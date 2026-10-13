Política

Con poco margen, el Gobierno busca acelerar acuerdos para evitar las sesiones extraordinarias: dudas en el Senado

La Casa Rosada pretende que los proyectos que se presentaron se aprueben antes de que finalice el periodo legislativo habitual. Los pedidos a los gobernadores en medio de las negociaciones electorales

El Gobierno tiene varias iniciativas presentadas (REUTERS/Mariana Nedelcu)
El Gobierno tiene varias iniciativas presentadas (REUTERS/Mariana Nedelcu)
Guardar

Con tan solo siete semanas restantes de actividad, el Gobierno se fijó la misión de lograr aprobar en el Congreso no solo la eliminación de las PASO, sino también el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas que todavía esperan su tratamiento, y el objetivo es lograrlo antes de que finalice el periodo normal para evitar tener que convocar a extraordinarias, aunque todo dependerá del apoyo de los aliados.

Este martes será un día clave para el oficialismo en el camino para conseguir esa meta, ya que comenzará a analizar el respaldo que tienen los principales proyectos y el avance de las negociaciones con las provincias.

PUBLICIDAD

Por un lado, a partir de las 13:00, volverá a reunirse la mesa política en la Casa Rosada, después de dos semanas sin verse debido a distintos problemas de agenda, para planificar la estrategia parlamentaria.

“Esta vez, a priori, no se invitó a ningún ministro, vamos a ser los de siempre. La idea es hablar de Soberanía Nacional, del Presupuesto y de la sesión del 15. Y después saldrán, como siempre, algunos temas de gestión o de política”, anticipó a Infobae uno de los integrantes de este grupo.

La mesa política se reúne en Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada

La referencia es al intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para debatir iniciativas vinculadas con discapacidad y la morosidad, además del Decreto 70/2023 que volvió a la agenda a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que, primero, habilitaron el artículo que estableció la venta ilimitada de tierras a extranjeros y, después, dictaron una cautelar para frenarlo.

PUBLICIDAD

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viene trabajando desde hace varios días para impedir que el kirchnerismo llegue al número necesario para que comience la discusión en el recinto.

Una de las movidas que hizo fue la de convocar a otra sesión para el 21 de octubre en la que se van a tratar todos estos mismos temas, pero con textos que fueron elaborados por el Poder Ejecutivo o sus aliados.

Al mismo tiempo, la cúpula libertaria empieza a poner a prueba los principios de acuerdo con los gobernadores: mientras negocian los términos para las elecciones del año que viene, les reclaman que acompañen en el Congreso la eliminación de las PASO y el Presupuesto.

En Balcarce 50 consideran que la primera de esa medida tendría que ser sancionada completamente antes de que termine el periodo ordinario, incluso por las presiones de la Cámara Electoral Nacional, que ya advirtió que necesitará tiempo para adaptar el sistema a todos los cambios que plantea la denominada reforma política.

Argentina Week París Milei Macron empresarios gobernadores
Milei con gobernadores en Francia

En cuanto a la ley general de ingresos y gastos, los cálculos del oficialismo es que la propuesta tenga dictamen antes del 7 de noviembre, previo a la llegada del papa León XIV, y llevarlo a votación el 17. De esa manera, si no hay ningún imprevisto en el medio, habría tiempo para que la iniciativa pase al Senado y se apruebe antes del verano.

Este martes, irá a la Cámara baja a explicar y defender el texto el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el Marco de una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch.

Según pudo saber este medio, el diputado oficialista tiene previsto responder el pedido que hicieron algunos bloques aliados para que el Ejecutivo especifique de dónde sacará el dinero para hacer frente a las partidas para el proyecto de discapacidad que redactó el Ministerio de Salud.

En algunas conversaciones informales, Guberman ya les aseguró a los representantes de esos bloques que “la plata siempre estuvo“, ya que surge del superávit con el que cuenta la administración nacional.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda
Carlos Guberman, secretario de Hacienda

“Yo le cuestioné eso. Si hubiera estado todo, ¿cómo se explica el escándalo que hubo en su momento? La propia Patricia Bullrich dijo que sintió que la estaban tomando de boluda”, cuestionó un legislador que no siempre vota en sintonía con La Libertad Avanza.

En el círculo más íntimo de la secretaria general, Karina Milei, creen que no hubo malas intenciones ni picardías de quienes, dentro del propio Gobierno, estaban en contra de las negociaciones con los otros espacios.

“Lo habíamos redactado hace tiempo, mucho antes de que comenzaran esas conversaciones, y simplemente nos olvidamos de cambiar esa parte del texto. Yo confío en que no pasó nada más que eso”, argumenta una persona de peso dentro del partidos

Además de la hermana del Presidente, Menem y Bullrich, de la mesa política participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

En el encuentro se van a poner en consideración los avances en el vínculo con las provincias que viene llevando principalmente “El Colo”, que esta semana podría recibir a más gobernadores en su oficina.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoPresupuesto 2027DiscapacidadPASOÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Senado: se reúnen los libertarios para limar asperezas y encarar las últimas seis semanas de sesiones ordinarias

El cónclave se hará mañana y no hoy, como estaba previsto. Tensión con dialoguistas por la comisión de Acuerdos. En tanto, el jueves se buscará dictaminar el tratado sobre patentes, con el cambio de Diputados a favor de laboratorios locales

Senado: se reúnen los libertarios para limar asperezas y encarar las últimas seis semanas de sesiones ordinarias

Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo

Los informes revisaron adquisiciones de medicamentos, insumos, prótesis y sillas de ruedas. Los sobrepecios son del 1000%. También omisiones administrativas, médicas e informáticas y operaciones fuera del régimen estatal

Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo

El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof

En el oficialismo siguen de cerca a la oposición y analiza los escenarios de cara al 2027. La gestión como campaña y los números de Milei

El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof

El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común

La posibilidad de un acuerdo amplio de la oposición tiene varias barreras por delante. Qué actores políticos lo ven como un proyecto viable

El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común

El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras

El oficialismo apuesta a coronar su jugada contra la sesión opositora en Diputados. Pero debe atender los recelos de aliados. Y clausurar sus intentos de anulación de límites a la venta de tierras a extranjeros. Sigue abierta la negociación por las PASO, con telón de fondo económico

El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras

DEPORTES

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

TELESHOW

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro

La versión de Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Así nació el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que acabó en un final inesperado a 27 días de su casamiento

INFOBAE AMÉRICA

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas

El FMI elevó al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero advirtió que la guerra de Irán frena la actividad económica

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente

Arabia Saudita extendió hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Riad tras los ataques hutíes que dejaron 13 muertos y 300 heridos