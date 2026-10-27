Política

La decisión que tomó la CGT para llevarle al Papa León XIV sus críticas contra el gobierno de Milei

La mesa chica cegetista resolvió que le entregará un documento con eje en sus propuestas y en una reivindicación del diálogo social, con un fuerte cuestionamiento a las políticas oficiales. Malestar por la cumbre del PJ

Reunión de la mesa chica de la CGT en la UOCRA
La mesa chica de la CGT, en la anterior reunión que se realizó en la UOCRA
Guardar

La CGT redactará un documento con críticas al Gobierno y una reivindicación del diálogo social que le entregará al Papa León XIV durante su visita a la Argentina. Así lo decidió la mesa chica cegetista, durante una reunión en la que también surgió el malestar por haber sido excluida de la cumbre del PJ que tuvo lugar la semana pasada.

Durante el encuentro, que se realizó en la sede del Sindicato del Seguro, en Carlos Pellegrini 575, el tema central fueron los preparativos para los contactos que mantendrán los dirigentes de la CGT con el Papa. Por un lado, estarán en la reunión con el mundo del trabajo que está programada para el 9 de noviembre en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), al que también irán representantes del empresariado y de los movimientos sociales.

PUBLICIDAD

Por otro, los sindicalistas concurrirán a la misa frente a la Basílica de Luján que oficiará el Sumo Pontífice el miércoles 11 de noviembre, antes viajar a Perú. Esta tarde, además, se decidió que las delegaciones regionales de la CGT asistirán un día antes, el martes 10, en la misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

El Papa León XIV recibirá un documento de la CGT con críticas al Gobierno (Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani)
El Papa León XIV recibirá un documento de la CGT con críticas al Gobierno (Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani)

Una de las principales decisiones de la mesa chica de la CGT, de todas formas, fue entregarle al Papa un documento que exprese los ejes de su propuesta, donde habrá cuestionamientos al Gobierno, y, además, insistirá defender el diálogo social “como llave maestra para resolver los problemas estructurales de la Argentina”.

PUBLICIDAD

Los líderes cegetistas buscan que León brinde algún mensaje en nuestro país que pueda ser interpretado en contra de la política socioeconómica de Milei y no descartan realizar el quinto paro general en la gestión libertaria durante la segunda quincena de noviembre.

Como anticipó Infobae, los miembros de la CGT ya están recibiendo desde la semana pasada las invitaciones de la Conferencia Episcopal Argentina para el encuentro con el Papa en la UCA, decisión que fue interpretada como una clara señal de que León confirmaría su viaje a nuestro país, como finalmente sucedió en las últimas horas.

La columna de la CGT y las CTA en la marcha de los jubilados
La CGT avanzó en los preparativos de sus encuentros con el Papa en la Argentina

La posibilidad de una suspensión de la gira papal por la Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre era considerada seriamente luego de que el Sumo Pontífice que fue operado por un cáncer de pulmón hace dos semanas, tras lo cual los médicos aseguraron que el tumor que le extirparon no se había extendido y que él no requerirá de ningún tratamiento adicional.

Además de la visita del Papa, la mesa chica de la CGT analizó la tensión generada por última reunión cumbre del PJ, que tuvo lugar la semana pasada en la Casa de La Pampa y a la que nuevamente no fueron invitados los dirigentes gremiales, tal como había sucedido en el anterior encuentro, realizado el 11 de agosto.

En esta oportunidad, entre otros temas, varios referentes del peronismo evaluaron un acuerdo para evitar la ruptura y tratar de vencer a Milei en las elecciones de 2027, donde la CGT quiere tener una fuerte incidencia.

Sergio Massa Maximo Kirchner Axel Kicillof portada
Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof

Los dirigentes gremiales sospechan que los políticos del PJ volverán a dejarlos afuera de las grandes definiciones electorales y que les darán una presencia testimonial en las listas de candidatos para los próximos comicios.

De la cumbre del PJ participaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, más los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados), y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora y los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). En esta oportunidad se sumó Juan Manuel Olmos por el PJ Federal.

La ausencia de los sindicalistas molestó a dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT: “No fue una cumbre sino una reunión del PJ de la provincia de Buenos Aires porque no estaban todos los representantes del movimiento peronista”, dijo a Infobae.

