La agenda de León XIV en la Argentina: una visita papal histórica y un recorrido por los lugares más emblemáticos del país

El Pontífice desarrollará una intensa agenda pastoral e institucional durante su paso por América del Sur, con encuentros dedicados a la fe, el diálogo y las problemáticas sociales

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Del 8 al 11 de noviembre, el papa León XIV visitará la Argentina como parte de una gira apostólica por América del Sur que también incluirá Uruguay y Perú. Serán cuatro días de actividades religiosas, institucionales y pastorales en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, con encuentros con autoridades políticas, trabajadores, jóvenes y representantes de distintas comunidades religiosas. Su llegada pondrá fin a una espera de 39 años: el último pontífice que visitó el país fue Juan Pablo II, en abril de 1987.

La realización del viaje había generado algunas dudas después de que León XIV fuera sometido a una intervención quirúrgica en octubre. Sin embargo, tras una evolución favorable y la evaluación positiva de su equipo médico, la Santa Sede confirmó que estaba en condiciones de realizar la gira. El propio Pontífice despejó las especulaciones con un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que expresó su alegría por regresar al continente donde vivió buena parte de su vida.

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El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Durante su estadía desarrollará actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole y Luján, en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Córdoba, antes de partir el miércoles 11 desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Lima, Perú. A lo largo de esos cuatro días recorrerá edificios históricos, instituciones sociales, templos religiosos y espacios emblemáticos que forman parte de la historia política, cultural y religiosa del país.

León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia, asumió el liderazgo de la Iglesia católica en mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco (REUTERS/Francesco Fotia)

Ciudad de Buenos Aires

La primera parte de la visita del papa León XIV tendrá como escenario distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido combinará encuentros institucionales con actividades religiosas y reuniones con representantes de la sociedad civil. Desde monumentos históricos y edificios vinculados con la vida política argentina hasta la Catedral Metropolitana, el itinerario permitirá al Pontífice acercarse a algunos de los espacios más representativos de la capital.

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Plaza San Martín: el homenaje al Libertador

El domingo 8 de noviembre, a las 17 León XIV visitará el Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la plaza que lleva el nombre del prócer, en el barrio de Retiro. Este será uno de los homenajes escultóricos más importantes de Buenos Aires y de un espacio estrechamente relacionado con la memoria de la independencia nacional.

La escultura ecuestre fue inaugurada en 1862 y es obra del artista francés Louis-Joseph Daumas. Con el paso de los años, el conjunto fue ampliado con relieves que representan distintos episodios de las campañas militares de San Martín y la lucha por la emancipación sudamericana. Su figura ocupa el centro de la plaza que constituye uno de los espacios verdes históricos de la ciudad.

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El lugar también tiene un pasado militar: allí funcionó el antiguo Campo de Marte, donde se realizaban ejercicios y entrenamientos del Regimiento de Granaderos a Caballo. La visita de León XIV comenzará precisamente con un homenaje al Libertador, una de las figuras centrales de la historia argentina.

Casa Rosada (REUTERS/Adriano Machado)

Casa Rosada: el encuentro con autoridades nacionales

El itinerario papal incluirá una parada en la Casa Rosada, el emblemático palacio de gobierno unificado e inaugurado en 1898 por Julio A. Roca en el mismo solar donde siglos atrás naciera el antiguo fuerte colonial de Buenos Aires.

El edificio actual surgió de la unión de dos construcciones anteriores: la sede de Gobierno y el antiguo Palacio de Correos. Su característico color rosado se convirtió en una de las imágenes más representativas de Buenos Aires. En su interior se destacan salones históricos, galerías y patios que forman parte del patrimonio arquitectónico y político argentino.

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El domingo 8, a las 17:20, León XIV participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada. Treinta minutos después, a las 17:50, realizará una visita al presidente Javier Milei, con quien mantendrá un encuentro privado. Será uno de los momentos institucionales más importantes de su estadía y marcará el comienzo de su agenda de reuniones con las principales autoridades argentinas.

