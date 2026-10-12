Semana caliente en el Congreso: debate por la ley de tierras, Presupuesto 2027, marcha y sesión para derogar el DNU 70

Gaston Taylor

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El Congreso de la Nación vivirá una de las semanas más calientes de los últimos tiempos. Entre el martes y el jueves se sucederán varias de las discusiones más importantes que enfrenta este año la Cámara de Diputados. Y la calle también tendrá su rol en ese debate.

La semana comenzará con que, finalmente, el oficialismo habilitará el debate del Presupuesto 2027. Un mes más tarde del ingreso del proyecto de ley al Palacio Legislativo, La Libertad Avanza abre la comisión que conduce Bertie Benegas Lynch y recibe al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, como el único funcionario de Economía que se hará presente para explicar el proyecto.

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Pero ese tema -que continuará el miércoles también en comisión- no será el único que se tratará en una semana “corta”. El miércoles los debates comenzarán desde temprano y, además del proyecto de ley de ingresos y egresos del Estado nacional, se sumarán otros dos temas que hoy son centrales en el debate.

Por un lado, continuará la discusión en lo que se refiere al proyecto de ley de defensa de la Soberanía de Malvinas. El oficialismo y sus socios insistirán en el texto original del proyecto con dos prerrogativas: 1. no se divide; 2. se puede hacer una sola modificación que es la posibilidad de crear una bicameral de seguimiento del accionar del Comité de Defensa, pero no que el Poder Legislativo se siente en la mesa de la toma de decisiones.

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Carlos Guberman y Pablo Quirno

En medio de esto, la oposición encarnada en el peronismo prepara un dictamen sobre el tema pero que solo apunta al primero de los capítulos del proyecto del oficialismo y deja de lado la parte en donde el oficialismo mezcla la seguridad interior, utiliza la figura de terrorismo y crea un consejo en donde la participación exclusiva del Ejecutivo.

Pero el plato fuerte del día será el comienzo del debate en Diputados de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y cuyo paso por la Cámara Alta fue bastante traumático. Tanto es así que fue dejando partes en el camino como por ejemplo, la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros que el Gobierno impulsaba.

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En este caso, y luego del debate que dejó las idas y vueltas de la Corte Suprema, en los pasillos del Palacio se especula que La Libertad Avanza intentará reponer las restricciones a extranjeros por ley. Algunos diputados de LLA consultados por Infobae señalaron que la idea de incorporar “un artículo que restablezca los topes. Con esto damos finalizado el tema sin importar lo que sucede con la Justicia”.

Si eso sucede, el proyecto tiene que volver al Senado que, o lo aprueban con el nuevo articulado o insiste con el proyecto original.

En busca de una sesión

Pero todas las miradas están puestas en el jueves. La oposición encarnada en Unidos, Unión por la Patria, la izquierda y la CC, pidieron una sesión para tratar la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos sobre morosidad de las familias.

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En el oficialismo confían en romper el quórum con la medida del tratamiento de la ley de tierras un día antes. En la oposición saben que no tienen el número pero apuestan a que la presión social haga que varios de los diputados del “medio” acompañen.

“El jueves se va a movilizar mucha gente y apostamos a que muchos vean la calle y acompañen”, explicó una diputada del peronismo que busca votos en el resto de los bloques.

La jornada de protesta comenzará a las 10:30 de la mañana con la presencia de organizaciones de universitarios, endeudados, discapacitados, jubilados, partidos políticos tradicionales, movimientos sociales, la CGT, la CTA y grupos de inquilinos.

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