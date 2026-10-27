Flavio Bolsonaro abandonó Brasil EN VIVO: Un diputado del PL confirmó que Bolsonaro “se dirige a exiliarse en Estados Unidos”

El senador brasileño Flavio Bolsonaro ha salido del país rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a cumplir una orden de la Corte Suprema de entregar sus pasaportes. REUTERS/Pilar Olivares

El senador brasileño Flavio Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a cumplir una orden de la Corte Suprema de entregar sus pasaportes.

Bolsonaro partía como favorito para ganar las elecciones presidenciales del domingo, pero terminó perdiendo —en un resultado sorprendente— frente al izquierdista Lula.

El lunes, se le dio un plazo de 24 horas para entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por lavado de dinero —en la que él niega haber cometido irregularidades—; sin embargo, dicho plazo ya ha expirado, lo que ha derivado en la anulación de sus documentos.

A continuación, la cobertura minuto a minuto: