Política

El pedido urgente de Milei a su Gabinete y la discusión interna que impacta en el Senado

El Presidente habló frente a sus funcionarios y les solicitó celeridad para impulsar ciertos proyectos. Los pronósticos para la economía en el corto plazo a partir de las elecciones en Estados Unidos y los cargos que comienzan a disputarse en la Cámara Alta, con influencia en las designaciones judiciales

El presidente Javier Milei. REUTERS/Alejandro Martinez Verez
El presidente Javier Milei. REUTERS/Alejandro Martinez Verez
Guardar

Los balances que se realizan puertas adentro del Gobierno parecen repetirse semana a semana. El panorama económico muestra sus claroscuros, hay una oposición que dice tener predisposición a colaborar a cambio de ciertas concesiones y el oficialismo continúa sin la aprobación de los proyectos más importantes, mientras las internas dificultan la articulación y mellan la confianza.

Se asemeja a lo que Adolfo Bioy Casares escribió en La invención de Morel, donde los personajes repiten eternamente las mismas escenas, grabadas por una máquina. A diferencia de esa novela, la dinámica de la administración libertaria no se da porque su inventor -el Presidente- lo elige, sino porque generalmente no se involucra.

PUBLICIDAD

Javier Milei opta por que los diferentes sectores de su gobierno compitan internamente porque considera que eso los incentiva a mejorar, tal como lo interpreta en el plano de la economía. Esa cuestión cíclica se evidenció en las discusiones internas vinculadas a la Reforma Política.

Pero esta semana algo pareció cambiar. El lunes, en reunión de Gabinete, el Presidente rompió con ese debate interno de la Mesa Política.

Según relataron dos de los participantes a Infobae, hacia la mitad del encuentro, miró a Diego Santilli y le encomendó que se aceleraran las negociaciones para poder sacarla cuanto antes. También le pidió que se apuraran en sacar la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional.

PUBLICIDAD

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada
El Jefe de Gabinete, Diego Santilli

Será por ese motivo que algunos de los integrantes de la Mesa Política vieron mayor celeridad por parte de alfiles del karinismo a lo largo de esta semana. “Vamos a avanzar con ese tema”, confirmó una fuente inobjetable. ¿Cómo se procederá y qué se relegará a cambio? Todavía es una incógnita.

No fue menor que Karina Milei viajara esta semana a una Ronda de Negocios por el RIGI en Rosario, a la cual asistieron 12 gobernadores. Hubo particular sintonía con el santafesino Maximiliano Pullaro, quien ya es contabilizado como uno de los aliados a los que no se les competirá con intensidad el año próximo. Este domingo también se mostrará con Jorge Macri.

Los operadores del Gobierno que no han querido acelerar los acuerdos alegan que el PRO y la UCR deben resolver sus frentes internos. Al mismo tiempo, existe una desconfianza mutua entre los armadores de La Libertad Avanza y los gobernadores que quieren acordar.

“¿A mí quién me asegura que si no les competimos en las provincias y no mejora nuestra imagen nacional, el día de mañana no nos pongan una lista? No hay ningún instrumento jurídico para acordar las condiciones de las elecciones. Es un acuerdo de palabra, por eso se precisa que al momento de pactar haya confianza”, dice una de las partes libertarias que está en las negociaciones.

Santilli conversó con los gobernadores para que existieran colectoras, a las que llama “Sistema de Adhesiones”. Aún no hay un consenso unánime sobre la cuestión, pero serviría como una garantía para que los gobernadores no dependan enteramente de la lapicera de Karina y los Menem.

Con el apuro presidencial, ya no se habla de que las negociaciones por la reforma política puedan extenderse hasta febrero del año próximo. “Se va a conversar palmo a palmo con el Presupuesto, así que hay un plazo hasta diciembre”, convalidan.

El apuro de Milei por una sanción de esa reforma tiene dos motivos centrales: demorar el comienzo de la temporada de elecciones, la cual suele venir con mayor volatilidad económica, y mostrarle al mercado la consolidación de un bloque de gobernadores aliados dispuestos a sostener el proyecto oficialista.

