Visita del papa León XIV: cuándo se reunirá con Javier Milei y qué se sabe del encuentro

Javier Milei y León XIV durante su audiencia privada en el Vaticano

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El papa León XIV se reunirá con el presidente Javier Milei el domingo 8 de noviembre, pocas horas después de arribar a la Argentina. El encuentro tendrá lugar en la Casa Rosada y formará parte de las primeras actividades oficiales del pontífice en el país, donde permanecerá hasta el miércoles 11, en el marco de una gira por América del Sur.

La llegada está prevista para las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Montevideo. Antes de trasladarse a la sede del Gobierno, el Papa realizará un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín. Luego se dirigirá a la Casa Rosada para mantener la reunión con el mandatario argentino.

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El encuentro con Milei se producirá en la primera jornada de una visita que tendrá actividades institucionales, religiosas y sociales. A las 18:30, León XIV participará de una recepción con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus discursos oficiales.

La visita marcará el regreso de un pontífice a la Argentina después de 39 años. El último en viajar al país fue Juan Pablo II, en abril de 1987. Desde entonces transcurrió el pontificado de Francisco, el primer papa argentino de la historia, que no regresó a su tierra natal durante los años que estuvo al frente de la Iglesia católica.

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Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

León XIV confirmó el recorrido por el continente a través de sus redes sociales. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió al referirse a la gira, que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y finalizará el 17 en Perú.

La agenda del Papa continuará el lunes 9 de noviembre, jornada que será feriado nacional. A las 9:15 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. Dos horas después celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

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Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con representantes del mundo laboral, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos de trabajo de las diócesis en la Catedral Metropolitana, prevista para las 18:45. Después compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado.

El papa encabezará una vigilia con jóvenes en el barrio porteño de Palermo durante la noche del martes 10 de noviembre (César Vallejo Rodríguez/ Europa Press)

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. El avión despegará a las 7:30 y aterrizará en el aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9. A las 10 celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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La elección de Córdoba respondió a un criterio federal y al peso eclesiástico de la provincia, donde ejerce su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Ese mismo día, el pontífice regresará a Buenos Aires para encabezar, a las 20:15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 será la última jornada de León XIV en el país. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto. Más tarde, a las 10, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

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La despedida está prevista para las 13:30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira sudamericana.