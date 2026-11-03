Al menos nueve accidentes de tránsito en Buenos Aires: hubo heridos y cortes en distintos barrios

Una mujer de 22 años fue derivada al Hospital Álvarez por politraumatismos

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Un auto chocó contra vehículos estacionados a las 6 de este martes en Bahía Blanca, entre las calles Aranguren y Morón, en el barrio porteño de Floresta. El incidente generó el corte total de la zona al tránsito.

El aviso fue emitido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Desde el servicio de emergencias detallaron a Infobae que asistieron y trasladaron a una mujer de 22 años al Hospital Álvarez por politraumatismos. Policía de la Ciudad trabaja en el lugar de los hechos para dar con las circunstancias que derivaron en el impacto.

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Sin embargo, no fue el único incidente en lo que va de la mañana. En este sentido, al menos nueve siniestros viales fueron informados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) durante estas horas y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Los hechos involucraron autos, motos, un colectivo, una camioneta y un ciclista.

El episodio con heridos confirmados ocurrió a las 0.30 en el viaducto Carranza, en la intersección de la avenida Cabildo y Matienzo. Allí chocaron un interno de la línea 68 y una moto. El SAME trasladó al motociclista, un hombre de 31 años con politraumatismos, al Hospital Pirovano. Cerca de las 0.50, personal de la Comisaría Comunal 14 quedó a cargo de las pericias.

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A las 6.14 se registró otro choque entre un auto y una moto en avenida Iriarte al 3100, entre Chubut y Lafayette. Minutos después, a las 6.20, una camioneta y un auto colisionaron en la esquina de avenida Directorio y Azul.

También se informó que un ciclista fue atropellado por un automóvil en avenida Entre Ríos 171 e Hipólito Yrigoyen. En avenida Puan y Gregorio de Laferrere, en tanto, se produjo una colisión entre un vehículo y una moto, donde el SAME asistió a dos pacientes (un hombre de 32 años y una mujer de 18 años), que fueron trasladados al Hospital Piñero por politraumatismos.

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El incidente en Puan y Gregorio de Laferrere dejó dos personas trasladadas por politraumatismos

La nómina de asistencias incluyó a un hombre atropellado por un colectivo en Ciudadela y Lima, aunque el parte no precisó su estado de salud. Además, hubo un choque entre un auto y una moto en la autopista Teniente General Luis J. Dellepiane al 4318, en sentido hacia Capital, entre las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo.

En Lope de Vega al 251, entre la autopista Perito Moreno y Bacacay, se reportó la caída de un motociclista. Por último, una persona fue atropellada por una moto en avenida del Libertador al 3552, entre avenida Colombia y Fray Justo Santa María de Oro.

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A las 5.34, se reportó un accidente que involucró el choque entre un auto y una formación de trenes de la línea Sarmiento, y que genera demoras en el ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este punto, el servicio circula con demoras entre Once y Merlo, luego del incidente que ocurrió en el paso a nivel 25 de Mayo de dicha localidad bonaerense. Según detallaron desde Trenes Argentinos a este medio, el hecho dejó una persona herida, que finalmente fue trasladada.