Resulta poco probable que esa decisión elimine las dudas de los inversores, aunque pretenden que sirva para mitigar parte de la incertidumbre. El timing es clave. El Riesgo País cerró cerca de los 800 puntos básicos hacia el final de octubre, más de un 30% por encima del nivel que tenía el mes pasado. Un estratega del Gobierno confiesa que la penetración de la narrativa libertaria se encuentra “desgastada”.

El ministro de Economía, Luis Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo

Eso impacta en las provincias. Una figura del oficialismo que se autopostula como candidato a gobernador en el norte confiesa puertas adentro que las encuestas que le llegaron en las últimas semanas han sufrido un deterioro notorio sobre la marca liberrtaria. Si pensaba armar un frente más purista, ahora lo piensa dos veces.

Hoy en día hay cinco provincias en las que podría existir alguna posibilidad de ganar si la oferta electoral y el viento económico las favorecen: Córdoba, La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego y Río Negro. En esta última aspira a competir el senador libertario Enzo Fullone, el estratega político del oficialismo para las elecciones que se desarrollarán este domingo en Bariloche. Si consigue un buen resultado, será investido como el precandidato.

En el plano económico, el Gobierno festejó que la morosidad de las familias bajó por segundo mes consecutivo. La consultora 1816 calculó que pasó de 12,8% en agosto a 12,2% en septiembre. Colaboradores de Luis Caputo afirman que esa variación se explica por “el proceso de desinflación, el crecimiento del salario real y el trabajo del Banco Nación para liderar una política de refinanciación”.

Puertas adentro admiten que la dinámica de la inflación podría ser moderadamente alcista en el último trimestre por la estacionalidad de las fiestas. “Depende de la carne, por ahora no viene subiendo como siempre”, marcan.

La contracara de ese desempeño fue el incremento del Riesgo País, al que condicionan tanto factores locales como exteriores. En el Ministerio de Economía creen que no tendrán un panorama internacional favorable por estos meses porque no prevén un alivio en el nivel de las guerras ni una baja del precio del petróleo Brent.

Si esos niveles descienden, avisan que buscarán “bajar la nafta, la luz y el gas”; pero en la actualidad sucede el caso contrario: hubo incrementos en los combustibles en septiembre y eso presionará la inflación de octubre.

La preocupación es mayor cuando miran el complejo escenario con las tasas internacionales. Al observar el caso estadounidense, afirman que la economía norteamericana tiene problemas en su política fiscal y en su nivel de deuda. Aun así, hay algunos que tratan de ser optimistas respecto a las elecciones de medio término del próximo martes: “No me aventuraría a creer que Trump pierde el martes con el nivel de crecimiento que tiene”.

Santiago Caputo, Luis Caputo y Peter Lamelas
Santiago Caputo, Luis Caputo y Peter Lamelas

Un sector del Gobierno que mira con particular atención ese acontecimiento es el de Santiago Caputo. “No creemos que vaya a tener ningún efecto, para ser honestos”, afirman, alegando que el resultado de Brasil podría haber tenido mayor incidencia en la inestabilidad local.

Al respecto de ese punto, en Itamaraty afirman que Lula no romperá con Argentina, sino que va a “invisibilizar” a Milei. “No lo va a mencionar, lo considera de un estamento inferior”, agregan, aunque están preocupados por otras maniobras que pueda realizar el libertario: “En el corto plazo no va a pasar nada. Los contratos existen y no se van a alterar. Mi preocupación es por el largo plazo. Las relaciones están comprometidas”.

Volviendo a las elecciones estadounidenses, otra fuente de la Casa Rosada opina: “No afecta mucho el tema de perder el Senado, porque por el filibuster cualquier ley necesita de 60 votos en vez de 51. Mientras un partido u otro no tenga 60 senadores, tener mayoría simple no te cambia mucho. Sí en la narrativa. Pero Obama gobernó con el Senado en contra durante sus últimos dos años y fue la época en la que más cambios hizo”.

Varios integrantes de esa ala del Gobierno viajarán a Washington por estas horas. También lo harán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.

