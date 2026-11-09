Política

El papa León XIV recibió la Llave de la Ciudad de Buenos Aires y fue declarado Visitante Ilustre

La distinción se llevó a cabo durante un acto que encabezó el jefe de Gobierno Jorge Macri en la Plazoleta 11 de junio de 1580, al pie del monumento a Juan de Garay, en el primer día de actividades del Sumo Pontífice en el país

Jorge Macri, junto a su esposa María Belén Ludueña y su hijo Vito, entregó la Llave de la Ciudad al papa León XIV en la Plazoleta 11 de junio de 1580
Jorge Macri, junto a su esposa María Belén Ludueña y su hijo Vito, entregó la Llave de la Ciudad al papa León XIV en la Plazoleta 11 de junio de 1580
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El papa León XIV recibió este domingo la Llave de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una breve ceremonia previa al acto que el pontífice encabezó junto al presidente Javier Milei en el Palacio Libertad.

El homenaje tuvo lugar en la Plazoleta “11 de junio de 1580”, al pie del monumento a Juan de Garay, sobre la Avenida Leandro N. Alem, a escasos metros de la Casa Rosada, y se inscribió dentro del primer día de actividades del jefe de la Iglesia Católica en el país.

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El encuentro se produjo en un sitio cargado de simbolismo para la historia porteña. La plazoleta donde se realizó la distinción lleva el nombre de la fecha en que Juan de Garay encabezó la segunda fundación de Buenos Aires, cuando bautizó el asentamiento como “Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre”. Ese vínculo fundacional con la fe católica le otorgó al acto una dimensión que fue más allá del protocolo.

Junto a Macri estuvieron presentes su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y Vito, el hijo de ambos. También participaron de la ceremonia la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; y la directora general de Cultos, Pilar Bosca. La presencia del equipo de gobierno porteño al completo subrayó el peso institucional que la Ciudad le asignó al acto.

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“Bienvenido, Papa León XIV! La llegada del Santo Padre nos emociona y marca un momento histórico, único en la vida de nuestra Ciudad. Junto a María Belén y Vito, tuvimos el honor de entregarle la Llave de la Ciudad y distinguirlo como Visitante Ilustre”, expresó luego Macri. La distinción se enmarcó en la primera jornada de la visita apostólica del Pontífice al país, que también incluirá actividades en Claypole, Córdoba y Luján durante los próximos días.

El papa León XIV fue reconocido como Visitante Ilustre de Buenos Aires, en el primer día de su visita apostólica al país
El papa León XIV fue reconocido como Visitante Ilustre de Buenos Aires, en el primer día de su visita apostólica al país

La relevancia de la llegada de León XIV a la Argentina no se agota en el plano ceremonial. El país no recibía a un papa desde la histórica visita de San Juan Pablo II en 1987, lo que convirtió esta jornada en un hito después de casi cuatro décadas. La espera larga se hizo sentir en la carga emocional con que los porteños —y argentinos de todo el país— vivieron cada momento del itinerario papal.

La conexión de León XIV con América Latina es, por otro lado, profunda y concreta. El Sumo Pontífice dedicó buena parte de su vida religiosa al trabajo con comunidades latinoamericanas y se desempeñó como Obispo de Chiclayo, en Perú, entre 2015 y 2023. Esa trayectoria pastoral en la región le otorga a su presencia en territorio argentino un significado que va más allá de la visita institucional.

La ceremonia de la Llave de la Ciudad fue, además, la primera de una serie de actividades programadas para ese domingo. Antes de la distinción otorgada por Macri, el Pontífice había aterrizando a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Desde allí, realizó una ofrenda floral en el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, y luego se reunió en privado con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde fue presentado a los miembros del Gabinete nacional.

La distinción se realizó al pie del monumento a Juan de Garay, en el sitio que rememora la segunda fundación de Buenos Aires
La distinción se realizó al pie del monumento a Juan de Garay, en el sitio que rememora la segunda fundación de Buenos Aires

El cierre de la jornada tuvo lugar en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunció su primer discurso oficial en el país ante funcionarios, legisladores, gobernadores y representantes del cuerpo diplomático.

La ubicación elegida para la entrega de la Llave no fue casual. La Plazoleta 11 de junio de 1580 no es solo un punto geográfico en el centro porteño es, en sí misma, una referencia directa a los orígenes de Buenos Aires y al rol que la fe católica tuvo en su fundación. Elegir ese escenario para distinguir al máximo representante de la Iglesia Católica como Visitante Ilustre fue una decisión cargada de sentido histórico.

La distinción otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV se convirtió, así, en uno de los momentos más emotivos de la primera jornada de la ilustre visita.

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