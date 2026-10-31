Política

El Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología

El economista Ricardo Crespo, investigador del CONICET y exvicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral, asumirá el puesto que quedó vacante tras la renuncia de César Óscar Lencina

Ricardo Fernando Crespo economista, subsecretario de Ciencia y Tecnología
El economista Ricardo Fernando Crespo fue designado subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación.
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El economista Ricardo Fernando Crespo fue designado como subsecretario de Ciencia y Tecnología por la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Adriana Baravalle, se informó oficialmente.

El nombramiento se produjo tras la renuncia de César Óscar Lencina, quien dejó el cargo el jueves último luego de alegar “dificultades persistentes” para ejercer sus funciones y falta de apoyo institucional.

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La subsecretaría depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Diego Santilli.

La trayectoria académica de Ricardo Crespo

Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Su tesis doctoral fue desarrollada en la Facultad de Economía y Negocios.

También es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno.

Una mujer sonriente con cabello castaño, camisa blanca y blazer negro lleva una credencial y posa junto a un banner azul con patrones de red.
Adriana Baravalle asumió la conducción de la secretaría en agosto en reemplazo de Darío Genua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de asumir como subsecretario, fue vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral. Su trayectoria incluye tareas de docencia, investigación y gestión universitaria.

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Crespo reemplaza a Lencina, cuya salida fue formalizada mediante una carta dirigida a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Según informó Infobae, el exfuncionario sostuvo que su renuncia buscaba habilitar “una nueva dinámica de trabajo” y asegurar la continuidad de la gestión.

Por su parte, Adriana Baravalle había asumido como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología el 13 de agosto pasado, en reemplazo de Darío Genua, quien había dejado el cargo a fines de julio después de semanas de incertidumbre sobre su salida y reemplazo. Su designación fue impulsada por el jefe de Gabinete.

Retrato de medio cuerpo de un hombre con chaqueta azul frente a un cuerpo de agua con hielo
Lencina sostuvo en su carta que su salida busca asegurar la continuidad de la gestión oficial.

Baravalle se presenta como experta en inteligencia artificial con estudios en la American Andragogy University y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde cursa un doctorado en Ingeniería. Fundó y dirige SynapsIA, una red regional de especialistas en IA, y estuvo al frente del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de esa universidad.

Según el comunicado oficial, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019. Bajo la órbita de la Secretaría se encuentran organismos como el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), entre otros.

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