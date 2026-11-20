Javier Milei encabezó la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Puerto Madero (Maximiliano Luna)

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El presidente Javier Milei encabezó este jueves la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo y reivindicó las medidas del gobierno para luchar contra la discriminación contra la comunidad judía. Además, habló de la ley de juicio en ausencia y afirmó que los responsables de los ataques terroristas en suelo argentino “van a ser juzgados”.

La cita se realizó en el Madero Tango, en Puerto Madero, y contó con la participación de funcionarios, personalidades de la cultura, empresarios y referentes de los medios de comunicación con dos objetivos centrales: concientizar sobre el avance del antisemitismo en la Argentina y el mundo, e impulsar un compromiso colectivo frente a las manifestaciones de odio y discriminación en el país.

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En el inicio de su discurso, el presidente agradeció una distinción que recibió y habló sobre los ataques terroristas que sufrió la Argentina durante la década de los ’90, como lo que ocurrió en la Embajada de Israel y la AMIA. “Fueron ciento catorce vidas arrancadas por el terrorismo en nuestro propio suelo y familias que durante más de treinta años no dejaron de pedir justicia. Hoy esa justicia por fin empieza a moverse. Con la ley del juicio en ausencia, los responsables van a ser juzgados aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege”, señaló.

Milei dedicó una parte central de su alocución a la historia de la comunidad judía en el país. Recordó que en 1889 llegaron las primeras familias judías a Moisés Ville, en Santa Fe, huyendo de los pogromos europeos. “Araron la tierra, fundaron cooperativas, escuelas y hospitales, y sus hijos fueron médicos, docentes, científicos y productores del campo. Hicieron lo que hizo cada ola de inmigrantes: trabajar, ahorrar y respetar la ley”, afirmó el mandatario. En ese marco, destacó que la Argentina alberga hoy a la comunidad judía más numerosa de América Latina y subrayó que su historia forma parte de la del país: “Cada vez que alguien la agrede, agrede a la Argentina entera”.

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El presidente afirmó que los responsables de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA enfrentarán los tribunales mediante la ley de juicio en ausencia. (Maximiliano Luna)

El presidente también pasó revista a las decisiones de su gestión en materia de lucha contra el terrorismo y el antisemitismo. Mencionó que el gobierno declaró organizaciones terroristas a Hamás, a la Guardia Revolucionaria de Irán y a las Fuerzas Quds, y que expulsó al encargado de negocios del régimen de Teherán. Además, firmó con Israel un memorándum en defensa de la libertad y la democracia. “Mientras otros gobiernos preferían pactar con Irán”, señaló Milei. En la misma línea, mencionó los acuerdos de Isaac, impulsados junto a Israel y Estados Unidos, con el objetivo de extender a la región el espíritu de los acuerdos de Abraham: un compromiso compartido contra el terrorismo, el antisemitismo y el crimen organizado transnacional.

Uno de los anuncios con mayor peso simbólico de la noche fue la mención a la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Por primera vez en su historia, esa presidencia recayó en un país de América del Sur, bajo el lema “expandiendo las fronteras de la memoria”. Milei señaló que el gobierno puso al frente de esa tarea a Marcelo Mindlin, referente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y detalló las acciones concretas llevadas adelante: dos plenarios con delegaciones de todo el mundo recibidos en la capital, gestiones para incorporar a países de la región que aún no integran el organismo, y una presencia conjunta con Estados Unidos en Washington. También se celebraron los diez años de la definición de antisemitismo del IHRA, que el presidente calificó como “una herramienta útil para las universidades, el Estado y las organizaciones”. Además, anunció que la Cancillería impulsó el resguardo y el acceso a archivos de la época nazi: “Cada documento que se abre le gana un pedazo de terreno al olvido”.

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El encuentro reunió a trescientos representantes de los tres poderes del Estado, del ámbito diplomático y de las entidades comunitarias (Maximiliano Luna)

El mandatario también planteó una advertencia sobre los riesgos de la indiferencia frente al antisemitismo. “El antisemitismo es el canario en la mina. Cuando aparece, es porque los valores que sostiene una sociedad libre empiezan a debilitarse”, afirmó. Y convocó a una postura activa: “La historia enseña que el mal le alcanza con que los buenos se queden callados para avanzar”. En ese sentido, valoró el trabajo del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y de quienes, según sus palabras, “eligieron no callarse”: periodistas, legisladores, artistas e intelectuales, judíos y no judíos, que pusieron “su tiempo, su nombre y su esfuerzo al servicio de una causa”. El cierre del discurso apuntó a un horizonte compartido: “Ese país sin antisemitismo que ustedes sueñan lo vamos a construir juntos, ladrillo por ladrillo”.

La cena, conducida por la periodista Cristina Pérez, reunió a unos trescientos invitados entre funcionarios de los tres poderes del Estado, empresarios, referentes de la comunidad judía y personalidades de los medios y la cultura.

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Entre los presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques; el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, y la embajadora del Estado de Israel en la Argentina, Ahuva Spiele, entre otros. También participaron el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y el titular de la DAIA, Mauro Berenstein. El evento incluyó además una conversación entre Loay Alshareef, activista saudí-egipcio que trabaja contra el antisemitismo, y Alejo Schapire, periodista y miembro de FACA, así como la entrega del Premio FACA a un joven argentino por su activismo.