Política

La Justicia ordenó devolverle $9.377 millones a Enrique Piñeyro por el impuesto a la riqueza que le cobró Alberto Fernández: los donará al Garrahan

El piloto, actor y empresario explicó en Infobae en Vivo los motivos de su reclamo contra el aporte solidario y confirmó que formalizó ante escribano público la donación del reintegro a la Fundación Garrahan

Enrique Piñeyro formalizó ante escribano público la donación íntegra de la devolución judicial a la Fundación Garrahan
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La sentencia definitiva sobre el aporte solidario, creado durante el gobierno de Alberto Fernández y conocido como impuesto a la riqueza, abrió el camino para que una suma de $9.377 millones vuelva a manos de quien la había abonado.

La resolución judicial ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que sucedió a la AFIP, reintegrar el dinero luego de una apelación; el beneficiario calculó que representa “el 99% del pago” que realizó, aunque advirtió que la devaluación redujo su valor en términos reales.

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A partir de esa devolución, Enrique Piñeyro, piloto de avión, actor y empresario, decidió que los fondos tendrán como destino la Fundación Garrahan.

Su plan no consiste en retener el reintegro, sino en transferirlo a la entidad vinculada al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, una vez que el dinero ingrese en la cuenta que debe utilizar para completar el circuito formal. “El dinero tiene que pasar por una cuenta mía e ir al Garrahan”, explicó en Infobae Al Amanecer.

La devolución judicial tendrá como destino la Fundación Garrahan

La decisión de donar no quedó en una promesa posterior al fallo. Piñeyro afirmó que dejó documentada la operación ante escribano público y que la fundación ya aceptó el instrumento, por lo que considera que existe un compromiso establecido entre las partes.

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El litigio judicial se originó a partir de una acción declarativa sobre el alcance temporal y la validez retroactiva del aporte solidario (Captura de video)
El litigio judicial se originó a partir de una acción declarativa sobre el alcance temporal y la validez retroactiva del aporte solidario (Captura de video)

Yo ya hice la escritura de donación para el Garrahan”, sostuvo el piloto, quien remarcó que el paso por su cuenta personal responde a los requisitos administrativos para recibir y enviar los recursos.

La causa se originó en una discusión sobre el alcance temporal del aporte solidario. Piñeyro presentó una acción declarativa de certeza para que la Justicia definiera la validez de una porción del tributo que, según su planteo, alcanzaba situaciones anteriores a la sanción de la ley.

Dijo que pagó el impuesto, incluidos los punitorios derivados de la demora, y que el desembolso previo modificó luego el objeto del expediente, que pasó a incorporar el pedido de devolución. Al cuestionar la norma, afirmó: “No puede ser que estén pegando manotazo de ahogado”.

El piloto insistió en que su reclamo no tuvo como finalidad evitar el pago ni conservar los fondos para sí. Por el contrario, sostuvo que el caso buscó poner en discusión criterios de la política tributaria y que el reintegro puede volcarse a una institución de salud pública.

Yo creo que hay que pagar impuestos”, planteó, y agregó que las personas con patrimonios más altos deberían realizar una contribución mayor.

Falta de continuidad en la política tributaria

En ese marco, vinculó el debate con las devaluaciones, la inflación y las sucesivas regularizaciones de activos. Mencionó los blanqueos dispuestos durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, y los describió como parte de un problema que excede a una administración en particular.

Planilla con números examinada con una lupa junto a un bolígrafo, una calculadora negra, una carpeta con hojas y fajos de billetes de 2000 pesos.
Los sucesivos blanqueos de capitales en distintas administraciones desalientan el cumplimiento fiscal según el testimonio de Piñeyro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Piñeyro, esas herramientas desalientan a quienes cumplen sus obligaciones porque instalan la expectativa de una futura regularización, mientras algunos trabajadores de ingresos bajos —como docentes, según señaló— pueden quedar alcanzados por Ganancias.

Su mirada sobre los impuestos se conecta con una definición más amplia sobre las responsabilidades estatales. Piñeyro sostuvo que el Estado debería funcionar como un “ecualizador” social, con capacidad para garantizar vivienda, educación, salud y nutrición. “Toda persona, por el solo hecho de nacer, tiene derecho” a esos servicios, afirmó al referirse a la necesidad de una base de protección para cada niño.

Desde esa perspectiva, mencionó los subsidios a los servicios públicos que reciben sectores de altos ingresos y citó casos de San Isidro como ejemplo de una asignación que, a su entender, debería revisarse.

También habló de hospitales públicos con necesidades de inversión y mantenimiento, y ubicó al Garrahan entre las instituciones que requieren más recursos. “El Estado tiene que ser un ecualizador”, insistió, al sostener que la devolución del aporte puede dirigirse a áreas como la salud y la universidad pública, que considera desfinanciadas.

El debate sobre patrimonio, poder político y empresas tecnológicas

Piñeyro propuso además discutir límites a la acumulación de riqueza, una posición que, según explicó, va más allá de elevar la carga tributaria sobre los grandes patrimonios. Relacionó la concentración económica con recursos que podrían faltar en otros sectores y con la posibilidad de adquirir bienes cada vez más costosos sin que ello resuelva vínculos familiares o problemas de salud. “No puede ser que uno pueda acumular indefinidamente”, expresó.

La preocupación se extiende, según dijo, al peso político de los empresarios con capacidad para financiar campañas o incidir en decisiones públicas.

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