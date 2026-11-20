La brecha cambiaria entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras ronda el 10%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras varios meses de desacople, la suba del riesgo país empezó a tener impacto en el tipo de cambio. La fuerte caída de los bonos en dólares de ayer provocó un salto en todos los dólares: el contado con liquidación llegó a $1.730, el MEP se fue a $1.643 y el oficial trepó un poco menos, hasta 1.585 pesos.

Incluso Luis “Toto” Caputo había ponderado el lunes -antes del arranque de la semana financiera- este efecto y consideró que era una prueba de la mayor fortaleza del esquema cambiario. Pero en las últimas jornadas se produjo la tormenta perfecta en los mercados internacionales que impactó sobre los activos locales y la cotización de la divisa.

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Wall Street sufrió fuertes caídas, que ayer se agudizaron. Las acciones tecnológicas volvieron a caer más de 2%, igual que el índice S&P 500. Además, el dólar volvió a subir en Brasil hasta los 5,95 reales. En el mes posterior a la derrota de Flávio Bolsonaro en el balotaje el incremento llega a 19%. El Banco Central brasileño tuvo que salir a vender USD 2.000 millones para frenarlo antes de llegar a los 6 reales.

El riesgo país trepó a 930 puntos y el efecto más significativo fue el aumento de la brecha cambiaria. Entre el contado con liquidación y el oficial la diferencia ya se ubica en torno al 10%, cuando durante todo el año no llegaba al 5 por ciento.

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Esto significa que el tipo de cambio oficial a $1.585 quedó como el más barato del mercado. En la medida que no se corrija, la consecuencia será una mayor demanda para aprovechar esa diferencia.

El impacto de un escenario financiero más complicado amenaza con contagiar a la economía real. “No vemos que el panorama cambie de acá a las elecciones nacionales del año que viene, y los riesgos a la baja siempre resultan bastante más generosos que los riesgos al alza (que la coyuntura mejore)”, expresaron desde la consultora LCG.

El aumento de la desconfianza se refleja en venta de bonos y ahora también en la suba de la brecha cambiaria.

En lo que va de noviembre el riesgo país aumentó 15% y en el año ya acumula una suba del 59%, según detalló el analista Damián Brik. El índice Merval no se queda atrás. Las acciones líderes ya pierden 15% en el mes y 33% en 2026.

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Con el incremento del riesgo país y la brecha cambiaria en sus niveles más altos del año, una de las dudas que aparece en el mercado es qué sucederá con las tasas de interés y las futuros vencimientos de deuda. Las dudas no solo se centran en el mercado de dólares, sino también el de pesos.

“Estamos llegando a meses en donde se concentran muchos vencimientos. La semana que viene vencen $25 billones, $37 billones en diciembre y $42 billones en enero”, indicaron en LCG.

Aunque nadie duda sobre la renovación de estos vencimientos, en cambio el escenario más probable es que se sienta mayor presión sobre la tasa de interés.

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”Para todos los vencimientos (en pesos y dólares) tal vez el Tesoro requiera tentar a los inversores con más tasa. Además -agregaron en la consultora- si se acude a los depósitos en el Banco Nación, éste deberá desprenderse de títulos, haciendo subir las tasas en el mercado secundario”.

Por lo tanto, un peligro cierto es que si no se calma la tensión cambiaria en los próximos días haya necesidad de aumentar las tasas en pesos. En ese escenario, un aumento del costo financiero para descontar cheques o para sacar un crédito al consumo es inevitable que este clima de mayor tensión financiero pase factura al nivel de actividad.

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