Es por ese motivo que no habrá reunión de Mesa Política este martes. Será la segunda semana consecutiva en la que no se realizará este tipo de encuentros. Coincidencia o no, esta circunstancia se produce en el momento más intenso de las internas entre varios de estos funcionarios.

Una de las novedades de las últimas semanas es que hay malestar en casi todos los sectores de esa mesa por los desmarques de Patricia Bullrich y sus coqueteos con la posibilidad de competir en las presidenciales. Los hermanos Milei tienen decidido no pedirle que se vaya del espacio y tampoco que deje de ser la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, pero el vínculo podría tensionarse más en las próximas semanas.

Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado
Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado

Bullrich está en desacuerdo con decenas de pliegos de jueces y fiscales que son enviados desde el Poder Ejecutivo hacia la Comisión de Acuerdos del Senado, el ámbito donde se aprueban y se despachan hacia las sesiones. Su entorno no apunta tanto al ministro Juan Bautista Mahiques sino a los nombres que emanan del menemismo. En esa sintonía están algunos de los senadores aliados que el oficialismo necesita para la reforma política.

¿Será verdad que la exministra de Seguridad está conversando con varios de ellos sobre el Consejo de la Magistratura, que debe renovar representantes en las próximas semanas? Hay quienes dicen que varios oficialistas “se van a llevar una sorpresa”.

En la reunión de bloque previa a la sesión del último jueves, Bullrich tuvo una corta discusión con la senadora nacional Nadia Márquez, la lugarteniente de Karina en el Senado, que le reclamó cambios en la forma de organizar la dinámica del bloque.

El vínculo entre ambas está roto. Bullrich fue quien puso un primer freno a las intenciones de la Casa Rosada de poner a la neuquina al frente de la Comisión de Acuerdos luego del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. “No podemos despreciar a los aliados poniendo a alguien que la oposición no quiere”, justifican.

Esa discusión promete destrabarse en los próximos días. Es altamente probable que la Casa Rosada proponga a Enzo Fullone —de confianza de los Menem— y que Márquez solo vaya como representante del oficialismo al Consejo de la Magistratura.

Una mujer habla por micrófono en una mesa junto a un hombre en traje, ante un fondo azul con la frase Senado Argentina
La legisladora Nadia Márquez habla durante una reunión de la Comisión de Legislación General en el Senado de la Nación Argentina. (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado.)

El bloque del Justicialismo sumó una banca más en los últimos días y pasó a ser la primera minoría de la Cámara con 22 integrantes. Eso se hizo con el objetivo de reclamar dos representantes en el Consejo y dejar a La Libertad Avanza con un solo asiento por el Senado. La novedad es que, llegado el momento, el oficialismo presentará dos nombres y no uno, amparado en el antecedente de Martín Doñate ocurrido cuatro años atrás. “Se va a judicializar”, confirma una fuente inobjetable.

El segundo representante todavía no está definido. Hay personajes no menores del oficialismo a quienes les gustaría que sea el salteño Gonzalo Guzmán Coraita, pero sería toda una declaración política que no se elija al cordobés Luis Juez, que ya forma parte de ese órgano. Todo por verse.

Lo cierto es que en el bullrichismo no convalidan varios de los nombres judiciales que están en esa comisión. Tanto los Milei como los demás integrantes de la Mesa Política están evaluando cómo se desarrollan los tiempos de las reformas en esa Cámara. A los bullrichistas no les preocupa el rumor -falso, por el momento- de que la querían remover de la jefatura. Quienes la han visitado recientemente son terminantes: “No pasa nada, si lo hacen no van a pasar ni una sola ley hasta diciembre del 2027”.

