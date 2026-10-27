América Latina

Flavio Bolsonaro abandonó Brasil EN VIVO: Un diputado del PL confirmó que Bolsonaro “se dirige a exiliarse en Estados Unidos”

El senador brasileño Flavio Bolsonaro ha salido del país rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a cumplir una orden de la Corte Suprema de entregar sus pasaportes

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El senador brasileño Flavio Bolsonaro ha salido del país rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a cumplir una orden de la Corte Suprema de entregar sus pasaportes. REUTERS/Pilar Olivares
El senador brasileño Flavio Bolsonaro ha salido del país rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a cumplir una orden de la Corte Suprema de entregar sus pasaportes. REUTERS/Pilar Olivares

El senador brasileño Flavio Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a cumplir una orden de la Corte Suprema de entregar sus pasaportes.

Bolsonaro partía como favorito para ganar las elecciones presidenciales del domingo, pero terminó perdiendo —en un resultado sorprendente— frente al izquierdista Lula.

El lunes, se le dio un plazo de 24 horas para entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por lavado de dinero —en la que él niega haber cometido irregularidades—; sin embargo, dicho plazo ya ha expirado, lo que ha derivado en la anulación de sus documentos.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

19:18 hsHoy

El PL convoca una reunión de emergencia

El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, convocó una reunión de emergencia con dirigentes de la formación después de que el senador Flávio Bolsonaro abandonara Brasil rumbo a Estados Unidos.

19:13 hsHoy

Flávio tiene la ciudadanía italiana desde 2023

Flávio Bolsonaro tiene la ciudadanía italiana desde 2023, según el gobierno de Italia. Este reconocimiento le otorga el derecho a obtener el pasaporte del país europeo.

La información figura en una respuesta de la subsecretaria italiana del Interior, Wanda Ferro, a una consulta presentada en la Cámara de Diputados de Italia en junio de 2025.

La Policía Federal investiga la sospecha de que el senador haya abandonado Brasil. El lunes, el ministro Alexandre de Moraes, del STF (Supremo Tribunal Federal), ordenó la cancelación de los pasaportes brasileños de Flávio, incluidos los diplomáticos. La decisión también dispuso que el senador entregara, en un plazo de 24 horas, los pasaportes de otras nacionalidades que pudiera poseer.

El plazo para la entrega de los documentos venció este martes a las 11:00 horas. En consecuencia, al mediodía, la Policía Federal (PF) canceló los pasaportes —tanto el ordinario como el diplomático— del senador en el sistema de la institución.

19:03 hsHoy

Tarcísio reconoce el resultado de la elección y sale en defensa de Flávio

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se pronunció por primera vez este martes, dos días después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la elección presidencial.

En un video publicado en las redes sociales, agradeció al senador Flávio Bolsonaro por la campaña, criticó el proceso electoral y defendió la unión de la derecha en una oposición vigilante frente al gobierno federal. Aliado de Flávio, Tarcísio actuó como promotor electoral del senador durante la segunda vuelta.

“La elección pasó, la elección pasó, pero estas imágenes no pasan. El pueblo en las calles, vestido de verde y amarillo, movido por un sentimiento de cambio. Fueron 60 millones de brasileños y, a cada uno de ustedes, gracias”, afirmó el gobernador.

18:38 hsHoy

El gobierno de Trump está al tanto de la salida de Flávio de Brasil y le concederá asilo, dicen aliados

El gobierno de Donald Trump está al tanto del viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y le concederá asilo al senador del PL, según dijeron a Folha aliados de la familia que mantienen vínculos con ese país. Señalan que Flávio debería llegar en las próximas horas a Miami o Dallas.

De acuerdo con un aliado del clan Bolsonaro, el gobierno estadounidense habría participado activamente en el plan para sacar a Flávio de Brasil. Otra persona cercana afirma que el senador no salió a través de Argentina.

18:37 hsHoy

La defensa dice que el último contacto con Flávio fue el lunes

La defensa de Flávio Bolsonaro afirma que el último contacto con el parlamentario tuvo lugar el lunes a las 16:30 horas, y que sigue sin haber información sobre el paradero del senador.

Allegados al senador informaron a la CNN que este viajó a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas.

Según los abogados, durante esa última conversación se acordó que Flávio entregaría su pasaporte al equipo legal la mañana de este martes (27), horas antes de que venciera el plazo establecido por la Policía Federal (PF), el cual expiró a las 11:00 horas.

18:26 hsHoy

Un diputado anuncia que el ex candidato partió rumbo al “exilio” en EEUU

Flávio Bolsonaro ha salido este martes del país a bordo de un avión rumbo a Estados Unidos, según ha confirmado un diputado de su Partido Liberal, pese a que la Policía ha anulado sus pasaportes durante una jornada en la que el Supremo ha ordenado investigarlo por la supuesta financiación extranjera de su campaña.

El diputado Mauricio Marcon ha asegurado que Bolsonaro “ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos” en un vídeo difundido en sus redes sociales en el que ha comparado al dirigente ultraderechista con la líder opositora venezolana María Corina Machado

Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país”, ha indicado.

Bolsonaro habría viajado “a través de Venezuela o de Argentina” a Estados Unidos, donde “denunciará el régimen impuesto por Lula, Xandão --en alusión al juez del Supremo Alexandre de Moraes-- y todo ese grupo contra el pueblo brasileño”, ha agregado el diputado.

18:26 hsHoy

Diputados del partido de Lula pidieron una alerta roja de Interpol para Flávio Bolsonaro

El senador, derrotado el domingo en la segunda vuelta, no entregó sus pasaportes en el plazo que le fijó el juez Alexandre de Moraes y nadie de su entorno sabe dónde está. La Policía Federal investiga si cruzó a Argentina para volar a Estados Unidos, algo que el Gobierno de Javier Milei descarta

Lindbergh Farias
Lindbergh Farias

Tres legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), la formación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pidieron este martes al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, la prisión preventiva del senador Flávio Bolsonaro, que dejó vencer sin cumplirla la orden de entregar sus pasaportes.

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18:26 hsHoy

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras la derrota electoral y viaja rumbo a Estados Unidos

Tal como adelantó Infobae, el senador dejó el país luego de la victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones. Un funcionario de la administración de Donald Trump confirmó a la agencia Reuters que el ex candidato presidencial vuela a Norteamérica

Flávio Bolsonaro (Europa Press)
Flávio Bolsonaro (Europa Press)

El senador brasileño Flávio Bolsonaro ha abandonado el país con destino a Estados Unidos tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones, informó el martes a Reuters un aliado del senador, confirmando así una noticia publicada anteriormente por los medios de comunicación.

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