Palacio Libertad, ex CCK

Palacio Libertad: del antiguo Correo Central a un gran centro cultural

El Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, ocupa el antiguo edificio del Palacio de Correos y Telecomunicaciones, en el barrio de San Nicolás. Es una de las construcciones patrimoniales más importantes de Buenos Aires y ocupa una manzana completa en la zona del bajo porteño. Durante décadas fue el centro de las comunicaciones postales y telegráficas del país.

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Su construcción comenzó a fines del siglo XIX y fue inaugurado en 1928. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto francés Norbert Maillart y responde a una arquitectura monumental de inspiración academicista, con grandes salones, escaleras y espacios interiores que originalmente estaban destinados a las tareas administrativas del Correo.

Después de un extenso proceso de recuperación y restauración, el edificio fue transformado en un centro cultural público. En 2015 abrió sus puertas como Centro Cultural Kirchner y posteriormente adoptó su denominación actual. El domingo 8, a las 18:30, León XIV participará en el Palacio Libertad de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Será la última actividad de su primera jornada en la Argentina y reunirá a representantes de distintos ámbitos de la vida institucional y social del país.

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Monumento de los Españoles

Monumento de los Españoles: una obra monumental con una historia de naufragios

El Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, conocido popularmente como Monumento de los Españoles, está ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo. Fue donado por la colectividad española con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, como símbolo de amistad entre España y la Argentina.

Su construcción estuvo atravesada por numerosos contratiempos y recién pudo inaugurarse en 1927. Una de sus historias más curiosas está relacionada con el naufragio del transatlántico Príncipe de Asturias, ocurrido frente a las costas de Brasil en 1916. El barco transportaba esculturas destinadas al monumento que se perdieron en el mar y debieron ser reemplazadas. La obra, de inspiración art nouveau, alcanza aproximadamente 24 metros de altura.

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El monumento será uno de los escenarios centrales de la visita papal. El lunes 9, a las 11:30, León XIV celebrará allí una misa multitudinaria. Además, el martes 10, a las 20:15, regresará al mismo lugar para participar de un encuentro con jóvenes.

Universidad Católica Argentina

Universidad Católica Argentina: el encuentro con el mundo del trabajo

La Universidad Católica Argentina (UCA) tiene su sede central en Puerto Madero, sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, en un sector que combina antiguos edificios portuarios recuperados y construcciones universitarias modernas. Es una de las principales instituciones de educación superior de orientación católica del país.

Fue fundada en 1958 por iniciativa de la Iglesia argentina y desarrolla actividades académicas y de investigación en distintas áreas del conocimiento. Su historia está vinculada con la presencia de la Iglesia en la educación superior y con el desarrollo de instituciones universitarias que buscan combinar formación profesional, investigación y reflexión sobre cuestiones sociales.

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El lunes 9, a las 16:10, León XIV mantendrá allí un encuentro con representantes del mundo del trabajo. La actividad reunirá a referentes de distintos sectores y estará centrada en una de las preocupaciones históricas de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad del trabajo, las condiciones laborales y la relación entre desarrollo económico y justicia social.

Palacio San Martín

Palacio San Martín: la sede ceremonial de la Cancillería

El Palacio San Martín, ubicado en el barrio de Retiro, es la sede ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y uno de los palacios más destacados de Buenos Aires. Fue construido a comienzos del siglo XX como residencia de la familia Anchorena, una de las familias más influyentes de la elite porteña de aquella época.

Su arquitectura está inspirada en los grandes palacios franceses y se caracteriza por sus salones ornamentados, escaleras monumentales, vitrales y detalles decorativos. El conjunto está formado por tres residencias conectadas entre sí y constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura aristocrática de la Buenos Aires de principios del siglo pasado.

En 1936, el Estado argentino adquirió el edificio para convertirlo en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde entonces funciona como escenario de reuniones diplomáticas, recepciones oficiales y encuentros internacionales. El lunes 9, a las 17:30, León XIV se reunirá allí con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas, en una actividad dedicada al diálogo ecuménico e interreligioso.

Catedral Metropolitana

Catedral Metropolitana: el principal templo católico de Buenos Aires

Frente a la Plaza de Mayo se encuentra la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, el principal templo católico de Buenos Aires. Su historia se remonta al período colonial, cuando se levantaron las primeras construcciones religiosas en el mismo terreno. El edificio actual es el resultado de distintas etapas de obras y reformas que se extendieron durante varios siglos.

Su fachada neoclásica, con doce columnas que representan a los apóstoles, contrasta con otros templos de estilo colonial que pueden encontrarse en la ciudad. En el interior se destacan sus naves, las capillas laterales, el altar mayor y el mausoleo del general José de San Martín, donde descansan sus restos desde 1880.

La Catedral tiene además un vínculo especial con la historia reciente de la Iglesia argentina: fue el templo donde Jorge Bergoglio celebró numerosas misas durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires, antes de convertirse en el papa Francisco. El lunes 9, a las 18:45, León XIV celebrará allí las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales.

Arzobispado de Buenos Aires: el encuentro con los obispos argentinos

El Arzobispado de Buenos Aires es la sede desde la que se organiza y coordina la actividad pastoral de la arquidiócesis. Su ubicación en el entorno histórico de Plaza de Mayo lo vincula con la Catedral Metropolitana y con algunos de los edificios religiosos e institucionales más importantes de la ciudad.

Desde allí se articulan las actividades de las parroquias, los organismos eclesiásticos, las instituciones educativas y las distintas áreas de trabajo social de la Iglesia porteña. La arquidiócesis tiene una larga historia que se remonta a la organización eclesiástica del período colonial y ocupa un lugar central en la vida religiosa del país.

El lunes 9, a las 19:45, León XIV compartirá una cena con los obispos argentinos en la sede del Arzobispado. Será una actividad de carácter reservado, destinada al encuentro del Pontífice con las principales autoridades de la Iglesia argentina.

Luján (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Provincia de Buenos Aires: Claypole, Villa Devoto y Luján, las paradas sociales y religiosas

Fuera del circuito de edificios históricos y sedes institucionales de la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido de León XIV incluirá tres lugares vinculados con distintas dimensiones de la vida social y religiosa argentina. El Pontífice visitará una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad, un establecimiento penitenciario y uno de los principales santuarios marianos de América Latina. Serán actividades con un fuerte contenido pastoral, centradas en el encuentro con comunidades que habitualmente no ocupan el centro de la agenda pública.

Las paradas estarán distribuidas entre Claypole, en el partido de Almirante Brown; Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires; y Luján, al oeste del conurbano bonaerense. Aunque geográficamente pertenecen a distintas jurisdicciones, las tres forman parte del tramo bonaerense de la visita y representan realidades muy diferentes: el trabajo cotidiano del cuidado, la situación de las personas privadas de libertad y la expresión multitudinaria de la fe popular.

Cottolengo Don Orione Cottolengo (REUTERS/Cristina Sille)

Pequeño Cottolengo Don Orione: una ciudad dedicada al cuidado de personas con discapacidad

El Pequeño Cottolengo Don Orione está ubicado al sur del conurbano bonaerense. Es una de las instituciones sociales y religiosas más importantes de la obra de san Luis Orione en la Argentina y tiene como misión brindar atención integral a personas con discapacidad y a quienes necesitan acompañamiento y cuidados permanentes.

Su historia comenzó el 28 de abril de 1935, cuando Don Orione colocó la piedra fundamental del establecimiento. En aquel momento, Claypole era una zona rural alejada de los principales centros urbanos. Con el paso de las décadas, la institución fue creciendo hasta convertirse en un amplio complejo con hogares, espacios educativos, talleres, áreas de rehabilitación, consultorios y lugares de encuentro comunitario. Su funcionamiento se sostiene a través del trabajo de profesionales, cuidadores, religiosos, voluntarios y colaboradores.

El predio suele ser definido como una verdadera ciudad de la caridad, porque reúne distintos espacios destinados a la vida cotidiana de sus residentes. El lunes 9 de noviembre, a las 9:15, León XIV visitará el establecimiento y se encontrará con trabajadores y personas alojadas allí. Será una de las actividades de mayor contenido social de su agenda, en línea con la preocupación de la Iglesia por la inclusión, el cuidado y la dignidad de las personas más vulnerables.

Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires: el encuentro con personas privadas de libertad

El Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires está ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto y es conocido popularmente como la cárcel de Devoto. Se trata de uno de los establecimientos penitenciarios más reconocidos del país, tanto por su trayectoria dentro del sistema federal como por su particular ubicación en medio de una zona residencial de la ciudad.

La historia del penal se remonta a comienzos del siglo XX. A lo largo de su existencia atravesó distintas etapas y reformas, y quedó asociado a algunos de los episodios más significativos de la historia carcelaria argentina. Su presencia dentro del tejido urbano de Devoto también generó durante décadas un vínculo particular con los vecinos y las instituciones del barrio.

El miércoles 11 de noviembre, a las 8, León XIV visitará el complejo y mantendrá un encuentro con personas privadas de libertad. La actividad tendrá un sentido pastoral y estará centrada en la cercanía, la escucha y la posibilidad de ofrecer un mensaje de esperanza a quienes atraviesan una situación de encierro. La parada se inscribe en una tradición de la Iglesia católica de acompañamiento a las personas privadas de libertad y de defensa de su dignidad.

Basílica Nuestra Señora de Luján

Basílica de Nuestra Señora de Luján: el gran santuario de la fe argentina

La Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján es uno de los principales centros de peregrinación católica de América Latina y uno de los templos más emblemáticos de la Argentina. Está ubicada en el centro de la ciudad de Luján y recibe durante todo el año a miles de fieles que llegan para venerar a la patrona del país. Su silueta neogótica, con dos torres que superan los cien metros de altura, domina el paisaje urbano y es reconocible desde distintos puntos de la ciudad.

La historia de la devoción se remonta al siglo XVII y está ligada a una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción que llegó desde Brasil. Según la tradición, durante su traslado por el territorio, la carreta que transportaba la imagen se detuvo en las cercanías del actual pueblo de Zelaya y no pudo continuar. El episodio fue interpretado como una señal de que la Virgen debía permanecer en ese lugar. Con el tiempo, la devoción se extendió y dio origen al santuario que hoy es uno de los principales símbolos religiosos del país.

La construcción de la actual basílica comenzó en 1889, bajo la dirección del arquitecto francés Ulrico Courtois, y se extendió durante varias décadas. Su estilo neogótico, los vitrales, las esculturas y la monumentalidad de sus torres la convirtieron en una referencia de la arquitectura religiosa argentina. El miércoles 11, a las 10:00, León XIV celebrará una misa en la plaza ubicada frente al templo. Se espera que sea uno de los encuentros multitudinarios más importantes de su visita, en un lugar que cada año convoca a peregrinos de todo el país, especialmente durante la tradicional peregrinación juvenil a Luján.

La esperada visita de León XIV (AP/Emma Da Silva)

Córdoba: una misa multitudinaria, un recorrido por la ciudad y el encuentro con la iglesia local

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a la provincia de Córdoba para cumplir una de las jornadas más importantes de su visita a la Argentina. Será la única escala del Pontífice en el interior del país y tendrá como actividad central una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La jornada también incluirá un recorrido en papamóvil por distintos sectores de la capital provincial y un encuentro con representantes de la Iglesia cordobesa.

Se espera una importante movilización de fieles de distintos puntos del país, especialmente para participar de la celebración religiosa en FAdeA, donde se preparó un amplio operativo para recibir a los asistentes.

El itinerario comenzará con la llegada del Pontífice al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, prevista para las 9. Desde allí se trasladará al predio aeronáutico y, después de la misa, recorrerá parte de la ciudad en papamóvil. El paso por el Arzobispado y el encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción completarán una agenda que combina una celebración masiva con actividades de carácter pastoral.

FAdeA

FAdeA: la fábrica que marcó la historia de la aviación argentina

La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) está ubicada en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, sobre la Ruta 20 y en cercanías de la avenida de Circunvalación. Sus orígenes se remontan al 10 de octubre de 1927, cuando se creó la Fábrica Militar de Aviones, considerada la primera fábrica aeronáutica de América Latina. Desde entonces, sus instalaciones fueron escenario de algunos de los principales desarrollos tecnológicos e industriales de la historia argentina.

Durante buena parte del siglo XX, la fábrica se convirtió en un polo de innovación y producción aeronáutica. Allí se desarrollaron y construyeron modelos emblemáticos como el Pulqui I y el Pulqui II, proyectos pioneros de aviones a reacción en América Latina, además del IA-58 Pucará y el IA-63 Pampa. Su actividad también impulsó el crecimiento de una importante red de proveedores, trabajadores especializados y empresas vinculadas con la industria metalmecánica y aeronáutica.

La institución atravesó distintas etapas empresariales y en 2009 volvió a manos del Estado nacional, con la denominación actual de FAdeA. El martes 10, a las 10, León XIV celebrará allí la misa por la santificación del pueblo argentino, uno de los acontecimientos centrales de su paso por Córdoba. La convocatoria se desarrollará en un predio de grandes dimensiones, preparado para recibir a una multitud de fieles. La actividad estará precedida por una vigilia juvenil que comenzará el lunes 9 por la noche, con la participación de artistas y grupos musicales.

Arzobispado de Córdoba

Arzobispado de Córdoba: el saludo del Papa desde el corazón de la Iglesia local

El Arzobispado de Córdoba es la sede institucional desde la que se organiza y coordina la actividad pastoral de la arquidiócesis, una de las jurisdicciones eclesiásticas más importantes de la Argentina. Está ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el centro de la capital provincial, y forma parte del conjunto de edificios religiosos e históricos que caracterizan esa zona de la ciudad.

Desde allí se articulan las actividades de las parroquias, las comunidades religiosas, las instituciones educativas y las distintas áreas de acción social de la Iglesia cordobesa. La arquidiócesis tiene una larga trayectoria, vinculada con la historia de Córdoba desde los primeros tiempos de la organización colonial y con el desarrollo de una importante tradición educativa y religiosa en la provincia.

Después de la misa en FAdeA, León XIV recorrerá en papamóvil distintas avenidas de la ciudad hasta llegar al Arzobispado. Allí está previsto que salude a los fieles desde uno de los balcones del edificio, en un encuentro abierto que permitirá a quienes se acerquen acompañar el paso del Pontífice. El recorrido contempla el paso por las avenidas Colón, General Paz y Vélez Sarsfield, hasta llegar al sector de Hipólito Yrigoyen. Será una de las imágenes más significativas de la jornada cordobesa, con miles de personas reunidas a lo largo del trayecto.

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción: el encuentro con sacerdotes y religiosos

La Catedral de Córdoba, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, se encuentra frente a la Plaza San Martín, en pleno centro histórico de la capital provincial. Es uno de los templos más antiguos del país y forma parte del conjunto arquitectónico y patrimonial que caracteriza a la ciudad fundada en 1573. Su ubicación, junto al Cabildo Histórico y frente a la plaza principal, la convierte en uno de los edificios más representativos de Córdoba.

Su construcción comenzó en 1580, aunque las obras atravesaron numerosas interrupciones por dificultades económicas y problemas estructurales. El templo fue inaugurado formalmente en 1706 y recibió intervenciones posteriores que le dieron su aspecto actual, en el que conviven elementos del barroco colonial y del neoclasicismo. En su interior se destacan las pinturas, los retablos, las capillas y la decoración de la cúpula, que forman parte de un patrimonio artístico y religioso de gran valor.

El martes 10, a las 15:15, León XIV mantendrá allí un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. La reunión tendrá un carácter pastoral y estará destinada a quienes desarrollan su vocación dentro de la Iglesia. La actividad se realizará en la explanada de la Catedral y será uno de los últimos compromisos del Pontífice en Córdoba, antes de regresar a Buenos Aires en un vuelo previsto para las 16:55 de ese mismo día.

Después de ese encuentro, León XIV emprenderá el regreso a Buenos Aires. El vuelo partirá desde Córdoba a las 16:55 y aterrizará a las 18:10 en el Aeroparque Jorge Newbery. Ya en la capital, el Pontífice retomará su agenda a las 20:15 con un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La despedida

La visita de León XIV a la Argentina concluirá el miércoles 11 de noviembre. Después de las actividades previstas en Buenos Aires y Luján, el Pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida a las 13:30.

Una vez finalizado el acto protocolar, el avión papal partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, donde continuará la gira apostólica por América del Sur. De esta manera, se cerrará la visita de cuatro días al país, la primera de un pontífice desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.