Temas Relacionados

Javier MileiReforma políticaRiesgo paísLa Libertad AvanzaEleccionesElecciones 2027InflacióneconomíaDiego SantilliPatricia Bullrich

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin acuerdo por el Presupuesto, el oficialismo posterga su cronograma y se encamina a las extraordinarias

La Libertad Avanza suspendió la última reunión de comisión por no contar con las firmas para dictaminar. Se atrasan los tiempos porque muchos legisladores viajan a las elecciones de medio término de los EEUU y en simultáneo ocurrirá la llegada del Papa León XIV

Sin acuerdo por el Presupuesto, el oficialismo posterga su cronograma y se encamina a las extraordinarias

¿Peligra la unidad opositora en Córdoba?: la incertidumbre por las candidaturas y la propuesta que llegó a la Casa Rosada

Algunos dirigentes radicales advierten que Javier Milei cayó en las encuestas, aunque mantiene un porcentaje alto. La disyuntiva del Gobierno ante el poder de daño de los aliados

¿Peligra la unidad opositora en Córdoba?: la incertidumbre por las candidaturas y la propuesta que llegó a la Casa Rosada

El complejo panorama del Gobierno para suspender las PASO alienta a Kicillof a realizar una elección unificada en PBA

El tema se habló en la reunión con los intendentes del MDF. Hasta el momento, LLA no consigue los votos. Con Primarias vigentes se fortalece la idea de una elección unificada y concurrente en la provincia de mayor peso electoral

El complejo panorama del Gobierno para suspender las PASO alienta a Kicillof a realizar una elección unificada en PBA

El pedido de la Iglesia argentina frente a la llegada del Papa y la mirada del Gobierno

A una semana de la llegada de León XIV, en el Episcopado esperan que la visita abra una etapa de diálogo que sobreviva a la partida del Pontífice. Los planteos por discapacidad y ludopatía; las diferencias que persisten y el malestar por sentirse utilizados

El pedido de la Iglesia argentina frente a la llegada del Papa y la mirada del Gobierno

Círculo rojo: Milei juega a todo o nada mientras el establishment especula hasta dónde tensionará Bullrich

El operativo Bolsonaro y el desconocimiento del triunfo de Lula elevaron al máximo el nivel de tensión entre el Presidente y la senadora. Revival cinematográfico de Santiago Caputo, rosca con gobernadores y cortocircuitos en su esquema de relaciones. El ministro y el asesor se apoderan del vínculo con Estados Unidos. Se agota el tiempo de los acuerdos con las provincias. Preocupación por la economía, inquietudes del FMI

Círculo rojo: Milei juega a todo o nada mientras el establishment especula hasta dónde tensionará Bullrich

DEPORTES

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del GP de México y Franco Colapinto ganó una posición para la largada de la F1

El lamento de Franco Colapinto tras clasificar 11° en México: el mensaje que le dio el Jefe de Alpine sobre la largada

Tras una penalización a Liam Lawson, Franco Colapinto largará 11° el Gran Premio de México de Fórmula 1

TELESHOW

Tras su separación, Lourdes Sánchez y el Chato Prada se mostraron juntos por primera vez en el cumpleaños de su hijo

Tras su separación, Lourdes Sánchez y el Chato Prada se mostraron juntos por primera vez en el cumpleaños de su hijo

Juana Viale saludó a Marcela Tinayre por su cumpleaños y sorprendió con un look total black con brillos y plumas

Así fue el tenso cruce que desató el escándalo entre la China Ansa y Santiago Maratea: “No te arrepientas porque se picó”

Daniela Christiansson mostró cómo fue el primer Halloween de su hija junto a Valentino López: “Feliz con su hermano”

La abuela de Pedro Rosemblat contó el emotivo deseo que le transmitió a Lali Espósito y su nieto tras su boda

INFOBAE AMÉRICA

Juan Carlos Torre, premio Konex de Brillante 2026: “La Argentina siempre está dando vueltas en torno a las mismas dificultades”

Juan Carlos Torre, premio Konex de Brillante 2026: “La Argentina siempre está dando vueltas en torno a las mismas dificultades”

Honduras aprueba la Ley Casa Segura para reforzar la legítima defensa en viviendas, negocios y vehículos

La Policía de Control Fiscal decomisa cerca de 156,000 productos de contrabando en Puntarenas

Guatemala cierra la temporada de lluvias con 23 fallecidos y más de 225.000 personas afectadas

“Simulaban mi captura”: el hostigamiento que obligó al periodista Gerall Chávez a salir de Nicaragua