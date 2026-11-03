Sociedad

Tormentas dispersas y un frente frío: qué pasará con las temperaturas esta semana en el AMBA

El martes tendrá probabilidades de lluvia de hasta el 40-70% durante la noche y temperaturas de entre 13°C y 21°C, mientras el SMN registró alertas activas sobre el centro-norte del país

Vista de la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires bajo lluvia, con el Obelisco, coches en movimiento, árboles, edificios y charcos que reflejan las luces del tráfico.
Un nuevo frente frío previsto para el viernes trasladará las precipitaciones al centro del país, con una franja que abarcará San Luis, el sur de Córdoba y buena parte del centro y norte de la provincia de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una semana de marcados contrastes y le tocará pasar por chaparrones dispersos en los próximos días, tormentas que podrían ganar fuerza hacia mitad de semana y un descenso térmico pronunciado para el viernes. Por otra parte, el mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra alertas activas sobre gran parte del centro del país.

El martes comenzará con cielos mayormente nublados sobre Buenos Aires y probabilidades de lluvia que irán escalando a lo largo de la jornada. Por la mañana y al mediodía la chance de precipitaciones se mantendrá en 0%, pero a partir de la tarde trepó al 10-40% y en la noche alcanzará el 40-70%, con temperaturas que oscilaron entre los 13°C y los 22°C, con una máxima esperada de 21°C.

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Ese patrón vespertino respondió al avance hacia el este de las tormentas que se desarrollaron en San Luis impulsadas por una baja en altura, que en su recorrido abarcaron sectores de Córdoba y el norte de La Pampa antes de alcanzar el sur de Santa Fe y el noreste de la provincia de Buenos Aires. Según Meteored, la Ciudad de Buenos Aires quedó en el borde sur del área de mayor actividad, con las precipitaciones más copiosas desplazadas hacia el norte.

El miércoles traerá un cambio en las condiciones. Con una máxima de 24°C y una mínima de 15°C, el tiempo mejorará en el centro del país a medida que el frente avance hacia el este y pierda intensidad. Las probabilidades de lluvia pasarán de un 10-40% durante la mañana a valores del 0-10% al mediodía, y se estabilizarán en 0% para la tarde y la noche.

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El jueves se consolidará como el día de mayor calor de la semana en el AMBA, con una máxima de 25 grados y probabilidades de precipitación nulas impulsadas por el avance de una zona de alta presión sobre el Litoral
El jueves se consolidará como el día de mayor calor de la semana en el AMBA, con una máxima de 25 grados y probabilidades de precipitación nulas impulsadas por el avance de una zona de alta presión sobre el Litoral

Mientras tanto, el grueso de la actividad tormentosa quedará concentrado en el norte del Litoral, donde Corrientes, Misiones y sectores de Chaco y Formosa todavía registrarán tormentas localmente intensas, con acumulados de precipitación considerables.

Para el jueves el panorama se despejará aún más sobre el AMBA. La jornada arrancará con una mínima de 14°C y alcanzará una máxima de 25°C, con probabilidades de lluvia nulas tanto a la mañana como al mediodía y en la noche, aunque con una chance del 0% también para la tarde.

Una zona de alta presión avanzará sobre el Litoral y desplazará el frente estacionario que hasta entonces dominará el norte del país, lo que consolidará la mejora también sobre la región metropolitana. El viento, que durante los días previos soplará del sur, girará para el viernes con la llegada del nuevo sistema.

Y el viernes será, según el pronóstico, la jornada que más se destaca en la semana. Las anomalías de temperatura detrás del sistema frontal podrían caer más de 10°C respecto de los valores promedio, informó Meteored. La máxima no superará los 23°C y la mínima descenderá a 17°C. Las probabilidades de lluvia retornan al 10-40% en la tarde y la noche, cuando un nuevo frente trasladará las precipitaciones al centro del país.

El SMN emitió alertas de distintos niveles sobre el centro y norte del país, con las advertencias de mayor intensidad concentradas en el centro-norte argentino y el AMBA ubicada en el margen sur de la zona bajo alerta
El SMN emitió alertas de distintos niveles sobre el centro y norte del país, con las advertencias de mayor intensidad concentradas en el centro-norte argentino y el AMBA ubicada en el margen sur de la zona bajo alerta

Esa franja abarcará San Luis, el sur de Córdoba y buena parte del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, con probabilidades de lluvia también para la Capital Federal.

El sábado cerrará la semana con una mínima de 13°C y una máxima de 20°C. La mañana arrancará sin probabilidades de lluvia y el tiempo se mantendrá sin precipitaciones al mediodía, mientras que en la noche la chance también será nula. El viento rotará con ráfagas orientadas hacia el norte, lo que anticipa una posible recuperación térmica para los días siguientes.

En cuanto a las alertas vigentes, el mapa del SMN con fecha de emisión del 2 de noviembre de 2026 muestra alertas de distintos niveles sobre el centro y norte del país durante el martes. El AMBA quedó en el margen sur de la zona bajo alerta, mientras que las advertencias de mayor intensidad —representadas en color naranja— cubrieron zonas del centro-norte argentino. Las provincias del litoral norte concentraron las alertas más activas, en línea con el patrón de tormentas intensas descripto para esa región durante la primera mitad de la semana.

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