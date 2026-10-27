Política

Lula le respondió a Cristina Kirchner y a Sergio Massa tras su triunfo en las elecciones de Brasil

El presidente brasileño, que fue electo para un cuarto mandato, destacó el mensaje de ambos dirigentes luego de que se conocieron los resultados del balotaje ante Flávio Bolsonaro. "Celebramos una gran victoria de la justicia social", afirmó

Cristina Fernández de Kirchner - Lula Da Silva
Lula da Silva agradeció las felicitaciones de Cristina Kirchner y destacó la defensa de una América Latina soberana
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El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva, le respondió a Cristina Kirchner y destacó el triunfo que obtuvo el último domingo en el balotaje ante Flávio Bolsonaro. El mandatario brasileño consiguió un histórico cuarto mandato no consecutivo luego de ser elegido con el 51,8% de los votos.

A través de su cuenta de X, en medio de la convulsión por la sorpresiva salida de Brasil del candidato del Partido Liberal, Lula replicó el mensaje de la ex mandataria y escribió: “Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje”.

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Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz. Un gran abrazo para ti, que siempre ha estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera”, agregó.

Cristina Fernández de Kirchner lula da silva

El domingo, cuando se conoció oficialmente el resultado de la elección, Cristina Kirchner fue una de las primeras dirigentes del país en expresarse y publicó: “Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y después... a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”.

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El otro nombre de peso al que Lula le envió su mensaje fue al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien también había celebrado el triunfo electoral del referente del Partido de los Trabajadores.

Sergio massa lula da silva

“Muchas gracias, @SergioMassa, por las palabras de cariño y amistad. Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor. Brasil y Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido. Que la victoria del pueblo brasileño en las urnas pueda inspirar a los que luchan por los derechos de los trabajadores en todo el mundo”, afirmó el brasileño.

La respuesta del mandatario brasileño se produjo en un contexto de alta tensión regional. Lula venció en la segunda vuelta con el 51,76% de los sufragios, frente al 48,24% que cosechó Bolsonaro, líder del Partido Liberal (PL). El resultado representó una remontada inédita en la historia democrática de Brasil: desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989, el candidato que había encabezado la primera ronda siempre se había impuesto en el balotaje. En la instancia inicial del 4 de octubre, el postulante del PL obtuvo el 47% de los votos contra el 45,1% del actual jefe de Estado, una brecha que ninguna encuestadora había anticipado.

Lula Da Silva y Sergio Massa Frente Renovador
El presidente brasileño resaltó los lazos históricos bilaterales en su mensaje dirigido a Sergio Massa (Frente Renovador)

El intercambio entre ambos dirigentes no pasó inadvertido en el peronismo, donde una porción significativa del arco interno leyó la victoria como un estímulo directo para la candidatura de Cristina Kirchner en las legislativas de 2027. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, publicó un mensaje en el que vinculó los dos procesos: “Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con CFK”, escribió en X, tras un intercambio con Rodrigo Neves, alcalde de Niterói, ciudad del estado de Río de Janeiro que había recibido a la ex presidenta meses atrás.

Rafael Valim, el abogado brasileño que impulsa la revisión de la condena de Kirchner en la causa Vialidad ante la ONU, fue más explícito. “Hoy ha sido Lula, el año que viene será Cristina”, publicó minutos después de conocerse el resultado electoral. En la misma dirección, la diputada nacional Paula Penacca pidió “energías renovadas” para lograr “la liberación de Cristina y el fin de la proscripción”, mientras que el senador Eduardo “Wado” de Pedro compartió una imagen de la ex mandataria junto al presidente brasileño con las banderas de ambos países.

La lectura peronista también apuntó a la necesidad de construir un frente amplio que replique la estrategia del Partido de los Trabajadores (PT). Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y figura que asume públicamente un perfil de precandidato presidencial, consideró que el triunfo de Lula marca “un hito importantísimo que representa un quiebre” en el avance de las derechas regionales, en declaraciones a El Destape. La diputada Victoria Tolosa Paz destacó el “pragmatismo” del mandatario brasileño y recordó su decisión de incorporar a Geraldo Alckmin en la fórmula de 2022, una alianza que sumó a sectores industriales y de centroderecha de San Pablo.

Cristina Fernández de Kirchner - Lula Da Silva
Referentes del peronismo interpretaron el resultado en Brasil como un impulso político hacia las elecciones legislativas de 2027

En contraste con las celebraciones opositoras, el gobierno de Javier Milei confirmó que no emitirá una felicitación oficial. “No va a haber un comunicado oficial”, declaró el vocero presidencial, Adrián Ravier, el martes en conferencia de prensa en Casa Rosada. El funcionario señaló que el Ejecutivo “tomó nota del resultado electoral” y justificó la postura al recordar que en 2023, cuando Milei fue electo, el mandatario brasileño no lo saludó personalmente. “El presidente Milei no es un hipócrita, hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”, afirmó Ravier.

La decisión ubicó a la Argentina como el único país sudamericano sin un reconocimiento formal de la victoria de Lula. Todos los mandatarios de la región felicitaron al presidente reelecto entre la noche del domingo y la mañana del lunes, incluidos aquellos con mayor afinidad ideológica con Milei, como José Antonio Kast (Chile), Keiko Fujimori (Perú) y Santiago Peña (Paraguay). La relación bilateral acumula embajadas sin titulares desde agosto, cuando Itamaraty rebajó el nivel diplomático tras los insultos del presidente argentino contra Lula durante el lanzamiento de la candidatura de Bolsonaro en San Pablo. En aquella oportunidad, el mandatario libertario calificó al jefe de Estado brasileño de “presidiario”, “ladrón” y “totalitario”.

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