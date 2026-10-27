América Latina

Flávio Bolsonaro no entregó su pasaporte dentro del plazo impuesto por la justicia de Brasil y la Policía lo canceló

Los documentos del senador, quien tiene prohibido salir del país mientras enfrenta investigaciones por lavado de dinero, ya no tienen validez. Se ignora su paradero en medio de múltiples rumores

Flávio Bolsonaro (Europa Press)
Flávio Bolsonaro (Europa Press)
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La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador Flávio Bolsonaro después de que no los entregara dentro del plazo de 24 horas que le había fijado la justicia, informó este martes una fuente policial a la agencia de noticias AFP.

Según la misma fuente, “no hay registro formal” de que el legislador haya abandonado el territorio brasileño.

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La orden surgió un día después de perder la elección presidencial ante Lula

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, dictó la medida la noche del domingo 25 de octubre, pocas horas después de que Bolsonaro perdiera el balotaje ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% del candidato conservador. El fallo ordenaba la cancelación de todos los pasaportes emitidos a nombre del senador —incluido el diplomático— y le daba un día para entregar cualquier documento de viaje de otra nacionalidad que pudiera poseer.

Moraes también dispuso la prohibición de salida del país e instruyó a la Policía Federal para que activara una alerta migratoria en el sistema Sonar, la plataforma que controla los desplazamientos internacionales en Brasil.

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El ex candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (REUTERS/Agustín Marcarian)
El ex candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (REUTERS/Agustín Marcarian)

Bolsonaro dijo que fue intimado por la Policía Federal al salir de la casa de su padre

En un video difundido en redes sociales el lunes, Flávio Bolsonaro aseguró que agentes federales lo abordaron cuando salía de la residencia de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, cuestionó el senador, en referencia a declaraciones de su hermano, el ex diputado Eduardo Bolsonaro, quien días antes de la elección había sugerido que Flávio debería abandonar Brasil en caso de derrota.

El senador afirmó que nunca contempló irse del país y que entregaría sus documentos. También adelantó que buscará la impugnación de la fórmula ganadora por presunto abuso de poder político y económico.

Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema (AP Foto/Eraldo Peres)
Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema (AP Foto/Eraldo Peres)

La medida se enmarca en una investigación por lavado de dinero

La decisión de Moraes se inscribe en un proceso en el que Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz son investigados por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, en un esquema que habría involucrado plataformas de apuestas deportivas en línea.

La Policía Federal halló indicios de una conexión entre el senador y una cuenta bancaria perteneciente a una de las compañías del letrado, según informó el portal G1. Bolsonaro niega cualquier vínculo.

Como parte de la misma resolución, Moraes prohibió todo contacto entre Flávio Bolsonaro y Tomaz, “por cualquier medio, directo o por interpósita persona”.

El senador también es investigado por el financiamiento del filme “Dark Horse”

De forma paralela, la Policía Federal investiga al senador en un caso vinculado al financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida de Jair Bolsonaro.

Según la pesquisa, el filme recibió al menos R$ 65 millones (unos USD 10 millones) de Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central tras acusaciones de fraudes millonarias.

El ex presidente Jair Bolsonaro cumple actualmente prisión domiciliaria en Brasilia tras haber sido condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.

Avión Marca de Agua - Bolsonaro
El avión del misterio

Un avión privado en Puerto Iguazú sumó interrogantes sobre el paradero del senador

En medio del vencimiento del plazo judicial, un avión privado Gulfstream G400, de matrícula argentina LV-JQW, permanecía este martes en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones. La aeronave llegó el lunes por la noche desde Buenos Aires y tenía prevista una salida hacia Fort Lauderdale, en Estados Unidos, pero el vuelo se suspendió porque faltaba uno de los cuatro pasajeros, según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria citadas por Infobae.

El medio indicó que se evaluó la posibilidad de que Flávio Bolsonaro abordara el jet tras cruzar a Argentina por la frontera de Misiones. Sin embargo, la Policía Federal brasileña no encontró registros de una salida del senador por los controles migratorios regulares. A la vez, fuentes del Ministerio de Seguridad argentino aseguraron que no existía constancia de un ingreso legal al país.

El Gobierno argentino informó después que la Dirección Nacional de Migraciones no registró la entrada de Bolsonaro y que ningún plan de vuelo presentado incluía a miembros de su familia. La Policía Federal de Brasil verificaba con las autoridades argentinas si el ex candidato presidencial pudo haber salido del país pese a la prohibición judicial.

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