Captura - GERARDO MARTINEZ, Secretario General de la UOCRA – Infobae en Vivo
Gerardo Martínez reclamó al PJ que la CGT participe de las próximas cumbres partidarias

“En estas circunstancias, luego de la paliza que nos dieron los libertarios en octubre de 2025 -señaló-, una cumbre sería reunir a todos los gobernadores surgidos del peronismo, a la juventud, a las mujeres y a los gremios que integran la conducción en la CGT”.

Martínez afirmó que “no hay que equivocarse porque el panorama electoral cambió y la sociedad, en su mayoría, no tiene confianza en los que se reunieron”.

En la mesa chica de la CGT se le dio un amplio apoyo al líder de la UOCRA por sus declaraciones en las que reclamó participación en las definiciones del PJ y, a la vez, se decidió “activar una estrategia política a través de las regionales cegetistas de todo el país para llegar a un programa político propio y el armado de alianzas”.

Del encuentro de esta tarde participaron los cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), entre otros.

Temas Relacionados

CGTPapa León XIVEl Papa en la ArgentinaDiálogo socialPJPeronismoSindicalismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia pidió adecuar el sistema electoral entre Nación y PBA y la oposición presiona a Kicillof

Hilda Kogan habló de “armonizar” ambos sistemas de votación. La BUP no rige para la elección a gobernador, intendentes, legisladores y concejales. La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica buscan poner el tema en la agenda de fin de año. El Ejecutivo toma distancia

La Justicia pidió adecuar el sistema electoral entre Nación y PBA y la oposición presiona a Kicillof

Se entregan los premios Ben-Gurión 2026

La ceremonia impulsada por la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev se lleva a cabo en el Salón Dorado del Teatro Colón. Habrá presencia de funcionarios nacionales y empresarios

Se entregan los premios Ben-Gurión 2026

El Senado busca sesionar el jueves con salud mental y guiños fiscales para inversiones desde USD 12 millones

Oficialismo y aliados acordaron ir a la reunión de Labor Parlamentaria de mañana -14- con las dos iniciativas -dudas por saldar-, más la regulación de bonos de carbono, entre otros. La idea es activar el recinto desde las 11. En las próximas horas se intentará dictaminar la ley de propiedad privada -con el capítulo de tierras- que devolvió Diputados en segunda revisión

El Senado busca sesionar el jueves con salud mental y guiños fiscales para inversiones desde USD 12 millones

Tras ceder cambios, el Gobierno dictaminó el proyecto Malvinas y la sesión sería el 12 de noviembre

El oficialismo aceptó gran parte de los pedidos de los bloques aliados y dejó el texto listo para ir al recinto. Cuáles fueron las principales modificaciones

Tras ceder cambios, el Gobierno dictaminó el proyecto Malvinas y la sesión sería el 12 de noviembre

El “operativo diferenciación” de Bullrich aumenta el malestar de Karina Milei y divide al Gobierno

Pese a la directiva de Javier Milei de no confrontar, la funcionaria toma distancia y sigue de cerca los movimientos de la senadora. El acuerdo implícito y el efecto interno

El “operativo diferenciación” de Bullrich aumenta el malestar de Karina Milei y divide al Gobierno

DEPORTES

Dónde se largaría el Rally Dakar 2027: el llamativo lugar apuntado

Dónde se largaría el Rally Dakar 2027: el llamativo lugar apuntado

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

Oficial: Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Francisco Cerúndolo se despidió de Viena y el torneo se quedó sin argentinos

TELESHOW

Stephanie Demner explicó la llamativa razón por la que tendrá a su segunda hija por cesárea: “No sos menos madre”

Stephanie Demner explicó la llamativa razón por la que tendrá a su segunda hija por cesárea: “No sos menos madre”

Silvina Escudero confirmó que está en pareja a seis meses de su separación: “Un montón de felicidad”

La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra y apoyó a La Joaqui en medio de la polémica: "El famoso fracasado"

La experiencia paranormal que reveló Pochi, la panelista de Moria Casán: “Creer o reventar”

El desgarrador mensaje de Flor Otero tras la muerte de su madre: "Te veo en las mariposas"

INFOBAE AMÉRICA

Satélites rusos ayudan a aliados de Irán a atacar a Arabia Saudita

Satélites rusos ayudan a aliados de Irán a atacar a Arabia Saudita

Una avería en la Guiteras reduce la generación disponible durante una jornada de apagones

La sequía más grave en 18 años redujo la producción agropecuaria dominicana en septiembre

Nasry Asfura promete saldar deudas heredadas y anuncia nuevas obras de pavimentación

En Panamá investigan la venta de dulces con drogas a domicilio tras operativo que dejó 19 detenidos