismo y representantes sindicales por el Día de la Militancia. “Va a haber unidad”, prometió el ex ministro de Economía. Pero en la celebración faltaba una figura demasiado importante como para disimular su ausencia: Axel Kicillof. Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aseguraron que nadie los había invitado.

La foto de la unidad del peronismo en San Fernando

La nota más curiosa llegó desde una pantalla: un Juan Domingo Perón recreado con inteligencia artificial pronunció palabras sobre Cristina Kirchner y la proscripción. En el peronismo real, entretanto, ni siquiera hubo acuerdo para compartir una misma fotografía.

La suspensión de las PASO podría complicar todavía más ese panorama opositor. Sin una primaria nacional que permita ordenar las postulaciones, los distintos sectores del justicialismo deberán encontrar otro mecanismo para resolver sus diferencias o exponerse al riesgo de competir fragmentados frente a Milei. Massa busca reconstruir su capacidad de articulación, Kicillof pretende fortalecer su autonomía frente a Cristina y el kirchnerismo conserva una influencia territorial y legislativa que ninguno de los otros actores puede ignorar. Hay aspirantes, dirigentes con votos, estructuras partidarias y referentes dispuestos a negociar. Lo que todavía no aparece es un liderazgo capaz de reunirlos sin que alguno sienta que está entregando demasiado.

Y, a pesar de todo, en las oficinas opositoras hay un dato reciente que podría alimentar cierto entusiasmo. El último Monitor Económico de la consultora QSocial puso a los argentinos frente a una disyuntiva concreta: para los próximos dos años, ¿prefieren que la economía se reactive y haya más trabajo aunque suba la inflación, o que los precios sigan desacelerándose aunque no haya crecimiento y se pierdan empleos? El resultado fue contundente: el 75% eligió reactivación y trabajo, contra apenas un 17% que priorizó la continuidad de la baja inflacionaria. La preferencia atravesó todas las identidades políticas: alcanzó al 80% de los votantes del PRO, al 71% de los independientes y, acaso el dato más incómodo para la Casa Rosada, al 56% de los propios votantes de Milei.

El mensaje excede a cualquier fuerza política. Que una mayoría reclame reactivación no significa que esté dispuesta a votar al peronismo ni que haya dejado de valorar la estabilidad económica. Pero sí señala una urgencia social que los estrategas de todos los partidos deberían incorporar a sus cálculos de cara a 2027.

Milei apuesta a que la recuperación llegue a tiempo para asegurar su reelección. Sus adversarios confían en que el malestar abra una oportunidad electoral. Mientras tanto, tres de cada cuatro argentinos ya dejaron en claro qué necesitan con mayor urgencia. Ninguno de los dos espacios que polarizan el debate político parece tener asegurada la respuesta.