Renunció el vicepresidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear

Carlos Terrado, el ex vicepresidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)

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El Gobierno nacional formalizó la renuncia de Carlos Terrado a la Vicepresidencia Primera del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La noticia se dio a conocer a través del Decreto N° 1351/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el documento se dejó constancia de la dimisión del ingeniero Terrado, quien integraba el directorio del organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

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“Acéptase la renuncia presentada por el ingeniero Carlos Alberto Terrado al cargo de Vicepresidente Primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear”, informaron las autoridades. No obstante, no se detallaron los motivos de la renuncia ni informa quién ocupará el puesto vacante.

Terrado había asumido como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el 1 de marzo de 2024, tras ser designado mediante el Decreto N° 237/2024. Había sido seleccionado para el puesto debido a que es ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas.

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Por el momento, no se dio a conocer quién podría reemplazar a Terrado (Gentileza: EconoJournal)

Además de su formación académica, el ex funcionario integraba el Comité Orientador de Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), instancia encargada de revisar y aprobar documentos vinculados con la seguridad física nuclear.

Entre 2016 y 2019 fue director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Antes, entre 2010 y 2016, trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como especialista en seguridad tecnológica y seguridad física. En ese período participó del proyecto del Reactor Prototipo CAREM y de la gerencia de Área de Seguridad Nuclear y Ambiente.

No obstante, su trayectoria en la ARN se remonta a 1994, cuando el organismo operaba como Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN). Hasta 2010, ocupó los cargos de subgerente de Reactores Nucleares, jefe de la Unidad de Coordinación Técnica y responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM. También intervino en proyectos sobre confiabilidad de sistemas digitales y en la elaboración de normas regulatorias.

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En 1997 y 1998 formó parte de un proyecto conjunto con investigadores de los Estados Unidos en el Electric Power Research Institute (EPRI), en Palo Alto, California. Allí trabajó sobre la confiabilidad de sistemas digitales y sobre la verificación y validación de programas informáticos para sistemas de seguridad de centrales nucleares. Como resultado de esa experiencia, publicó en 1998, en Estados Unidos, el Handbook for Verification and Validation of Digital Systems.

Dos años antes, realizó una capacitación e investigación de seis meses en el Brookhaven National Laboratory, también en Estados Unidos. Su trabajo abordó la seguridad nuclear, la confiabilidad de sistemas tecnológicos, el análisis de fallas de causa común y el análisis probabilístico de seguridad. Durante esa etapa, participó en la revisión de 73 análisis correspondientes a 102 centrales nucleares estadounidenses. PUBLICIDAD Entre 1991 y 1994, se desempeñó en la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la CNEA, donde se especializó en seguridad nuclear, licenciamiento de instalaciones y confiabilidad de sistemas tecnológicos aplicados a la actividad nuclear. Renunció César Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología El comodoro de la Fuerza Aérea César Óscar Lencina renunció a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología pocos días después de haber asumido el cargo. En su carta de dimisión, cuestionó las condiciones de gestión y atribuyó situaciones de presunto “destrato y desconsideración” a la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle. Según trascendió, Lencina sostuvo que enfrentó dificultades persistentes para cumplir adecuadamente sus funciones. Entre los motivos, mencionó problemas de comunicación y la falta de respaldo institucional para llevar adelante la administración del área. PUBLICIDAD El comodoro César Óscar Lencina renunció a su cargo el pasado 31 de octubre (El comodoro César Óscar Lencina ) En la nota dirigida a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ahora ex funcionario afirmó que el vínculo laboral y las condiciones de trabajo no se correspondían con su modo de conducción de equipos. Por este motivo, indicó que decidió apartarse para facilitar una nueva dinámica de trabajo y asegurar la continuidad de la gestión. Aunque la carta expuso sus cuestionamientos a Baravalle, no se conoció una respuesta pública de la secretaria. El ex funcionario había asumido a fines de septiembre en reemplazo de José Luis Acevedo, quien ocupaba la Subsecretaría desde abril de 2025 y mantenía cercanía con el secretario general de la Presidencia, Diego Santilli. PUBLICIDAD Antes de llegar al Gobierno, Lencina desarrolló su carrera en la Fuerza Aérea Argentina, con tareas vinculadas a investigación y desarrollo. Es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. Entre sus antecedentes figuran la conducción de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio, además de funciones en el área de Investigación y Desarrollo de la fuerza. Como oficial en actividad, su designación contemplaba la adecuación de su situación de revista conforme a la Ley para el Personal Militar. PUBLICIDAD Compartir nota: