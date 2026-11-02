Política

Bariloche: el oficialismo se impuso en la elección para reformar la Carta Orgánica y relegó a LLA al tercer lugar

La alianza que conformaron el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Wálter Cortés obtenía una victoria holgada en los comicios para elegir a los 15 convencionales que reformarán la Carta Orgánica municipal. El peronismo quedaba segundo y La Libertad Avanza sufría un revés electoral

Walter Cortés y Alberto Weretilneck
El intendente de Bariloche, Walter Cortés y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck
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La sociedad política que conformaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), y el intendente de Bariloche, Wálter Cortés (Partido Unión y Libertad), tuvo un debut victorioso en las urnas al imponerse sobre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) en una elección de alcance municipal, para elegir a los 15 convencionales que revisarán y reformarán la Carta Orgánica local, en un proceso que funciona como ensayo político para 2027.

A las 22 de este domingo, con el 60% de las mesas escrutadas, el oficialismo se encaminaba a conseguir ocho de las 15 bancas en juego; tres quedarían para el peronismo y dos para LLA. Los otros dos lugares se repartirían entre la izquierda y el partido local Seamos Futuro.

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La coalición ofialista Haciendo Bariloche duplicaba en votos a la propuesta del peronismo y triplicaba al candidato libertario, con lo que lograría una mayoría propia en la Convención que actualizará la Carta Orgánica de la ciudad cordillerana.

El comicio despertó el interés de los principales armadores políticos de la provincia, no sólo por tratarse de la ciudad con mayor caudal de votantes de Río Negro, sino porque representa un laboratorio para los próximos compromisos electorales.

Weretilneck y Cortés estrenaron el pacto electoral, que podría continuar el año próximo tanto en la elección municipal de Bariloche como en el comicio para la gobernación, instancias en las que ambos buscarán su reelección.

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En el resultado provisorio, con el 88% de las mesas contabilizadas, la candidata oficialista Yanina Sánchez sumaba 17.407 sufragios (34,73%), contra 8.153 del peronismo (16,27%) y 5.870 de Martín Govetto, el candidato libertario, que alcanzaba el 11,71% de los votos.

Alberto Weretilneck, referente de Juntos Somos Río Negro (REUTERS/Matías Baglietto)
Alberto Weretilneck, referente de Juntos Somos Río Negro (REUTERS/Matías Baglietto)

El gobernador y el mandatario local se mostraron juntos durante los festejos y ambos hicieron foco en el próximo año electoral. “Es una victoria del oficialismo, que tenía enfrente a los grandes partidos como el peronismo y LLA”, admitieron desde el entorno de Weretilneck.

El jefe comunal dijo que “hay que terminar con la burocracia, implementar la obra pública para que la ciudad crezca” y avaló la posibilidad de continuar con la sociedad política que acordó con Weretilneck.

El gobernador consideró que el resultado expresa el reconocimiento de los vecinos al trabajo que viene realizando el intendente Cortés, así como a las obras y acciones desarrolladas en conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial. “La gente respaldó el rumbo que estamos llevando, y lo dejó muy en claro con su voto”, sintetizó.

Weretilneck recordó que durante la campaña electoral uno de los principales ejes de la propuesta fue la continuidad del trabajo de la gestión municipal y la necesidad de avanzar en una nueva Carta Orgánica que brinde mayores herramientas para mejorar el funcionamiento del Municipio.

El mandatario también analizó el resultado desde una perspectiva provincial y destacó la importancia de la victoria de la alianza entre Juntos Somos Río Negro y el PUL frente a las fuerzas políticas nacionales.

El mandatario provincial y el jefe comunal barilochense
El mandatario provincial y el jefe comunal barilochense

“Para Juntos Somos Río Negro significa un gran triunfo. Seguramente los referentes de otros partidos a nivel provincial también mirarán este resultado, porque que los dos partidos nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo, no nos hayan alcanzado en votos habla claramente de que lo local y lo provincial se imponen sobre lo nacional”, expresó.

El senador Enzo Fullone, principal referente de la Casa Rosada en Bariloche y potencial candidato a gobernador, fue el primero en admitir el revés en las urnas, aunque se mostró satisfecho con el resultado, que le permitiría a LLA contar con representación en la reforma de la Carta Orgánica local.

El parlamentario tuvo una participación activa en la campaña y en la configuración del armado libertario, que reeditó la coalición junto al PRO y sumó a otras fuerzas políticas.

El peronismo celebró el segundo lugar en el comicio y sus dirigentes afirmaron: “Estamos conformes con ser la primera oposición, pero principalmente contentos de haberle ganado a LLA”.

La elección dejó una primera señal sobre el escenario político rionegrino de cara a 2027. Weretilneck y Cortés consiguieron mostrar capacidad de articulación entre el poder provincial y el municipal, mientras que el peronismo conservó el lugar de principal fuerza opositora y los libertarios quedaron relegados al tercer puesto. El resultado abre un nuevo capítulo en las negociaciones por los armados electorales del próximo año.

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