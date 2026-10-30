Política

El Tribunal Oral que condenó a Cristina Kirchner obtuvo una segunda certificación de calidad

El TOF N°2 de Comodoro Py ya cuenta con el aval IRAM-ISO 9001:2015 para los procesos de tramitación y elaboración de resoluciones interlocutorias. Fue emitido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación

Causa Vialidad: continúa el juicio contra Cristina Kirchner - La Constitución de la Nación Argentina
Cristina Kirchner en su alegato por la causa Vialidad en septiembre de 2022 (Captura de Video)
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Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py obtuvo su segunda certificación internacional de calidad IRAM-ISO 9001:2015 para los procesos de tramitación y elaboración de resoluciones interlocutorias, mientras supervisa la ejecución de las condenas dictadas en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros acusados.

El certificado, emitido el 14 de octubre de 2026 por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, tendrá vigencia hasta el 25 de octubre de 2027. Dicho aval comprende el sistema de gestión de calidad del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura aplicado a los procedimientos del tribunal.

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Las resoluciones interlocutorias son decisiones judiciales sobre cuestiones que surgen durante el desarrollo de un expediente. La certificación evalúa cómo se organizan, elaboran y tramitan esos pronunciamientos, pero no revisa su contenido ni determina si su criterio jurídico es correcto.

El juez federal Jorge Luciano Gorini, impulsor de la iniciativa junto con el secretario Tomás Cisneros, vinculó el reconocimiento con la actividad actual del juzgado. “Es importante destacar esto siendo nosotros un tribunal que llevó adelante el juicio de Vialidad, entre otros, pero particularmente este que sigue teniendo tanta actualidad y vigencia, y que estamos supervisando la ejecución de la condena de Cristina y de otros condenados en ese juicio también”, señaló.

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El juez federal Jorge Luciano Gorini, impulsor de la iniciativa
El juez federal Jorge Luciano Gorini, impulsor de la iniciativa

Gorini sostuvo que la certificación permite exponer tareas judiciales que suelen quedar fuera de la atención pública. “Es la segunda certificación de calidad que obtenemos y que demuestra la calidad con las que estamos desarrollando las tareas habitualmente, que a veces esto está invisibilizado. Por eso está bueno que trascienda”, afirmó.

Base de datos propia para homogeneizar resoluciones interlocutorias

El Tribunal Oral Federal N° 2 incorporó herramientas tecnológicas, entre ellas recursos de inteligencia artificial, para ordenar sus procedimientos internos y reducir posibles contradicciones entre resoluciones. El objetivo es construir una base de datos propia que permita consultar antecedentes y sostener criterios homogéneos.

“Se busca generar básicamente, incluso utilizando herramientas de Inteligencia Artificial, coherencia dentro de lo que son los pronunciamientos interlocutorios del tribunal para que no existan contradicciones, es decir, tener una propia base de datos y generar homogeneidad en las decisiones”, explicó Gorini.

Andres Basso - Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu 1920
El TOF 2, integrado por Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, condenó a CFK por la causa Vialidad

La iniciativa también busca evitar diferencias de criterio cuando los integrantes del tribunal intervienen de forma individual en causas asignadas a un solo juez. El magistrado precisó que se procura “evitar que en las causas unipersonales pueda existir discrepancia de criterios o matices en las decisiones cuando decide un juez u otro dentro del mismo tribunal”.

El alcance de este sistema no incluye las sentencias dictadas después de los juicios orales. Se limita a las decisiones interlocutorias y a la gestión administrativa de los procesos que las anteceden.

La norma ISO 9001:2015 fija requisitos para los sistemas de gestión de calidad, como la definición de procedimientos, la asignación de responsabilidades, el seguimiento del desempeño y la mejora continua. Su cumplimiento acredita la existencia y el funcionamiento de esos mecanismos, sin que el organismo certificador examine o avale decisiones jurisdiccionales.

El antecedente de 2019 en la mesa de entradas

La distinción continúa un proceso iniciado en febrero de 2019, cuando el TOF 2 recibió su primera certificación ISO 9001:2015 por el funcionamiento de su mesa de entradas. Aquella experiencia contó con la colaboración del Programa de Gestión de Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El plan buscaba unificar procedimientos, establecer controles, mejorar la atención al público y agilizar la tramitación de expedientes. El Ministerio de Justicia informó entonces que se habían registrado avances en la celeridad de los trámites, el uso de herramientas informáticas para administrar las causas y la capacitación del personal.

La pandemia modificó el régimen de presentación de documentos y escritos, que pasó a operar de forma casi completamente digital. Ese cambio llevó al tribunal a trasladar el foco de su gestión hacia las resoluciones interlocutorias.

“En ese momento pre-pandemia habíamos certificado todo el proceso de Mesa de Entrada. Con la pandemia mediante, que modificó el régimen de introducción de documentos, escritos, que pasó a ser prácticamente todo digital, nos abocamos a otro aspecto de la gestión que es esta de las resoluciones interlocutorias dentro del mismo tribunal”, cerró Gorini.

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