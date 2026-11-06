La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,9% en octubre y acumuló un 32,5% en los últimos doce meses

El IPCBA de octubre se aceleró 0,1 puntos frente a septiembre, mientras la inflación interanual bajó a 32,5%. (REUTERS/Agustín Marcarián)

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La inflación volvió a acelerarse levemente en octubre en la Ciudad de Buenos Aires, en un mes atravesado por subas en expensas, alquileres, alimentos, medicina prepaga y comidas fuera del hogar.

Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 1,9% en octubre. El indicador acumuló un alza de 26,1% en los primeros diez meses de 2026 y de 32,5% frente al mismo mes del año pasado.

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El IPCBA registra en Buenos Aires una variación mensual de 1,9%, una acumulada anual de 26,1% y una interanual de 32,5%.

El resultado mensual fue 0,1 puntos porcentuales superior al de septiembre, cuando el índice había aumentado 1,8%. En cambio, la variación interanual se redujo 0,4 puntos porcentuales desde el 32,9% informado el mes previo.

La inflación nacional de octubre se conocerá el jueves próximo. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó un aumento de 1,8% para el Índice de Precios al Consumidor nacional y de 1,7% para la inflación núcleo. La comparación entre ambos registros requiere cautela: la canasta porteña tiene una incidencia mayor de servicios, como alquileres, expensas, educación y salud privada, mientras que los alimentos tienen un peso relativo más alto en el índice nacional.

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Cuatro rubros explicaron el 63% de la inflación porteña

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y restaurantes y hoteles concentraron el 63% del aumento del nivel general. La división de vivienda fue la de mayor incidencia, con un aporte de 0,45 puntos porcentuales, seguida por alimentos, con 0,38 puntos.

La mayor variación entre las divisiones correspondió a recreación y cultura y a cuidado personal, protección social y otros productos, ambas con incrementos de 2,8%. Sin embargo, por su peso en la canasta, las subas de Vivienda, Alimentos y bebidas no alcohólicas y salud tuvieron una influencia más determinante sobre el índice.

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Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 2,2%. El organismo atribuyó el movimiento principalmente a los aumentos de las expensas y los alquileres, a los que se agregaron ajustes en las tarifas de gas por red y agua. Dentro de la división, el gas aumentó 5,4%; las expensas, 2,8%; el suministro de agua, 2,2%; y el alquiler de la vivienda, 1,3%.

Las verduras subieron 12,9% y empujaron los precios de los alimentos

Alimentos y bebidas no alcohólicas también registró una suba de 2,2%. La principal presión dentro del rubro provino de verduras, tubérculos y legumbres, que aumentaron 12,9% en octubre y acumularon un alza de 89,1% en lo que va del año. En la comparación interanual, ese grupo avanzó 68,8%.

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El IPCBA registró una variación mensual de 1,9% en Buenos Aires en octubre, con máximos de 2,8% en recreación y cultura y en cuidado personal.

En menor medida, también incidieron los aumentos de pan y cereales, de 1,8%, y de carnes y derivados, de 0,8%. La baja de 3,2% en frutas moderó parcialmente el resultado de la división. Los lácteos y huevos subieron 0,9%, mientras que aceites, mantecas y otras grasas aumentaron 0,1%.

El relevamiento oficial informó, además, precios medios de productos seleccionados en la Ciudad. El kilo de asado se ubicó en $ 18.448,06; la carne picada, en $ 15.277,67; y el pollo entero, en $ 5.039,78. El kilo de pan francés tipo flauta registró un valor medio de $ 4.863,03, la leche entera costó $ 2.056,76 por litro y la docena de huevos alcanzó $ 4.209,78.

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Entre las frutas y verduras, el kilo de tomate redondo se ubicó en $ 4.127,65, el de papa blanca en $ 3.527,43 y el de banana en $ 3.204,55.

Salud y las comidas fuera del hogar también tuvieron una incidencia relevante

La división Salud aumentó 2,2% y aportó 0,21 puntos porcentuales a la inflación mensual. El principal factor fueron las actualizaciones de las cuotas de la medicina prepaga. Los seguros médicos subieron 2,1%, los medicamentos 1,7% y los servicios para pacientes externos, 3,4%.

Restaurantes y hoteles se incrementó 1,6%, con una incidencia de 0,17 puntos porcentuales. El resultado respondió a los aumentos en los precios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar, que avanzaron 1,4%. Los servicios de alojamiento subieron 2,6%.

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Vivienda, alimentos, salud y restaurantes explicaron el 63% de la inflación porteña de octubre. (REUTERS/Agustín Marcarian)

También se registraron aumentos de 1,7% en información y comunicación, de 1,6% en equipamiento y mantenimiento del hogar y de 1,5% en bebidas alcohólicas y tabaco. Transporte y educación avanzaron 1,3% cada uno, mientras que prendas de vestir y calzado fue la división con la menor variación mensual, de 1%.

Bienes y servicios aumentaron al mismo ritmo

Durante octubre, tanto los bienes como los servicios registraron un incremento de 1,9%. En el caso de los bienes, incidieron los alimentos —en especial las verduras—, los combustibles y lubricantes para vehículos y los artículos de cuidado personal.

Los servicios, en tanto, estuvieron impulsados por las expensas, los precios de restaurantes, bares y casas de comida, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres y el gas residencial. La baja de los pasajes aéreos contribuyó a moderar esa dinámica.

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En los primeros diez meses del año, los bienes acumularon una suba de 21,2% y los servicios, de 28,9%. En términos interanuales, las variaciones fueron de 27,1% y 35,7%, respectivamente.

Al observar los componentes del índice, el Resto IPCBA —utilizado como aproximación a la inflación núcleo— aumentó 1,8% en octubre. Los precios regulados registraron el mismo incremento, impulsados por medicina prepaga, gas y combustibles. Los estacionales fueron los que más subieron, con un alza de 3,3%, a partir de las verduras, el alojamiento turístico y la indumentaria, aunque la caída de los pasajes aéreos limitó el avance.