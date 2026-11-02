Cristina Kirchner no descartó ser candidata a presidenta en 2027 y enfrentar a Milei: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”

Cristina Kirchner fue entrevistada por The Washington Post en San José 1111

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Cristina Fernández de Kirchner no descartó postularse a la Presidencia en 2027 y enfrentar a Javier Milei, siempre que consiga revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. La expresidenta planteó esa posibilidad en una entrevista con The Washington Post, mientras cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió al ser consultada sobre una eventual candidatura presidencial. Fue la primera vez desde el inicio de su detención domiciliaria que dejó explícitamente abierta la alternativa de volver a competir por la Presidencia.

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La conversación con la periodista Marina Dias, publicada este lunes 2 de noviembre, incorporó una nueva variable al escenario electoral de 2027. El peronismo todavía no definió quién podría encabezar una fórmula para disputar el poder al oficialismo. También pronosticó una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos y se refirió a los consejos que le dio Luiz Inacio Lula Da Silva.

La exmandataria no anunció una candidatura ni presentó un armado electoral. Sin embargo, señaló que su carrera política no está cerrada y vinculó cualquier regreso a la recuperación de sus derechos electorales.

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Actualmente, Cristina Kirchner no puede postularse a un cargo público. La condena firme en la causa Vialidad contempla seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Por ese motivo, un proyecto presidencial dependería antes de una modificación de su situación judicial.

La posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir en 2027 quedó atada a la eventual restitución de sus derechos políticos. La exvicepresidenta continúa al frente del Partido Justicialista y conserva influencia en una parte relevante de la oposición, aunque las restricciones judiciales limitan su actividad pública.

La presentación ante la ONU apunta a recuperar sus derechos políticos

Cristina Kirchner pronosticó una derrota de Trump en las elecciones de medio término

La definición sobre 2027 está ligada a la estrategia internacional que impulsa con su abogado brasileño, Rafael Valim. La defensa presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine las condiciones en las que fue juzgada y condenada.

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La expresidenta sostiene que se vulneraron garantías fundamentales durante el proceso, entre ellas el derecho de defensa, y que fue responsabilizada por decisiones tomadas por otros funcionarios. Valim explicó a The Washington Post que el objetivo central de la presentación es recuperar los derechos políticos de su defendida y dejar sin efecto la inhabilitación.

El reclamo abre una instancia de revisión internacional, aunque tiene límites jurídicos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puede pronunciarse sobre posibles incumplimientos de compromisos asumidos por la Argentina, pero no puede anular por sí mismo una sentencia de los tribunales nacionales.

Incluso ante un pronunciamiento favorable, el caso debería ser examinado dentro del sistema judicial argentino. Valim consideró que la tradición del país en materia de derechos humanos podría favorecer el cumplimiento de una decisión internacional y advirtió que un rechazo oficial podría provocar movilizaciones en respaldo de la expresidenta.

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La rehabilitación electoral es la condición jurídica que podría convertir la posibilidad mencionada por Cristina Kirchner en una candidatura efectiva.

En la entrevista, también se incorporó una declaración de Flávia Piovesan, exvicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La experta destacó que Argentina siempre ha estado comprometida con el multilateralismo y el derecho internacional. Señaló que gobiernos de derecha como el de Milei suelen presentar la supervisión extranjera como una injerencia, pero advirtió que un fallo favorable podría tener un gran impacto.

“Ante la comunidad internacional, habrá quedado reivindicada”, afirmó Piovesan, profesor de derecho en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. “Eso crea una narrativa poderosa que podría tener un impacto en el ámbito político interno”, dincó.

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El caso de Lula es una referencia para la defensa de la expresidenta

Lula Da Silva visitó a Cristina Kirchner en la casa donde cumple arresto domiciliario

La defensa observa el antecedente del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo detenido durante 580 días por condenas vinculadas con corrupción. Recuperó la libertad en 2019 y luego logró la anulación de sus sentencias.

