Renault Argentina y Geely comenzarán a comercializar autos de la marca asiática en el mercado local dentro del cupo creado por el Gobierno para nuevas tecnologías. REUTERS/Stephanie Lecocq

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Renault Argentina será el distribuidor oficial de los vehículos de nuevas energías de Geely en el país, tras la firma de un acuerdo de cooperación estratégica entre Renault Group y la automotriz china. La alianza apunta a impulsar la presencia de la marca asiática en el mercado local mediante la red comercial, de concesionarios y de posventa de Renault, en un contexto de crecimiento de la oferta de modelos híbridos y eléctricos.

El entendimiento coloca a Renault Argentina como canal de comercialización de la gama electrificada de Geely Auto y extiende a escala local una relación que ambas empresas ya sostienen en otros mercados y negocios industriales. El comunicado distribuido este martes no precisa qué modelos llegarán al país, las fechas de lanzamiento ni los volúmenes previstos para la operación.

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La iniciativa se concentra en los denominados vehículos de nuevas energías, una categoría que incluye a los modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Con ese esquema, Geely buscará apoyarse en la infraestructura instalada de Renault para desarrollar sus ventas y servicios en la Argentina, mientras que la filial local de la firma francesa incorporará una nueva representación a su actividad comercial.

Geely tenía un representante en Argentina hasta el momento. Se trata de la empresa Autos Sustentables del Sur, que fue el importador oficial y distribuidor exclusivo de la marca en el país, aunque nunca pudo entrar al cupo de autos híbridos y eléctricos sin arancel creado por el Gobierno. Este martes, día del anuncio de la alianza de Renault con Geely, se cierran los registros de solicitudes para el cupo 2027, lo que posiblemente permita que la marca tenga cupo en el grupo de las automotrices y no de las importadoras.

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El Renault Boreal fue el último SUV lanzado por la marca en la región, pero todavía no tiene versiones híbridas. La llegada de los modelos Geely le darán a la marca una cobertura en esa tecnología de manera inmediata.

Comercialización en la red de Renault

El acuerdo prevé que Renault ponga a disposición de Geely toda la red de concesionarios y logística para distribuir los vehículos de la nueva marca y dar servicio de posventa.

Según el comunicado, la decisión responde a una demanda en expansión por vehículos con tecnologías de propulsión alternativas. La distribución de vehículos de nuevas energías de Geely combinará la experiencia internacional del fabricante chino con la capacidad de Renault para operar en el mercado argentino.

Las empresas presentaron el entendimiento como una plataforma para ganar participación en uno de los mercados de mayor volumen de América Latina. Para Renault Group, la Argentina ocupa un lugar relevante fuera de Europa; para Geely, representa una oportunidad de ampliar su alcance regional con una estructura ya consolidada.

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El director general de Geely Auto Sudamérica, Michael Gao, sostuvo que la compañía considera a la Argentina un mercado estratégico por su potencial de expansión y por el peso de su industria automotriz. “Nos complace ampliar nuestra colaboración con Renault en la región y trabajar juntos para seguir desarrollando la presencia de Geely en el país”, afirmó.

Gao agregó que el convenio expresa la estrategia internacional de Geely basada en asociaciones de largo plazo. La empresa china desarrolla vehículos de pasajeros bajo las marcas Geely, Lynk & Co y Zeekr, y tiene operaciones de investigación, desarrollo y producción en China, Europa y otros mercados.

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El Geely E5 eléctrico fue lanzado en Europa este año, y sería uno de los modelos que llegarán a Argentina dentro del cupo del Gobierno. REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo

La información difundida por las compañías no incluyó precisiones sobre los vehículos que serán comercializados por Renault Argentina. Tampoco informó si los modelos llegarán importados desde China, Brasil u otros orígenes, ni si habrá planes de ensamblaje o producción local en una etapa posterior.

Ese punto adquiere relevancia por la variedad de tecnologías que Geely tiene en su portafolio. El grupo fabrica vehículos con sistemas híbridos, arquitecturas totalmente eléctricas y soluciones de conectividad, además de trabajar en tecnologías de conducción autónoma. Sin embargo, el comunicado no confirmó cuáles de esas opciones estarán disponibles en la Argentina.

El presidente y director general de Renault Argentina, Pablo Sibilla, señaló que la firma consolida una relación construida previamente a nivel global. “La firma de este acuerdo refuerza la confianza mutua y la estrecha relación que ambas compañías han desarrollado a nivel global”, indicó.

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Una alianza con historia

La designación de Renault como distribuidor de Geely en la Argentina se inscribe en una serie de acuerdos que ambos grupos concretaron en los últimos años. Uno de los antecedentes centrales data de enero de 2022, cuando Geely adquirió el 34,02% del capital de Renault Korea Motors, actualmente denominada Renault Korea.

El Renault Koleos que se vende en Argentina desde el año pasado es un desarrollo conjunto de Renault y Geely en Corea del Sur.

Esa operación tuvo como objetivo desarrollar y fabricar vehículos híbridos eléctricos en la planta de Busan, en Corea del Sur. Los modelos surgidos de esa colaboración utilizan la arquitectura modular compacta CMA, desarrollada por Geely en Suecia, junto con tecnologías híbridas del grupo chino.

El primer vehículo asociado a ese proyecto fue el Renault Koleos, lanzado en Corea del Sur en 2024. La experiencia mostró un esquema en el que Renault y Geely combinan plataformas, tecnologías de propulsión y capacidad industrial para desarrollar modelos dirigidos a mercados específicos.

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Otro hito de la relación fue la creación, en mayo de 2024, de Horse Powertrain Limited, una empresa conjunta dedicada a sistemas de propulsión. Desde diciembre de ese año, su capital quedó distribuido entre Renault Group, con 45%, Geely, con otro 45%, y Aramco, con el 10% restante.

La compañía se orienta al desarrollo de motores de combustión, sistemas híbridos y transmisiones, un negocio que mantiene relevancia durante la transición hacia la electrificación. Esa asociación permite a los grupos compartir inversiones y tecnologías en un sector que exige escalas industriales cada vez mayores.

Desde el año pasado, la planta de Renault en Curutiba, Brasil, se convirtió en una fábrica de Renault Geely do Brasil.

Brasil concentra inversiones y anticipa nuevos lanzamientos

La cooperación entre las automotrices dio un paso estratégico para la región recientemente en Brasil, ya que en noviembre de 2025, Geely adquirió una participación del 26,4% en Renault do Brasil, con el objetivo de reforzar la expansión de ambas marcas en América Latina y facilitar la llegada de vehículos de cero y bajas emisiones.

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Como parte de ese proyecto, Renault Geely do Brasil anunció una inversión de 3.800 millones de reales, equivalentes a €616 millones, en el complejo industrial Ayrton Senna. Los fondos están destinados a la industrialización de la plataforma multienergía GEA de Geely y al desarrollo de nuevos productos de las dos compañías.

El plan contempla que dos vehículos Geely basados en esa plataforma se comiencen a producir durante este segundo semestre de 2026, plazo para el que resta apenas un mes y medio. También prevé la actualización de un modelo Renault y la fabricación de una plataforma electrificada de la marca francesa, que servirá de base para un nuevo vehículo previsto para 2027.

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La expansión industrial brasileña podría tener incidencia en la estrategia regional de ambas empresas, aunque el acuerdo para la Argentina no vinculó de forma explícita esos futuros modelos con la oferta local. Por ahora, Renault Argentina y Geely anunciaron una alianza comercial enfocada en distribuir vehículos electrificados, a la espera de que se conozcan los modelos, el cronograma y las condiciones concretas de su lanzamiento.

La posibilidad de instalar una línea de producción de Geely en la planta cordobesa de Santa Isabel, que recientemente inauguró la fabricación de la nueva Renault Niagara todavía no está en agenda, aunque hubo varias visitas de ejecutivos de la marca china a las instalaciones argentinas de Renault en los últimos meses.