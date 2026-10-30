Política

“No se ha avanzado nada”: Mauricio Macri aseguró que el acuerdo electoral entre el PRO y LLA está estancado

El expresidente participó del evento solidario anual de Hacemos!, organizado por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal

Legislatura Porteña - Mauricio Macri
Mauricio Macri, fundador y referente de PRO (Fotografía: RSFOtos)
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A un año de las elecciones presidenciales, el expresidente Mauricio Macri afirmó que no hubo avances en una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). La declaración tuvo lugar tras una consulta espontánea durante su participación en el evento solidario anual de Hacemos!, organizado por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo.

Consultado por los periodistas por el estado de las negociaciones entre ambos espacios, Macri respondió de forma escueta: “No han avanzado nada”.

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La relación entre el PRO y LLA tiene vaivenes y transita diferentes planos. Desde lo político, hay un acompañamiento del partido amarillo a nivel parlamentario, instrumentado sobre todo por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y una mesa de negociación en Casa Rosada que articla el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Pero desde lo narrativo comenzaron a plantearse diferencias públicas: el posicionamiento con relación a Brasil es el último ejemplo.

mauricio macri javier milei partida
Mauricio Macri y Javier Milei

En las conversaciones políticas participa, además, el diputado nacional Fernando De Andreis en representación del macrismo. Del lado del Gobierno, a los encuentros también asiste el presente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esa dinámica, sin embargo, no se tradujo aún en una mesa para definir una alianza para los próximos comicios presidenciales. De hecho, el propio Ritondo lo hizo público y admitió que estaban lejos de sellar un acuerdo electoral.

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Cristian Ritondo y Fernando De Andreis mantuvieron reuniones en la Casa Rosada para ordenar la relación legislativa con el oficialismo.
Cristian Ritondo y Fernando De Andreis mantuvieron reuniones en la Casa Rosada para ordenar la relación legislativa con el oficialismo.

Uno de los factores que tensa la relación es la discusión territorial. El PRO pretende resguardar los distritos que gobierna ante un eventual entendimiento. La Libertad Avanza, por su parte, apunta a consolidar estructuras propias y a competir en lugares donde considera que tiene condiciones para crecer.

Esa diferencia no se limita a una negociación futura por lugares en las listas. También alcanza a la proyección de cada fuerza en provincias y municipios, una cuestión central si el vínculo entre ambos espacios avanza hacia un acuerdo nacional.

La Ciudad de Buenos Aires es otro foco de tensión. Fuentes del oficialismo nacional habían atribuido parte de la demora a la relación entre Mauricio Macri y Jorge Macri. Aunque en el entorno de la administración porteña negaron que existiera un distanciamiento entre los dos dirigentes, los desacuerdos fueron admitidos por el jefe de Gobierno porteño.

“Son miradas de gestión”, indicó meses atrás Jorge Macri sobre las diferencias que tendría con su primo y titular del PRO. En este sentido, resaltó que “él siempre pide más, pero son discusiones normales”, y contó: “Dice que ahora hay que lograr más eficiencia, bajar impuestos, hay que concesionar los medios públicos y eso lo hicimos. Esa fue una idea que me trajo él”.

Mauricio Macri y Jorge Macri presentes en la presentación del documental "El Libertador"
El jefe de Gobierno Jorge Macri reconoció diferencias de gestión con Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. (Maximiliano Luna)

Así, las versiones cruzadas reflejaron que el vínculo con el Gobierno está atravesado por debates internos de los dos partidos. Para el oficialismo, la definición de la estrategia del PRO en la capital resulta relevante antes de discutir cualquier entendimiento nacional.

Por otro lado, el diálogo también incluyó un componente legislativo. Aunque el PRO acompañó varias iniciativas del Gobierno desde el inicio de la gestión, mantuvo posturas propias en asuntos que generaron diferencias dentro de la relación política.

Entre los temas que formaron parte de esos intercambios figuraron el Presupuesto 2027, el tratamiento de los fondos asignados a Discapacidad y la eventual eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Por lo tanto, el apoyo legislativo no equivale a un acuerdo de coalición. Las conversaciones en el Congreso y los contactos entre dirigentes permiten sostener un canal institucional, pero no resuelven las diferencias sobre la competencia en los distritos, el lugar de cada fuerza en una alianza ni el liderazgo de una eventual coalición.

Junto con estos factores, también se sumaron los cuestionamientos que hizo Macri a la gestión nacional durante una actividad partidaria que tuvo lugar en Jujuy en septiembre. Aunque afirmó que el PRO respaldó al Gobierno “como nunca nadie lo hizo”, cuestionó la calidad del superávit fiscal y reclamó mejores equipos. Esas declaraciones provocaron malestar en sectores libertarios y sumaron tensión a la relación entre las fuerzas.

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