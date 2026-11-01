Sin acuerdo por el Presupuesto, el oficialismo posterga su cronograma y se encamina a las extraordinarias

Torrrendell y Álvarez en la comisión de Presupuesto

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El debate en la Cámara de Diputados está paralizado. El cronograma del Presupuesto ya fue incumplido y el bloque de La Libertad Avanza sigue estirando el debate en busca de las firmas que lo habiliten a llevar el proyecto al recinto.

El cronograma original que había comunicado el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, señalaba que el proyecto tendría dictamen ayer miércoles. Sin embargo, suspendieron la reunión de la comisión por la falta de acuerdos entre el oficialismo (La Libertad Avanza) y los bloques aliados (PRO, UCR y bancadas provinciales).

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En este esquema, el oficialismo y los bloques aliados se tomarán los próximos diez días para intentar acercar posiciones y, según trascendió, la nueva fecha en la que el bloque libertario buscará obtener las firmas necesarias sería el 12 de noviembre. Si hay acuerdo, la fecha que el oficialismo maneja para ir al recinto es el 25 de noviembre.

Este nuevo esquema de fechas está atravesado por varias razones. La principal es que no hay acuerdo en diferentes puntos, como el reparto a las provincias de los fondos que recauda el Estado nacional. Los gobernadores y los bloques aliados le piden a LLA que el texto tenga más precisiones sobre cómo y cuándo transferirá los fondos de las cajas previsionales no transferidas. Además, le exigen al Ejecutivo que sea más claro y más amplio —el proyecto contempla unos $1,3 billones para obras.

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Carlos Guberman, secretario de Hacienda

El margen en las negociaciones está dado por dos factores externos. El primero son las elecciones de medio término en los Estados Unidos. A partir del fin de semana comenzarán a viajar legisladores de casi todos los bloques parlamentarios al país del norte de América, invitados por diferentes organizaciones para participar en calidad de veedores o simplemente como invitados de organizaciones no gubernamentales.

Las elecciones son el próximo martes, por lo que el jueves podrían estar de vuelta en el país los legisladores. Sin embargo, se abre otra ventana de tiempo que también servirá para intentar cerrar un acuerdo.

El domingo 8 de noviembre llegará a la Argentina el papa León XIV, quien permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre, por lo que el oficialismo y la oposición estarán abocados al paso del Santo Padre por el país.

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Malvinas

En medio de esto, el oficialismo también tiene planeado abrir el recinto para tratar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, popularmente conocido como proyecto Malvinas.

La intención del bloque de La Libertad Avanza es llevarlo al recinto el miércoles 18 de noviembre. Pero esto también queda sujeto a los acuerdos con la oposición, con el fin de que no se “filtre” ninguno de los proyectos que impulsa esta última.

Sin conocerse aún el resultado de ambos temas, lo que sí quedó establecido es que ya no hay margen para que el Ejecutivo nacional evite convocar a sesiones extraordinarias, porque, de cumplirse ese cronograma, la Cámara de Senadores no tendrá tiempo suficiente para tratar ninguno de los dos proyectos de ley.

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La Cámara de Senadores necesita, por reglamento, un mínimo de dos semanas para tratar un proyecto, ya que en una se trata en comisión y deben dejarse pasar siete días entre el dictamen y la llegada del proyecto al recinto.

Pero no es solo eso: también se conoció que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comunicó a la Cámara Baja que se presentará el miércoles 25 de noviembre a brindar el informe de gestión, por lo que la única fecha libre para sesionar que les quedaría a los senadores sería el jueves 26 de noviembre.