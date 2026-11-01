Política

Sin acuerdo por el Presupuesto, el oficialismo posterga su cronograma y se encamina a las extraordinarias

La Libertad Avanza suspendió la última reunión de comisión por no contar con las firmas para dictaminar. Se atrasan los tiempos porque muchos legisladores viajan a las elecciones de medio término de los EEUU y en simultáneo ocurrirá la llegada del Papa León XIV

Personas sentadas en mesas de trabajo dentro de una sala con un panel institucional y una bandera de Argentina
Torrrendell y Álvarez en la comisión de Presupuesto
Guardar

El debate en la Cámara de Diputados está paralizado. El cronograma del Presupuesto ya fue incumplido y el bloque de La Libertad Avanza sigue estirando el debate en busca de las firmas que lo habiliten a llevar el proyecto al recinto.

El cronograma original que había comunicado el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, señalaba que el proyecto tendría dictamen ayer miércoles. Sin embargo, suspendieron la reunión de la comisión por la falta de acuerdos entre el oficialismo (La Libertad Avanza) y los bloques aliados (PRO, UCR y bancadas provinciales).

PUBLICIDAD

En este esquema, el oficialismo y los bloques aliados se tomarán los próximos diez días para intentar acercar posiciones y, según trascendió, la nueva fecha en la que el bloque libertario buscará obtener las firmas necesarias sería el 12 de noviembre. Si hay acuerdo, la fecha que el oficialismo maneja para ir al recinto es el 25 de noviembre.

Este nuevo esquema de fechas está atravesado por varias razones. La principal es que no hay acuerdo en diferentes puntos, como el reparto a las provincias de los fondos que recauda el Estado nacional. Los gobernadores y los bloques aliados le piden a LLA que el texto tenga más precisiones sobre cómo y cuándo transferirá los fondos de las cajas previsionales no transferidas. Además, le exigen al Ejecutivo que sea más claro y más amplio —el proyecto contempla unos $1,3 billones para obras.

PUBLICIDAD

Dos hombres de traje se estrechan la mano frente a un panel con el logotipo de Diputados Argentina en un salón de reuniones con micrófonos
Carlos Guberman, secretario de Hacienda

El margen en las negociaciones está dado por dos factores externos. El primero son las elecciones de medio término en los Estados Unidos. A partir del fin de semana comenzarán a viajar legisladores de casi todos los bloques parlamentarios al país del norte de América, invitados por diferentes organizaciones para participar en calidad de veedores o simplemente como invitados de organizaciones no gubernamentales.

Las elecciones son el próximo martes, por lo que el jueves podrían estar de vuelta en el país los legisladores. Sin embargo, se abre otra ventana de tiempo que también servirá para intentar cerrar un acuerdo.

El domingo 8 de noviembre llegará a la Argentina el papa León XIV, quien permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre, por lo que el oficialismo y la oposición estarán abocados al paso del Santo Padre por el país.

Malvinas

En medio de esto, el oficialismo también tiene planeado abrir el recinto para tratar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, popularmente conocido como proyecto Malvinas.

La intención del bloque de La Libertad Avanza es llevarlo al recinto el miércoles 18 de noviembre. Pero esto también queda sujeto a los acuerdos con la oposición, con el fin de que no se “filtre” ninguno de los proyectos que impulsa esta última.

Sin conocerse aún el resultado de ambos temas, lo que sí quedó establecido es que ya no hay margen para que el Ejecutivo nacional evite convocar a sesiones extraordinarias, porque, de cumplirse ese cronograma, la Cámara de Senadores no tendrá tiempo suficiente para tratar ninguno de los dos proyectos de ley.

La Cámara de Senadores necesita, por reglamento, un mínimo de dos semanas para tratar un proyecto, ya que en una se trata en comisión y deben dejarse pasar siete días entre el dictamen y la llegada del proyecto al recinto.

Pero no es solo eso: también se conoció que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comunicó a la Cámara Baja que se presentará el miércoles 25 de noviembre a brindar el informe de gestión, por lo que la única fecha libre para sesionar que les quedaría a los senadores sería el jueves 26 de noviembre.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaCámara de DiputadosMalvinasPrespuesto 2027Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Peligra la unidad opositora en Córdoba?: la incertidumbre por las candidaturas y la propuesta que llegó a la Casa Rosada

Algunos dirigentes radicales advierten que Javier Milei cayó en las encuestas, aunque mantiene un porcentaje alto. La disyuntiva del Gobierno ante el poder de daño de los aliados

¿Peligra la unidad opositora en Córdoba?: la incertidumbre por las candidaturas y la propuesta que llegó a la Casa Rosada

El complejo panorama del Gobierno para suspender las PASO alienta a Kicillof a realizar una elección unificada en PBA

El tema se habló en la reunión con los intendentes del MDF. Hasta el momento, LLA no consigue los votos. Con Primarias vigentes se fortalece la idea de una elección unificada y concurrente en la provincia de mayor peso electoral

El complejo panorama del Gobierno para suspender las PASO alienta a Kicillof a realizar una elección unificada en PBA

El pedido de la Iglesia argentina frente a la llegada del Papa y la mirada del Gobierno

A una semana de la llegada de León XIV, en el Episcopado esperan que la visita abra una etapa de diálogo que sobreviva a la partida del Pontífice. Los planteos por discapacidad y ludopatía; las diferencias que persisten y el malestar por sentirse utilizados

El pedido de la Iglesia argentina frente a la llegada del Papa y la mirada del Gobierno

Círculo rojo: Milei juega a todo o nada mientras el establishment especula hasta dónde tensionará Bullrich

El operativo Bolsonaro y el desconocimiento del triunfo de Lula elevaron al máximo el nivel de tensión entre el Presidente y la senadora. Revival cinematográfico de Santiago Caputo, rosca con gobernadores y cortocircuitos en su esquema de relaciones. El ministro y el asesor se apoderan del vínculo con Estados Unidos. Se agota el tiempo de los acuerdos con las provincias. Preocupación por la economía, inquietudes del FMI

Círculo rojo: Milei juega a todo o nada mientras el establishment especula hasta dónde tensionará Bullrich

Patricia Bullrich y el plan B de Milei: cómo retener al votante que dice “sí, pero”

Las diferencias públicas de la senadora con la Casa Rosada podrían cumplir una función electoral: contener a quienes respaldan el rumbo económico y cultural del Presidente, pero cuestionan sus formas, algunos de sus resultados y determinadas decisiones

Patricia Bullrich y el plan B de Milei: cómo retener al votante que dice “sí, pero”

DEPORTES

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del GP de México y Franco Colapinto ganó una posición para la largada de la F1

El lamento de Franco Colapinto tras clasificar 11° en México: el mensaje que le dio el Jefe de Alpine sobre la largada

Tras una penalización a Liam Lawson, Franco Colapinto largará 11° el Gran Premio de México de Fórmula 1

TELESHOW

Tras su separación, Lourdes Sánchez y el Chato Prada se mostraron juntos por primera vez en el cumpleaños de su hijo

Tras su separación, Lourdes Sánchez y el Chato Prada se mostraron juntos por primera vez en el cumpleaños de su hijo

Juana Viale saludó a Marcela Tinayre por su cumpleaños y sorprendió con un look total black con brillos y plumas

Así fue el tenso cruce que desató el escándalo entre la China Ansa y Santiago Maratea: “No te arrepientas porque se picó”

Daniela Christiansson mostró cómo fue el primer Halloween de su hija junto a Valentino López: “Feliz con su hermano”

La abuela de Pedro Rosemblat contó el emotivo deseo que le transmitió a Lali Espósito y su nieto tras su boda

INFOBAE AMÉRICA

Juan Carlos Torre, premio Konex de Brillante 2026: “La Argentina siempre está dando vueltas en torno a las mismas dificultades”

Juan Carlos Torre, premio Konex de Brillante 2026: “La Argentina siempre está dando vueltas en torno a las mismas dificultades”

Honduras aprueba la Ley Casa Segura para reforzar la legítima defensa en viviendas, negocios y vehículos

La Policía de Control Fiscal decomisa cerca de 156,000 productos de contrabando en Puntarenas

Guatemala cierra la temporada de lluvias con 23 fallecidos y más de 225.000 personas afectadas

“Simulaban mi captura”: el hostigamiento que obligó al periodista Gerall Chávez a salir de Nicaragua