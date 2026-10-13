La mesa política retomó las reuniones: persisten las diferencias y no hubo avances con la reforma electoral

La mesa política

Guardar

Después de 15 días, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a encabezar este mediodía una nueva mesa política con el objetivo de acelerar los tiempos legislativos, aunque el encuentro no dejó grandes definiciones. A esta altura del calendario, el oficialismo deberá intensificar el trabajo para avanzar con su agenda parlamentaria y llegar a las elecciones presidenciales de 2027 con mayor orden político.

Para avanzar en esa dirección, el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei tiene pendientes varias definiciones. La primera es la reforma electoral, que exige abrir una instancia de diálogo con los gobernadores aliados y generó diferencias internas sobre los tiempos y los criterios para alcanzar acuerdos.

PUBLICIDAD

Pese a que el tema se abordó en la reunión de hoy, no hubo resolución sobre los plazos para sellar entendimientos. Se trata de uno de los reclamos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien pide mayor celeridad para cerrar los acuerdos, pero que no participó del intercambio debido a que se encuentra en Tailandia con motivo de la reunión anual del FMI.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que comparte la postura, aspira a concretar nuevas reuniones individuales con los mandatarios provinciales con los que coincidirá esta semana en el marco de dos eventos que se celebrarán en Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Por su parte, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem se muestran más pacientes e intentan no descuidar la estructura partidaria a la hora de sentarse a negociar.

Diego Santilli

Una fuente asistente reveló a este medio que durante las dos horas de reunión resurgieron viejos debates, a los que se le dedicó gran parte del intercambio, en torno a los efectos de la potencial eliminación de las PASO. En una llamativa invocación a Perón, desde el seno del reducido círculo ironizaron: “Si querés que algo no funcione, creá una comisión”.

El temario incluyó, además, la discusión sobre los movimientos opositores en el Congreso y el avance de algunas iniciativas pendientes del Poder Ejecutivo. En Balcarce 50 aspiran a llegar a diciembre con la mayor cantidad de proyectos aprobados debido a que descuentan que las tensiones electorales, incluso de los aliados, tendrán impacto en el Congreso.

PUBLICIDAD

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional también figura entre los próximos pasos del Ejecutivo. Su tratamiento en la Cámara de Diputados está previsto para el miércoles 21 de octubre. La sesión del miércoles podría incluir, además, las iniciativas “superadoras” en materia de discapacidad y morosidad. El oficialismo busca contrarrestar la agenda opositora, que pretende avanzar este jueves en Diputados con los proyectos en la materia y rediscutir el DNU 70/2023.

En ese contexto, buena parte de la reunión estuvo centrada en la estrategia para impedir que Unión por la Patria, la izquierda y la Coalición Cívica reúnan los votos necesarios para voltear el mega DNU, tras los sucesivos fallos de la Corte Suprema sobre el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin límite de superficie.

PUBLICIDAD

“Lo ideal es que no junten el quórum. Ahí veremos cómo se comportan algunas provincias. Si nos voltean el DNU, nos voltean todo”, sentenció un integrante de la mesa política, en la previa a la sesión convocada para el jueves.

Karina Milei junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich

El Gobierno enfrentará el jueves una jornada de tensión política: mientras la oposición buscará avanzar con su agenda en el Congreso, distintos sectores participarán de una movilización masiva convocada por la CGT, la CTA, organizaciones de jubilados, estudiantes universitarios y grupos de inquilinos.

La reunión incluyó además la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien presentó los avances del proyecto de ley de Mercado de Capitales, que contempla modificaciones a 17 leyes vigentes, pero que aún no tiene fecha de tratamiento en Diputados.

PUBLICIDAD

También acordaron realizar la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el 29 de octubre en la ciudad de Rosario, y hablaron sobre la salud del papa León XIV y los preparativos para su visita a la Argentina.

Junto a Karina Milei, quien acompañará a Javier Milei esta noche en un nuevo viaje a Estados Unidos, se dieron cita en las oficinas del exMinisterio del Interior el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

PUBLICIDAD

También asistieron el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. La única ausencia fue la de Luis Caputo, con agenda en Bangkok.

En Casa Rosada siguen de cerca las reuniones informativas previstas para esta semana en torno al Presupuesto 2027 y a los proyectos de Sociedades, Defensa de la Soberanía Nacional y Super RIGI, entre otros. Como contó este medio, la administración libertaria busca obtener dictamen para el proyecto de ley de Presupuesto antes del 7 de noviembre, con la intención de tratarlo en el recinto el 17, pero tampoco fue materia de debate de la reunión.

PUBLICIDAD