La reacción de Milei tras el primer día del papa León XIV en Argentina: “Es algo verdaderamente estremecedor”

Javier Milei definió el recibimiento al sumo pontífice como un hecho conmovedor

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El presidente Javier Milei habló este domingo sobre lo que dejó el primer día del papa León XIV en su histórica visita a la Argentina. El mandatario dio detalles del encuentro que tuvieron en horas de la tarde con la llegada del pontífice, que marcó el regreso de una autoridad del Vaticano después de 39 años.

En diálogo con Luis Majul por LN+, el presidente señaló: “He tenido la dicha de haberlo conocido en Roma. Pero el tema de recibirlo en nuestro suelo es muy conmovedor. Es algo verdaderamente estremecedor”.

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“En el tramo donde tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo, hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional. Y cuando empecé a ver que bajaba la escalerita del avión, ya era una emoción muy fuerte y, al momento de darle la bienvenida y agradecerle que haya decidido venir, eso fue muy conmovedor”, relató.

Milei explicó que la magnitud del momento lo desbordó cuando dimensionó con quién estaba. “Estamos hablando del máximo líder espiritual del planeta. Entonces, con toda la historia que es ser el heredero del trono de Pedro, es muy, muy fuerte, y ahí se terminan las cuentas, por decirlo de alguna manera, y brota la emoción”, dijo el mandatario.

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El presidente describió el encuentro privado que tuvo con León XIV y reveló que giró en torno a los fundamentos morales de la política. “Básicamente tuvimos una interacción en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio”, precisó, y añadió que también abordaron “el rol del derecho natural”, dos ejes sobre los que, según indicó, viene trabajando. Para Milei, el intercambio con el máximo representante de la Iglesia Católica adquirió “una dimensión totalmente superlativa” al momento de discutir ese tipo de temas.

El mandatario y el pontífice dialogaron en Casa Rosada sobre el rol de las Sagradas Escrituras y el derecho natural en la política (REUTERS/Yara Nardi)

Sobre el discurso que el sumo pontífice pronunció luego en el Palacio Libertad, el jefe de Estado lo valoró en términos enfáticos, pero declinó entrar en detalles. “A mí me pareció una ponencia superlativa, y hay muchos elementos de muchísimo valor, pero prefiero guardarlo para mí”, afirmó. La razón, explicó, es que cualquier elogio público suyo podría ser leído en clave de disputa doméstica: “Lo que yo le diga de lo que he apreciado del discurso del papa va a tener una lectura política. Y yo no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local, que además se caracteriza por una baja calidad y pésimo nivel intelectual”.

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Milei fue uno de los protagonistas de la llegada del Papa al país, ya que lo esperó en la pista junto a autoridades eclesiásticas y un nutrido grupo de granaderos, varios de ellos integrantes de la Fanfarria del Alto Perú, que entonaron el himno nacional argentino. Luego de la ceremonia de honor, ambos caminaron por la alfombra roja y saludaron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien le dijo al Papa: “Gracias por venir”.

Ya en la Casa Rosada, León XIV recorrió la Galería de los Vitrales, donde saludó uno por uno a los miembros del Gabinete, al asesor Santiago Caputo, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La presencia de la ex ministra de Seguridad fue leída como un gesto de distensión de la cúpula libertaria, que atraviesa un momento de tensión con ella tras sus declaraciones públicas en las que insinuó su intención de competir por la Presidencia en 2027.

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El momento de mayor reserva llegó después: Javier y Karina Milei mantuvieron una audiencia privada con el Papa en el despacho presidencial durante cerca de 40 minutos, sin ministros ni otros funcionarios presentes. Fue en ese marco donde el mandatario le entregó al líder de la Iglesia dos obsequios. El primero, un medallón de plata con relieve de oro guardado en una caja de madera, con el escudo nacional argentino de un lado y el emblema del Vaticano del otro, junto con la fecha de la visita y el nombre de León XIV. El segundo, un hisopo de ébano y plata —utilizado en la liturgia para arrojar agua bendita sobre los fieles— con una imagen de la Virgen de Luján grabada en su extremo, patrona de la Argentina y destino de una de las misas que el Pontífice celebrará durante su estadía.

El presidente entregó al Santo Padre un medallón conmemorativo de plata y oro junto a un hisopo con la imagen de la Virgen de Luján

Este encuentro se produjo más de un año después de la primera audiencia entre ambos, celebrada el 7 de junio de 2025 en el Vaticano, donde conversaron a solas durante 45 minutos en la Biblioteca Pontificia. En aquella oportunidad, Milei le había obsequiado un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca, y el Papa le entregó un mosaico con la imagen de la Basílica de San Pedro.

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La visita de León XIV a la Argentina se produce 39 años después de la última presencia papal en el país, cuando Juan Pablo II recorrió el territorio nacional en 1987. El operativo de seguridad desplegado para la ocasión incluyó unos 70 efectivos de Casa Militar, miembros de la Policía Federal y agentes de la custodia pontificia, que coordinaron con las autoridades argentinas desde temprano. En los alrededores de la sede de Gobierno, unas 200 personas se apostaron detrás de las vallas para ver pasar al Santo Padre, mientras que miles más se agolparon sobre el trayecto entre Balcarce 50 y el Palacio Libertad para tener un instante cerca del pontífice.

El lunes, Milei volverá a encontrarse con León XIV en la misa que el sumo pontífice celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo, la principal de las tres celebraciones religiosas previstas durante su estadía en el país.

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