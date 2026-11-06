Cuánto cobrarán los ahorristas del Ueno Bank y qué tienen que hacer para recuperar su dinero

En septiembre de 2026, Ueno Bank reportaba más de tres millones de clientes en Paraguay, un país de 6,5 millones de habitantes. Foto: EFE

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El Banco Central de Paraguay (BCP) ya inició la devolución del dinero a los ahorristas de Ueno Bank, la que se realizará por etapas según los montos depositados en la entidad financiera suspendida. Tanto el organismo como la Asociación de Bancos de Paraguay (Asoban) informaron qué deben hacer los clientes del banco suspendido para recuperar sus depósitos. La devolución se hará según la ley que dispuso un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que abonará hasta el equivalente a 40 salarios mínimos mensuales —unos 121 millones de guaraníes— dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de la resolución de una entidad financiera.

El BCP habilitó una plataforma para que cada ahorrista, ingresando su documento, pueda consultar su situación y en qué entidad se acreditará la devolución de su dinero. Los enlaces para hacer esa consulta son www.bcp.gov.py/consultasfgd, www.bcp.gov.py/consultas2fgd y www.bcp.gov.py/fgd-pagos. La información estará disponible de manera gradual a medida que se realicen los pagos a los distintos grupos.

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En esta primera etapa, la devolución alcanzará a clientes que tengan depósitos de hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.565), no tengan deudas con Ueno Bank y posean una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país. Según informó Asoban, el proceso de pago comenzará dentro de las primeras 24 horas y se extenderá por un plazo máximo de cinco días hábiles. Por ello, no todos los ahorristas recibirán su dinero el primer día y deberán aguardar la comunicación oficial con las indicaciones correspondientes.

Quienes reúnan esas tres condiciones recibirán la totalidad de sus depósitos si el saldo no supera los G. 10 millones, según informó BCP. Los clientes que no estén incluidos en este primer grupo deberán aguardar las comunicaciones oficiales sobre las siguientes etapas de pago.

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La policía custodia una oficina de Ueno Bank. REUTERS/Cesar Olmedo

El Banco Central señalará cuándo se habilitarán nuevos grupos de usuarios, de acuerdo con el avance del proceso y dentro del plazo establecido por la ley. La entidad indicó que las novedades serán difundidas únicamente por sus canales oficiales.

En qué bancos se acreditará el pago

Los ahorristas que ya posean una cuenta en otra entidad financiera recibirán el anticipo en una de las cuentas que utilicen dentro del sistema, de acuerdo con los criterios que definió el BCP. La estimación oficial es que hay 722.000 clientes en esa situación que recibirán su dinero en las próximas horas.

En cambio, para quienes no tengan otra cuenta bancaria, se les abrirá una cuenta a su nombre en una entidad designada por BCP. En este caso, hay 262.000 ahorristas que seguirán ese camino. Según informó Asoban, los bancos en los que se abrirán esas cuentas para acreditar los pagos son: Banco Atlas, Banco Basa, Banco de la Nación Argentina, Banco Familiar, Banco GNB, Banco Itaú, Bancop, Interfisa, Solar Banco, Sudameris Bank y Zeta Banco.

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Por otra parte, la Asociación de Bancos, Financieras y Entidades Afines (Abafi) informó que hay otras cinco entidades en las que también se habilitarán los pagos a los clientes de Ueno Bank: Banco Continental, Financiera FIC, Financiera Paraguayo Japonesa, Finlatina de Finanzas y Tu Financiera.

Las notificaciones serán enviadas a los números telefónicos o correos electrónicos que cada cliente haya registrado ante Ueno Bank. Una vez que conozca la entidad asignada, el ahorrista podrá descargar la aplicación móvil de ese banco para operar con los fondos, realizar pagos o transferencias.

Cuánto le devolverán a los clientes de Ueno Bank

La devolución del dinero abarcará a, en las mismas condiciones, quienes tenían una cuenta a la vista como a quienes habían hecho un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), un depósito a plazo fijo. El mecanismo de garantía funciona del mismo modo en ambos casos.

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El Banco Central paraguayo aclaró que aquellos ahorristas que tenían depósitos en dólares recibirán la devolución de su dinero en guaraníes. Así lo establece la regulación del FGD.

También se aclaró que no hay distinción entre paraguayos y extranjeros: el mecanismo de garantía de los depósitos funcionará sin distinciones de nacionalidad.

El FGD cubrirá un anticipo de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a 121 millones de guaraníes. Para calcular el monto a cobrar, se descontarán las deudas vencidas que el cliente mantenga con Ueno Bank.

Un cliente permanece de pie cerca de la policía que custodia una sucursal cerrada del Banco Ueno en Nemby. REUTERS/Cesar Olmedo

El BCP advierte que no se deben compartir contraseñas ni entregar dinero

Ni el Banco Central de Paraguay ni las entidades pagadoras solicitarán contraseñas, datos de cuenta o dinero para abrir una cuenta o acceder al fondo de garantía. Los ahorristas deberán desconfiar de cualquier pedido de ese tipo y verificar la información mediante los enlaces oficiales.

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Asoban también advirtió que pueden producirse demoras puntuales en la atención y en los servicios digitales por el volumen de operaciones. La disponibilidad de efectivo dependerá de la capacidad de custodia de las bóvedas y cajeros automáticos, por lo que una alta demanda de retiros puede ocasionar demoras temporales en la reposición de dinero.