Política

Nuevos cortocircuitos en el Gobierno detrás del dictamen de discapacidad en la previa de la llegada del Papa

Desde la Casa Rosada le pidieron a Patricia Bullrich cambios en el texto que ella consideró "descabellados". El episodio se suma a las diferencias con Luis Caputo y a las sospechas en Balcarce 50 sobre el rol de la jefa del bloque libertario

El presidente Javier Milei y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich
El presidente Javier Milei y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich
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Un nuevo foco de tensión en torno al delicado e insistente tema de los fondos para el área de discapacidad volvió a desnudar tensiones dentro del Gobierno con Patricia Bullrich.

Desde Balcarce 50 le pidieron a la jefa del bloque libertario que introdujera cambios en el dictamen de la ley en el Senado que se debatía ayer. La ex PRO, en pos de la negociación con los aliados, no lo hizo. Y el texto salió sin modificaciones, tal como lo había aprobado Diputados.

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El pedido era bajar prestaciones, y en el bloque de LLA consideraron que “generaba más incompatibilidades”. Lo calificaron como “descabellado”. En el oficialismo circulan versiones sobre quién los impulsaba.

Este miércoles, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano dictaminó el proyecto que ya aprobó Diputados. La nueva ley deja atrás la emergencia actual, que vence a fin de año. Mantiene la pensión no contributiva con actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Y quedó lista para ser sancionada en la próxima sesión.

El episodio llegó después de que Bullrich redoblara la apuesta con un tuit en un video con Coninagro, donde sostenía que el camino que ella marcó tiene que seguir, tras el anuncio de Luis Caputo sobre las deudas de las Pymes. Esas directivas al estilo “yo te avisé” generaron enojo en Hacienda y una fuerte reacción de Luis Caputo.

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Reunión de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili
El proyecto por discapacidad obtuvo dictamen favorable en el Senado (Fotos: Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado)

En la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), donde dialogó con Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más respetados y cercanos a Milei, el ministro defendió el liderazgo del Presidente, que no pudo asistir por su viaje a España. Dijo que hoy cualquiera se cree que puede ser Presidente y sostuvo que “no cualquiera” puede reemplazarlo. No mencionó nombres.

Discapacidad es también un punto aparte en la previa de la llegada del Papa León XIV. Es uno de los temas sensibles en la relación con la Iglesia, y la agenda del Pontífice incluye una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, un hogar que asiste a personas con discapacidad.

La interna por discapacidad quedó expuesta en septiembre y los roces continúan. La Libertad Avanza avanzó en Diputados con un proyecto consensuado con el PRO, la UCR y bloques provinciales para reemplazar la emergencia por un régimen permanente. Menem y los negociadores parlamentarios defendían ese camino. Economía cuestionaba el costo fiscal y que se hubiera avanzado sin consultar al resto del Ejecutivo.

El 15 de septiembre, el Gobierno envió el Presupuesto 2027 con un capítulo que iba en sentido contrario. Reforzaba el criterio de invalidez laboral, eliminaba el CUD como vía directa de acceso, establecía la incompatibilidad de las pensiones con el empleo formal y eliminaba el nomenclador único. Se desató un pase de facturas en la Casa Rosada, con versiones cruzadas sobre quién conocía el texto.

Un hombre con traje y corbata habla en un atril transparente frente a una pantalla azul con una ilustración de huella dactilar
El ministro de Economía, Luis Caputo, en la UIA (Maximiliano Luna)

El 13 de octubre, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, admitió en Diputados: “Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, pero el oficialismo aceptó los cambios de la oposición y el proyecto obtuvo media sanción con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Conservó la pensión equivalente al 70% del haber mínimo, la compatibilidad con el empleo formal hasta dos salarios mínimos, el nomenclador y la actualización automática.

En el Senado, el respaldo al dictamen fue muy amplio. Llamativamente, la cordobesa Alejandra Vigo fue la excepción entre los bloques que participaron. Bullrich anunció desde el inicio el acompañamiento de su bancada, pese a las resistencias de Caputo. Y ahora el texto podría llegar al recinto el 19 de noviembre.

La tensión con Bullrich aparece ahora con el eje del debate por discapacidad pero escala a niveles inusitados y viene de meses. Caputo anunció en la UIA la suspensión de los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027. Bullrich dijo en X que el anuncio era positivo y que ella lo venía planteando: “Lo planteé durante mucho tiempo”, sostuvo. Tras la suspensión de la mesa política y la reunión de la “mesa de Patricia”, Caputo le contestó en la conferencia FIEL, sin nombrarla.

Todo esto sucede mientras Javier Milei está en España, en otro viaje relámpago, y Karina Milei sigue en Buenos Aires. En Balcarce 50 crecen las sospechas que se comentan hace rato: que Bullrich se plantea como alternativa al Presidente en 2027.

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