Tras recuperar sus derechos políticos, Lula volvió a competir, ganó la Presidencia en 2022 y consiguió su reelección en Brasil. Aunque ambos expedientes judiciales presentan diferencias, el caso brasileño aparece como una referencia para la estrategia de Cristina Kirchner.

Valim también intervino en la defensa de Lula, un vínculo que conecta ambos procesos. La exmandataria contó que el mandatario brasileño la visitó durante su prisión domiciliaria y le aconsejó: “Haz ejercicio y no te deprimas”.

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Kirchner aseguró que no se permite deprimirse y volvió a atribuir su situación judicial a su trayectoria política y a los intereses que, según afirmó, enfrentó durante sus gobiernos. También rechazó los delitos por los que fue condenada y cuestionó a la Justicia argentina.

La sentencia en la causa Vialidad, de todos modos, está firme. Por eso, el recorrido de Lula no supone que la expresidenta argentina pueda obtener un resultado equivalente.

Cristina Kirchner cuestionó a Milei y reconoció problemas del peronismo

Cristina Kirchner habló sobre el gobierno de Javier Milei

Durante la entrevista, Cristina Kirchner analizó la gestión de Javier Milei y las condiciones que, a su entender, podrían alterar el escenario político. Sostuvo que crece el malestar entre sectores que respaldaron las promesas de cambio del Presidente, pero que no perciben una mejora en sus condiciones de vida.

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“Muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente”, sostuvo.

La exmandataria también reconoció responsabilidades del peronismo en la derrota de 2023, que llevó a Milei al poder en un contexto de crisis económica y deterioro de los ingresos. Admitió que, durante la administración de Alberto Fernández, de la que fue vicepresidenta, se deterioró la cultura laboral y la valoración social del trabajo.

Según explicó, parte de los trabajadores cuestionaba la diferencia entre sus ingresos y los beneficios que recibían personas alcanzadas por programas estatales. Para la dirigente, los sectores progresistas deberán presentar propuestas concretas para recuperar los ingresos y mejorar las condiciones de vida.

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También advirtió sobre las dificultades que genera la polarización para construir acuerdos duraderos. Su eventual regreso electoral, indicó el reportaje, coincidiría con el desafío del peronismo de reconstruir una propuesta competitiva para disputar el Gobierno.

La expresidenta pronosticó una derrota de Trump en las legislativas de Estados Unidos

Kirchner se refirió además a las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán este martes en Estados Unidos. Pronosticó un resultado adverso para Donald Trump y el Partido Republicano, y dijo esperar que la votación abra una nueva etapa para los movimientos progresistas.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, afirmó.

La expresidenta vinculó ese escenario con posibles transformaciones políticas en América Latina. “La historia no se escribe en línea recta”, sostuvo. “Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa”.

La rutina de Cristina Kirchner durante la prisión domiciliaria

Saludo peronista. Cristina Kirchner saluda desde el balcón de San José 1111

El diario estadounidense describió la vida cotidiana de la exmandataria en su departamento de unos 200 metros cuadrados de San José 1111. Según relató, mantiene una alimentación saludable, hace actividad física entre cuatro y cinco veces por semana y estudia inglés y chino.

También destina parte de sus tardes a la lectura y al seguimiento de las noticias internacionales por televisión. Las condiciones de su detención establecen que puede recibir visitas durante cuatro horas semanales, repartidas en dos días, con un máximo de tres personas por encuentro.

Durante la entrevista, una protesta contra los recortes presupuestarios en educación pasó frente al edificio. Un grupo de militantes pidió su regreso a la Presidencia y Cristina Kirchner salió durante unos instantes al balcón para saludar antes de continuar la conversación.

La escena condensó el retrato que presentó The Washington Post: una expresidenta condenada, con libertad restringida y derechos electorales suspendidos, que conserva respaldo político y dejó abierta la posibilidad de volver a disputar el poder en 2027.